Плавание в бассейне
Плавание в бассейне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Тренировка, которая спасает суставы и сердце, но её до сих пор недооценивают

Джемма Холлис: регулярное плавание улучшает работу сердца и снижает стресс

Казалось бы, что может быть проще — прийти в бассейн и поплавать. Но именно здесь многие новички сталкиваются с неожиданными трудностями: дыхание сбивается, тело "тонет", а движения кажутся неуклюжими. На самом деле, секрет в том, чтобы научиться чувствовать воду и постепенно осваивать базовые навыки, а не пытаться с первых минут ставить рекорды.

Почему плавание уникально

В отличие от бега или фитнеса в зале, плавание даёт мышцам мощную нагрузку при минимальном давлении на суставы. Оно укрепляет спину, пресс и ноги, при этом практически исключая травмы. Более того, в воде обостряется восприятие тела: привычные чувства — зрение, слух, обоняние — уходят на второй план, и внимание сосредотачивается на ощущении пространства и движений. Такое "погружение" становится не только тренировкой, но и своеобразной перезагрузкой для ума.

Основательница школы Push Glide Kick Джемма Холлис объясняет:

"Главная цель плавания — не загнать вас в определённые рамки. У каждого взрослого новичка своя история и особенности тела. И это нормально — нет одного правильного способа плавать".

С чего начать новичку

Самая частая ошибка — сразу браться за длинные дистанции. Холлис подчёркивает, что первый этап — это комфорт в воде.

Для этого важно:

  • научиться правильно дышать под водой;
  • почувствовать опору в корпусе и ягодицах при движении;
  • отработать положение тела и скольжение.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярное плавание улучшает работу сердечно-сосудистой системы так же эффективно, как бег, но при этом снижает уровень стресса быстрее за счёт ритмичного дыхания и погружения в воду.

Простые упражнения для старта

  • Дыхательная практика — опустите лицо в воду и медленно выдыхайте через рот. Это снимает напряжение и помогает освоить правильный ритм.
  • Работа ногами — сидя на бортике или ступени, выпрямите ноги и начните лёгкие удары, удерживая пресс в тонусе. Так вы учитесь держать корпус стабильным.
  • Положение "копья" — вытяните руки над головой, сведите ладони и напрягите корпус. Это помогает освоить правильную линию тела.
  • Отталкивание от бортика — сочетает дыхание, работу ног и корпус. Именно отсюда начинается чувство плавного скольжения.

Только после этого можно переходить к полноценным гребкам и, например, проплыванию 25 метров. Даже если дистанция кажется небольшой, для новичка это отличное начало.

Мини-тренировка на 30 минут

Холлис советует простую схему:

  • 4x25 метров, сосредоточившись на дыхании;
  • 4x25 метров с акцентом на работу корпуса;
  • 4x25 метров с постепенным ускорением;
  • несколько повторов дыхательных упражнений и "ходьбы по воде" для заминки.

Постепенно можно увеличивать дистанцию и темп, но ключевой принцип — терпение. Плавание — это навык, который формируется шаг за шагом. Каждое занятие в бассейне укрепляет тело и дарит ощущение спокойствия, которое так сложно найти в повседневной суете.

