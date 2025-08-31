Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пловец
Пловец
© Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Очки уходят на дно быстрее, чем пловец — и как это остановить

Офтальмологи назвали безопасные способы плавания для людей с плохим зрением

Кто бы мог подумать, что обычные очки могут превратиться в настоящую проблему на воде? Стоит лишь погрузиться, и привычный мир тут же расплывается, а риск потерять очки делает купание не самым приятным занятием. Особенно если вы плаваете в озере или море: найти упавшие в глубину очки практически нереально. Но выходы есть — и они куда проще, чем кажется.

Почему очки мешают плавать

Главная трудность для близоруких людей — это не только замутнённое стекло, но и возможность потерять очки при резком движении. Даже в бассейне шансы на это велики, а уж в открытой воде — тем более. Поэтому главное правило для тех, кто выходит на заплыв с очками: позаботиться о том, чтобы они были надёжно закреплены.

Три простых решения

Существует несколько способов сделать плавание безопасным и комфортным:

Эластичные держатели для очков

Они крепятся к дужкам и охватывают затылок, удерживая оправу на месте. Даже если в воду попадут брызги, очки не слетят, а видимость останется значительно лучше, чем без них.

Крупные плавательные очки

Такой вариант работает как дополнительная фиксация. Большие очки создают частичный "щит" для ваших линз, уменьшая попадание воды. Да, это не идеальная защита, но зато двойная фиксация оправы.

Оптические (корригирующие) маски или очки

Лучший выбор для тех, кто часто плавает. Специальные плавательные очки с диоптриями полностью заменяют повседневные — они не пропускают воду и позволяют отлично видеть как под водой, так и над её поверхностью.

А как насчёт контактных линз?

Многие считают линзы удобной альтернативой. Но у этого варианта есть серьёзные минусы. Хлор в бассейне и бактерии из открытой воды легко задерживаются под линзой, вызывая раздражения и даже инфекции. Кроме того, линзы нередко теряются во время ныряния. Поэтому офтальмологи не рекомендуют плавать в них без защиты.

Немного любопытных фактов

  • В Японии оптические плавательные очки продаются почти в каждом спортивном магазине, а в Европе они постепенно вытесняют привычные маски.
  • Первые модели таких очков появились ещё в 60-х годах XX века, но тогда их использовали только профессиональные пловцы. Сегодня же они доступны каждому.
  • По исследованиям Американской академии офтальмологии, более 60% людей с плохим зрением хотя бы раз теряли очки в бассейне или море.

Так что если вы любите плавать, лучше один раз вложиться в правильное снаряжение, чем каждый раз рисковать зрением и комфортом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кемма Каннингем перечислила 4 замены отжиманиям для укрепления рук и плеч сегодня в 2:10

Тайное оружие для сильных рук без классических тренировок

Отжимания не всегда выход. Узнайте 4 эффективных упражнения с гантелями, которые укрепят руки и плечи, сохраняя здоровье суставов.

Читать полностью » Уровень нагрузки резинок для фитнеса по цветам: данные Cleveland Clinic и TheraBand сегодня в 1:50

Цвет фитнес-резинки раскрывает больше, чем кажется на первый взгляд

Эластичные ленты для тренировок отличаются не только упругостью, но и цветом. От него зависит нагрузка и результат — узнайте, как правильно выбрать.

Читать полностью » Лежачие тренировки с гантелями: упражнения для укрепления мышц груди и ягодиц сегодня в 1:30

Почему тренировки с гантелями на спине могут быть не менее эффективными, чем в зале

Узнайте, как можно эффективно тренироваться, даже если вы не хотите вставать с постели. Простые упражнения с гантелями подойдут всем.

Читать полностью » Опубликована схема круговой тренировки: гребля, запрыгивания и сегодня в 1:26

Фитнес-программа с тумбой и гантелями доводит до предела даже опытных — попробуйте 5 раундов

Интервальная тренировка: гребля, прыжки на тумбу и фермерская переноска гантелей. Узнайте, как правильно распределить силы и сохранить технику.

Читать полностью » Рами Хашиш назвал комплекс из пяти упражнений для укрепления кора у людей старше 50 лет сегодня в 1:10

Слабый кор как ловушка: почему именно он приводит к падениям и боли

Секрет активного долголетия скрыт не в сложных диетах, а в прочном "фундаменте" тела. Узнайте, как 20 минут в день могут изменить ваш возраст.

Читать полностью » Стив Стоунхаус из Body Fit Training рассказал о плюсах и минусах утяжелённых жилетов сегодня в 0:50

Когда нагрузка становится опасной: тёмная сторона бега с жилетом

Утяжелённый жилет может сделать ваши тренировки короче и эффективнее. Но скрытые риски заставляют задуматься: стоит ли игра свеч?

Читать полностью » Что происходит с телом при ежедневных выпадах: советы и риски от специалистов сегодня в 0:30

Что произойдёт, если делать выпады каждый день? Эффекты, которые могут вас удивить

Почему не стоит делать выпады каждый день, и как безопасно включить их в свою тренировочную программу.

Читать полностью » Меган-Мари Делегас: какие упражнения укрепляют ноги и улучшают баланс при ходьбе по лестнице сегодня в 0:10

Ступеньки раскрывают тайну силы организма: что говорит тело при подъёме

Как простые упражнения с собственным весом помогут без боли и усталости подниматься по лестнице — и почему это важно для здоровья всего тела.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Секреты выбора сопротивления на эллиптическом тренажере для тренировки выносливости и силы — советы от тренера
Спорт и фитнес

Новый комплекс на 12 минут рекомендован спортсменам для подготовки к тяжёлым испытаниям
Авто и мото

В Москве за январь–июль 2025 года камеры зафиксировали 11,4 млн случаев превышения скорости
Наука и технологии

Профессор Университета Южной Флориды предложила новую шкалу оценки ураганов
Питомцы

Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность
Туризм

Почему Казань влюбляет в себя: что посмотреть в сентябре
Дом

Борьба с пожелтевшими пластиковыми поверхностями: перекись водорода, димексид и другие средства
Красота и здоровье

Курение и бег: почему никотин замедляет восстановление мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru