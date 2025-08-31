Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Плавание в технике баттерфляй на 100 метров
Плавание в технике баттерфляй на 100 метров
© commons.wikimedia.org by Isiwal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Не кролем единым: какой стиль плавания скрывают профессиональные спасатели

Рейтинг сложности стилей плавания от тренеров: кроль, брасс, баттерфляй

Плавание — это не просто способ охладиться в жаркий день, а целый мир разнообразных стилей, каждый из которых требует особой техники, координации и уровня подготовки. Одни даются новичкам почти интуитивно, в то время как другие становятся вызовом даже для опытных спортсменов. Это не только увлекательный, но и невероятно полезный для здоровья вид активности, эффективно помогающий поддерживать форму.

От простого к сложному: как освоить разные стили

Большинство тренеров сходятся во мнении, что начинать знакомство с водой лучше с вольного стиля, или кроля. Это самый быстрый и, на начальном этапе, наименее энергозатратный способ плавания.

"Пловцы часто выбирают вольный стиль, потому что он самый быстрый. А на базовом уровне — ещё и самый простой", — отметила сооснователь школы плавания Goldfish Swim School Дженни Макьюстон.

Его техника выглядит так: вы лежите на груди, тело вытянуто в одну линию. Руки совершают попеременные гребки, похожие на мельницу, а ноги работают, делая быстрые движения вверх-вниз. Основная сложность для новичков — научиться правильно дышать, поворачивая голову в сторону во время гребка. Но once вы освоите этот навык, передвижение в воде станет гораздо эффективнее.

Стили для особых ситуаций

Немного особняком стоит плавание на боку, или сайд-строук. Хотя он не используется на соревнованиях, у него есть своя важная ниша.

"Этот стиль часто применяют военные, например, морские котики, а также спасатели, так как с его помощью проще буксировать человека", — пояснила сертифицированный инструктор по безопасности на воде и бывшая спортсменка Стейси Каприо.

Вы лежите на боку, одна рука совершает гребок под водой, а другая помогает движению. Ноги работают ножницами. Главный плюс — голова всегда остаётся над водой, что упрощает дыхание. Однако с точки зрения эффективности и скорости он серьёзно уступает кролю.

Координация и сила: уровень продвинутых

Когда базовые навыки освоены, можно переходить к более сложным техникам. Брасс требует от пловца идеального чувства времени и координации. Руки движутся симметрично, как при толкании воды перед собой, а ноги совершают толчок по траектории, напоминающей движение лягушки. Всё это должно слиться в единую схему: гребок, вдох, толчок, скольжение.

Плавание на спине, или бэкстроук, кажется расслабленным, но это обманчивое впечатление. Движения рук и ног здесь похожи на кроль, но выполняются в перевёрнутом положении. Это требует хорошего чувства тела и координации, чтобы двигаться прямо, не глядя вперед. Дышать, конечно, проще, но непривычное положение часто заставляет новичков напрягать шею и смотреть на ноги, а не в потолок, как следует.

Вершина мастерства

Баттерфляй, или дельфин, единогласно признаётся самым сложным стилем. Он требует не только отличной физической формы, но и безупречного чувства ритма. Обе руки одновременно мощно гребут, выносятся вперед над водой, а тело совершает волнообразное движение, которое завершается синхронным ударом ног.

"Некоторые пловцы, включая многих триатлетов, так никогда его и не осваивают. Другие же посвящают этому всю жизнь", — добавил основатель и главный тренер Golden Road Aquatics Майк Лусеро.

Этот стиль невероятно энергозатратен и задействует мышцы корпуса, плечевого пояса и ног. Но именно в этом и заключается его главная польза — он является одним из лучших способов развития силы и выносливости в воде.

Выбор стиля зависит от ваших целей: будь то скорость, экономия сил или просто удовольствие от движения. Начинайте с малого, и каждая новая техника будет открывать для вас плавание с новой, интересной стороны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка бицепса: что нужно для быстрого роста мышц по мнению атлетов сегодня в 1:26

Проблемы с бицепсом? Воспользуйтесь этим простым секретом

Правильная программа тренировок для бицепса не требует множества упражнений. Узнайте, какие подходы помогут накачать мышцы рук быстро и эффективно.

Читать полностью » FCDBC: как любительская команда Зеленограда за три года стала чемпионом города вчера в 20:03

Любительский футбол, который меняет жизни: от офисов до больших турниров

Как команда без миллионных контрактов стала чемпионом и примером для Зеленограда? История FCDBC показывает, что футбол — это действительно магия.

Читать полностью » Как эффективно сжигать жир на животе с помощью тренировки на беговой дорожке вчера в 19:50

Как одна простая тренировка может изменить ваше тело: тайна похудения на беговой дорожке

Хотите эффективно сжигать жир и улучшать здоровье? Откройте для себя, как беговая дорожка поможет вам в этом, с учётом правильного подхода и питания.

Читать полностью » Учёные: 10 минут интервальной ходьбы в день продлевают жизнь вчера в 19:30

Секрет выносливости: короткая тренировка, о которой молчат фитнес-гуру

Даже если у вас нет времени на спорт, всего 10 минут на беговой дорожке могут стать мощным вкладом в здоровье и выносливость.

Читать полностью » Врачи назвали 20-минутный комплекс с гантелью для укрепления кора и ног вчера в 19:10

Пять упражнений, которые заменят час в спортзале и вернут силу ногам

20 минут, одна гантель и пять упражнений — этот комплекс удивит вас тем, насколько быстро он укрепит ноги, ягодицы и даже мышцы кора.

Читать полностью » График силовых и кардио тренировок на 6 дней: рекомендации эксперта по фитнесу Джеффа Триппа вчера в 18:50

Чтобы прогрессировать, нужно меньше тренироваться: парадоксальное правило шестидневного фитнеса

Как построить эффективный тренировочный график на шесть дней в неделю? Узнайте, как сочетать нагрузку и восстановление, чтобы избежать травм и достичь максимальных результатов.

Читать полностью » Силовые тренировки: рекомендации Минздрава США по работе с двумя группами мышц вчера в 18:30

План, позволяющий тренироваться чаще и отдыхать больше

Совмещение двух мышечных групп за одну тренировку позволяет ускорить прогресс и при этом избежать перетренированности. Узнайте, как работает этот метод.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали русские повороты эффективным упражнением для косых мышц живота вчера в 18:10

Русские повороты: простой путь к сильному прессу и защите поясницы

Русские повороты — простое упражнение, которое формирует крепкий пресс и стройную талию. Но главное — оно защищает спину и улучшает осанку.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Продажа туров в даркнете: как киберпреступники обманывают туристов с помощью украденных данных
Красота и здоровье

Елена Хохлова рекомендовала пробиотики и клетчатку для мягкого очищения организма
Спорт и фитнес

Врачи предупреждают: индекс массы тела неточно оценивает здоровье спортсменов
Культура и шоу-бизнес

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни
Авто и мото

Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году
Спорт и фитнес

Жим без спортивной скамьи: фитнес-тренеры назвали безопасные варианты
Садоводство

Многолетние сорняки нужно обрабатывать гербицидами в фазе активного роста
Садоводство

Зелёный чай для растений — рецепт из сорняков с азотом и калием
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru