Женщина в бассейне
Женщина в бассейне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Бассейн против спортзала: неожиданное преимущество, о котором молчат

Брэд Годболд: плавание помогает похудеть и безопасно для суставов

После долгого дня на пляже или в бассейне многие замечают усталость, сравнимую с полноценной тренировкой. И это неудивительно: солнце отнимает силы, а вода заставляет тело работать на пределе. Даже простое удержание на поверхности без опоры превращается в мощную нагрузку, сжигающую сотни калорий. А если добавить несколько заплывов или активные игры в воде, тренировка получится не хуже интенсивного занятия в спортзале.

Сколько калорий сжигает удержание на воде

Количество потраченной энергии зависит от веса, уровня подготовки и интенсивности движения. Например, при активном темпе можно расходовать от 590 до 863 килокалорий в час. Для человека весом 130 фунтов это около 590 калорий, при весе 155 фунтов — уже 704 калории, а при 190 фунтах показатель поднимается до 863 калорий.

Разумеется, цифры меняются в зависимости от усилий. Чем дольше и энергичнее двигается тело в воде, тем выше итоговый расход.

Польза плавания и водных тренировок

Плавание усиливает не только процесс сжигания жира, но и положительно влияет на сердце, лёгкие и суставы. В отличие от бега или прыжков, здесь полностью отсутствует ударная нагрузка. Суставы защищены от износа, а движения становятся мягче и безопаснее.

"Плавание — отличный способ похудеть, особенно для тех, кто испытывает боли в суставах при традиционном кардио вроде бега или езды на велосипеде. Оно полностью лишено ударной нагрузки, что позволяет тренироваться дольше", — сказал сертифицированный специалист по силовой и кондиционной подготовке, бывший тренер армии США Брэд Годболд.

Кроме того, вода создаёт сопротивление, что повышает нагрузку на мышцы. По сути, каждое движение в бассейне превращается в тренировку с естественным утяжелением. Плавание задействует группы мышц, которые редко работают в обычных занятиях спортом, поэтому становится отличным вариантом кросс-тренинга.

Интервальные тренировки в бассейне

Многие ассоциируют высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) только с упражнениями на суше — вроде берпи или прыжков. Но интервалы отлично работают и в воде. Достаточно проплыть 100 метров в быстром темпе, затем сделать короткий отдых на 20 секунд и повторить цикл. Оптимальная программа — около 15 подходов. Такой метод помогает быстрее поднять пульс и расходовать больше калорий.

Интересно, что в воде сердечный ритм ощущается ниже, чем на суше. Это связано с давлением воды, которое усиливает приток крови к сердцу. Поэтому ориентироваться лучше не только на пульс, а и на собственные ощущения нагрузки.

Как совместить плавание и похудение

Физическая активность — лишь одна часть процесса снижения веса. Чтобы добиться результата, нужно также контролировать питание. Основное условие — дефицит калорий, то есть расход энергии должен превышать её поступление.

Для этого стоит постепенно заменять часть обработанных продуктов более полезными аналогами. Сладости, газировка и чипсы содержат много калорий, но почти не дают организму питательных веществ. В итоге человек остаётся голодным и тянется за новой порцией.

Вместо этого рацион лучше выстраивать на основе овощей, фруктов, цельных круп и качественного белка.

• Овощи насыщают витаминами и клетчаткой, улучшающей пищеварение.
• Сложные углеводы (коричневый рис, овсянка, батат) обеспечат энергией для тренировок.
• Белковые продукты (птица, рыба, бобовые, нежирные молочные продукты) помогут сохранить мышечную массу и быстрее восстанавливаться после занятий.

Совмещая регулярные водные тренировки с продуманным питанием, можно не только сжигать значительное количество калорий, но и улучшать здоровье суставов, сердца и мышц. Терпение и системный подход сделают плавание и удержание на воде мощными союзниками на пути к стройной фигуре.

