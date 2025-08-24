Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:30

Хотел оздоровиться — а подхватил осложнение: как бассейн играет против пловца

Медики объяснили, в каких случаях плавание с простудой безопасно

Каждый спортсмен хоть раз сталкивался с этим: вы готовитесь к тренировке в бассейне, но внезапно простуда нарушает все планы. Стоит ли рисковать и продолжать плавать, когда нос заложен, а горло першит? Ответ не так однозначен, как может показаться.

Простуда и её влияние на организм

Простуда — или вирусный ринит, как называют её врачи, — сопровождается целым набором неприятных симптомов: насморком, лёгкой температурой, болью в горле, кашлем, чиханием, ломотой в теле. Всё это сильно снижает работоспособность организма и делает дыхание во время физических нагрузок трудным. Особенно тяжело приходится пловцам, ведь контроль дыхания в воде играет ключевую роль.

Тем не менее многие спортсмены не позволяют болезни сбить себя с графика. Важно помнить: если вы решились на тренировку, нужно внимательно следить за состоянием и не забывать о том, что вирус легко передаётся другим людям.

"Тест шеи": главный ориентир

Медики советуют использовать простой критерий. Если все симптомы расположены выше шеи — например, насморк или лёгкая боль в горле — допустимо продолжать тренироваться, но с меньшей интенсивностью. Если же добавляется кашель с заложенностью груди, высокая температура или боли в теле, лучше отказаться от плавания.

Особенно опасны тренировки при лихорадке: сердцу и так приходится работать с перегрузкой, а нагрузка в бассейне может усугубить ситуацию.

Как плавать при лёгкой простуде

Если вы всё же решили выйти на дорожку в бассейне, есть несколько рекомендаций, которые помогут снизить риски:

  • Снизьте нагрузку. Укоротите дистанцию или уменьшите темп. Организм сейчас занят борьбой с вирусом, и ему не стоит добавлять лишнего стресса.
  • Следите за симптомами. Хлорка и бром в воде способны провоцировать кашель и насморк, иногда усиливая проявления простуды. Если стало хуже — прекратите тренировку.
  • Выбирайте стиль плавания. Если беспокоит кашель, лучше держать голову над водой. Подойдут спина, упражнения на воде или бег в бассейне.
  • Берегите окружающих. Центры по контролю заболеваний напоминают: хлор уничтожает вирусы не мгновенно. Мойте руки, не делитесь полотенцами и бутылками с водой.

Неожиданный плюс: бассейн помогает дышать

Интересный факт: влажный воздух у бассейна может облегчить дыхание. Влажность открывает носовые ходы и облегчает отток слизи, что временно уменьшает заложенность. Лёгкая тренировка также усиливает кровообращение, что иногда помогает почувствовать себя лучше. Но как только появляется слабость, головокружение или одышка, стоит немедленно остановиться.

Стоит ли идти в бассейн?

Если вы занимаетесь плаванием профессионально, иногда выбора действительно нет. Но для тех, кто плавает ради здоровья и удовольствия, лучше позволить себе несколько дней отдыха. Пропуск пары тренировок не скажется на форме, а вот осложнения после перенесённой простуды могут задержать вас в стороне от бассейна гораздо дольше.

