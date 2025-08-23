Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плавание в технике баттерфляй на 100 метров
Плавание в технике баттерфляй на 100 метров
© commons.wikimedia.org by Isiwal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Пять стилей плавания, о которых забывают даже спортсмены

Баттерфляй назван самым сложным стилем плавания — тренеры

Представьте: даже привычное плавание в бассейне может превратиться в испытание силы и техники. Почему одни стили осваиваются играючи, а другие требуют месяцев тренировок и кажутся почти недосягаемыми?

От простого к сложному

Большинство новичков начинают с кроля (freestyle). Этот стиль даёт скорость и при правильном дыхании позволяет расходовать минимум энергии. Важно научиться поворачивать голову в сторону для вдоха — именно это чаще всего вызывает трудности. Не случайно именно кроль используют триатлеты на длинных дистанциях: он быстрый и относительно экономичный.

Есть и менее популярные, но полезные техники. Боковой стиль (sidestroke) не встретишь на соревнованиях, зато его активно практикуют военные и спасатели. Благодаря удобному положению головы над водой он позволяет транспортировать утопающего. Секрет в движении руками: одна работает полукругом, другая скользит и возвращается вперёд. Движение ног напоминает ножницы. Энергии тратится немного, но эффективность ниже, чем у кроля.

Стили, требующие координации

Обратный стиль (backstroke) похож на кроль, только выполняется лёжа на спине. Поначалу непросто держать равновесие и не задирать голову, но дыхание здесь гораздо легче. Минус — нагрузка на плечи и трицепсы при постоянных "мельничных" движениях руками.

Брасс (breaststroke) кажется медленным и простым, но на деле это один из самых технически сложных стилей. Здесь важна синхронность: руки делают полукруг, ноги — характерный "лягушачий" удар. Умение правильно скользить после каждого цикла экономит силы. Кстати, именно брасс чаще выбирают любители, потому что можно плыть с поднятой над водой головой, спокойно дышать и наблюдать направление движения.

Настоящий вызов

Абсолютный лидер по сложности — баттерфляй (butterfly). Он сочетает мощные симметричные движения руками, "дельфиновые" удары ногами и волну всем телом. Здесь важна каждая доля секунды: два удара ногами приходятся на один мощный гребок рук. Это стиль, который быстро выматывает даже подготовленного спортсмена. Но, по словам тренеров, чувство удовлетворения после удачной дистанции — ни с чем не сравнимо.

Интересные факты

  • Первые соревнования по баттерфляю как отдельному стилю появились только в 1950-х годах.
  • В триатлонах подавляющее большинство спортсменов используют исключительно кроль — он экономит до 30 % энергии по сравнению с брассом.
  • В армии США боковой стиль входит в обязательную программу подготовки морских котиков.

Каждый стиль — это не просто техника, а уникальная комбинация силы, выносливости и координации. Освоение разных способов плавания помогает развивать разные группы мышц и делать тренировки более эффективными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер рассказала, как сочетать питание и тренировки для уменьшения жира на животе вчера в 23:26

Вода против лишних сантиметров: парадокс стройной талии

Фитнес-тренер объяснила, как подтянуть живот к отпуску: сочетать кардио и силовые упражнения, следить за питанием, пить больше воды и отдыхать.

Читать полностью » Тренер объяснила, какое силовое оборудование подойдёт для домашних тренировок вчера в 22:11

Домашний спортзал без лишних метров: как выбрать тренажёры для дома

Фитнес-тренер рассказала, как выбрать тренажёр для дома: от компактного степпера и велотренажёра до набора сборных гантелей для силовых тренировок.

Читать полностью » Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге вчера в 21:16

Как адаптировать тренировки летом: советы для выносливости и здоровья

Фитнес-тренер рассказала, как правильно бегать в жару: когда выходить на пробежку, как подбирать одежду и зачем пить воду с электролитами.

Читать полностью » Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом вчера в 20:16

Секрет летней экипировки: ткани, которые дышат и работают лучше хлопка

Фитнес-тренер рассказала, как правильно выбрать одежду и обувь для летних тренировок: от дышащих тканей и свободного кроя до светлых оттенков.

Читать полностью » Упражнение reverse clamshell укрепляет среднюю ягодичную мышцу — данные Arthritis Foundation вчера в 19:50

Слабые ягодицы ломают колени: скрытая опасность для миллионов

Reverse clamshell — простое, но недооценённое упражнение для ягодиц. Узнайте, почему оно важно для здоровья суставов и защиты поясницы.

Читать полностью » Тренер Джейсон Пак назвал hip thrust лучшим упражнением для ягодиц вчера в 19:30

Главный враг приседаний: почему одно упражнение вытесняет старую классику

Hip thrust — упражнение, которое укрепляет ягодицы лучше приседаний и тяги, не перегружая спину. Узнайте, чем оно уникально и как его правильно выполнять.

Читать полностью » Упражнения для рук для начинающих: рекомендации персонального тренера вчера в 19:10

Игнорируете эти упражнения? Тогда риск травмы возрастает вдвое

Узнайте, какие упражнения помогут новичку укрепить руки без риска травм: от простых движений с весом тела до гантелей и резинок.

Читать полностью » Исследование JAMA: максимальный эффект для здоровья достигается при 7500 шагах в день вчера в 18:50

Лёгкий способ сбросить усталость и улучшить сон без медицины

Секрет здоровья не в магических 10 000 шагах, а в регулярных маленьких привычках. Узнайте, как легко увеличить активность каждый день.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы
Авто и мото

Lada Iskra 2025 получила три типа генераторов в зависимости от комплектации
Садоводство

Обновляем старый газон: 4 простых совета по повторному посеву
Садоводство

Черная ботва: методы борьбы с фитофторозом и спасения урожая картофеля
Еда

Как запечь утиные грудки с яблоками: пошаговая инструкция от шеф-повара
Еда

Как перегнать старый мед в самогон: инструкция
Авто и мото

Убыток Xiaomi Auto во II квартале 2025 года снизился до $41 млн
Еда

Приготовление запеченных яблок в духовке: время и температура выпекания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru