Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Один километр в бассейне против пяти на беговой дорожке: шокирующее сравнение

CDC: 25 минут плавания равны трём милям бега по нагрузке

Бег — привычный выбор для многих любителей активного образа жизни. Но если захочется сменить обстановку и нагрузку, отличной альтернативой может стать плавание. Оно даёт сопоставимый результат, но действует на организм мягче, чем удары ногами о беговую дорожку или асфальт.

Чем полезно плавание

По данным Cleveland Clinic, плавание, как и бег, помогает сжигать калории, улучшает настроение, повышает уровень энергии и снижает риск развития хронических заболеваний. Это полноценная тренировка для всего тела: задействуются практически все группы мышц. При этом вода поддерживает вес тела, уменьшая нагрузку на суставы и снижая риск травм.

Бег, напротив, относится к высокоударным видам активности. Он может быть более агрессивен по отношению к суставам, зато оказывает положительное влияние на плотность костей, что играет ключевую роль в профилактике остеопороза.

Время и дистанция: что быстрее?

Сравнивать эти виды тренировок напрямую сложно. Один километр в бассейне и километр на беговой дорожке ощущаются совершенно по-разному. Например, проплыть 1 км в 25-метровом бассейне — это 40 дорожек. При темпе одна длина за минуту тренировка займёт около 40 минут. Если выполнять такое упражнение четыре раза в неделю, легко уложиться в норму в 150 минут умеренной аэробной активности, рекомендованную Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

А вот километр пробежки при скорости 5 миль в час (примерно 8 км/ч) можно преодолеть всего за 6-7 минут. Чтобы достичь тех же 150 минут в неделю, бегуну придётся увеличивать дистанцию в несколько раз.

Сколько калорий уходит

По данным American Council on Exercise, за получасовую тренировку весом около 80 кг человек может потратить от 277 до 396 ккал в зависимости от темпа и вида активности. При беге со скоростью 5 миль в час сжигается примерно 317 ккал, а при 7 милях в час — около 456. Плавание в интенсивном темпе даст сопоставимый результат.

Важно помнить, что итоговые цифры зависят не только от вида нагрузки, но и от массы тела, а также от уровня усилий во время тренировки.

Как сравнивают эксперты

Существует и другой подход: CDC, Американский колледж спортивной медицины и Управление кадровых ресурсов Северной Каролины считают плавание интенсивным занятием. В их пересчёте 25 минут в бассейне примерно равны трём милям пробежки. Таким образом, чтобы компенсировать пятикилометровый бег, достаточно около 42 минут плавания.

Один километр против пяти

Если взглянуть на тренировку по времени, то за час при темпе "одна длина в минуту" можно преодолеть примерно 1500 метров, что почти равно одной миле. За тот же час бегун при скорости 10 минут на милю успеет пробежать 5 миль. По энергозатратам эти два варианта окажутся близки, что ещё раз подтверждает: разные виды активности можно успешно комбинировать.

Выбор между бегом и плаванием зависит от целей, состояния суставов и личных предпочтений. Бег помогает укреплять кости и развивать выносливость, но требует осторожности из-за высокой нагрузки. Плавание обеспечивает мягкую, но эффективную тренировку всего тела, снижая риск травм. В идеале чередовать оба вида активности — это позволит получить максимум пользы и разнообразия от тренировок.

