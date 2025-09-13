Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Денисов. Mos.ru
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Спасение от хлора и грибка: вещи, без которых нельзя выходить на бортик

Егор Янсон рассказал, какую шапочку и очки выбрать для плавания в бассейне

Плавание — отличный способ поддерживать здоровье и хорошее настроение, но к занятиям стоит подготовиться заранее. Важна не только справка для посещения бассейна, но и экипировка: от купальника и шапочки до удобных тапочек и очков. Правильный выбор снаряжения сделает тренировки комфортнее и безопаснее.

Купальник и плавки

Подходящий купальник — основа для любых занятий. Для спокойного отдыха можно выбрать любую модель, даже раздельную. Но если цель — техника и скорость, лучше обратить внимание на слитный вариант. Важно, чтобы ткань была устойчива к хлору.

"Лучше брать купальник, устойчивый к хлору. Такие маркируют специальными надписями вроде endurance+", — отметил основатель школы плавания Егор Янсон.

Материалы с эластаном или лайкрой выглядят красиво, но быстрее теряют форму. Оптимальны изделия из полиэстера или полиамида. Размер стоит брать чуть меньше привычного — мокрая ткань немного растягивается.

С плавками ситуация проще: для бассейна подойдут только обтягивающие модели. Пляжные шорты замедляют движение в воде и мешают отрабатывать технику.

Шапочка для плавания

Большинство бассейнов требует её ношения. Она защищает волосы и облегчает работу фильтров. Выбирая шапочку, обращайте внимание на материал.

"Дешёвые шапочки делают из латекса, они тонкие, липкие и некрасивые. Лучше возьмите модель из силикона", — пояснил Егор Янсон.

Силикон долговечнее, представлен в разных размерах и цветах. Главное, чтобы шапочка не сползала и не давила.

Тапочки и акваобувь

Обувь нужна не только для гигиены, но и для безопасности. Мокрый кафель скользкий, а падение на бортике может обернуться травмой.

"Используйте нескользящие тапки из EVA-материалов, берегите своё здоровье и целостность бортика бассейна", — добавил Егор Янсон.

Подойдут аквашузы, аквасоки или кроксы. В них удобно делать разминку и передвигаться по территории бассейна.

Очки для плавания

Для любителей спокойных заплывов очки не обязательны. Но тем, кто тренируется регулярно или осваивает спортивные стили, без них не обойтись. Чтобы проверить модель, приложите очки к лицу без ремешка: если они держатся, значит, вода не проникнет внутрь.

Современные варианты позволяют менять переносицу, подстраивая её под форму лица.

Беруши: нужны или нет?

Часто боятся попадания воды в уши, но в большинстве случаев она выходит сама.

"Многие люди боятся попадания воды в уши, но обычно никаких проблем с этим не возникает", — сказал Егор Янсон.

Беруши нужны лишь тем, у кого вода задерживается и вызывает воспаления. В продаже есть силиконовые модели с фиксирующим шнурком.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите слитный купальник или плавки из полиэстера.

  2. Подберите силиконовую шапочку.

  3. Купите тапочки или акваобувь из EVA.

  4. Возьмите удобные очки с регулируемой переносицей.

  5. При необходимости используйте силиконовые беруши.

Мифы и правда

  • Миф: в бассейне можно плавать в пляжных шортах.

  • Правда: они мешают и создают лишнее сопротивление.

  • Миф: беруши нужны каждому.

  • Правда: большинству людей они не требуются.

  • Миф: любая шапочка защитит волосы.

  • Правда: латекс быстро рвётся и неудобен, лучше силикон.

FAQ

Как выбрать очки для плавания?
Приложите их к лицу без резинки. Если держатся, значит, подойдут.

Сколько стоит базовый набор для бассейна?
Купальник или плавки — от 1200 рублей, шапочка — от 300, тапочки — от 800, очки — от 300.

Что лучше: акваобувь или кроксы?
Аквашузы удобнее для тренировок и разминки, кроксы — для прогулок и универсального использования.

Исторический контекст

  1. Первые шапочки для плавания появились в начале XX века и изготавливались из резины.

  2. Плавательные очки стали массовыми только в 1960-х годах.

  3. Аквашузы вошли в обиход в 1990-х, когда стали популярны фитнес-занятия в воде.

А что если…

Вы решили прийти без экипировки? Вероятно, часть можно взять напрокат. Но лучше иметь собственные вещи: это и гигиеничнее, и удобнее.

Интересные факты

  1. У профессиональных спортсменов несколько пар очков: тренировочные и соревновательные.

  2. В некоторых бассейнах шапочка обязательна даже для мужчин с короткой стрижкой.

  3. EVA-материал применяют не только в акваобуви, но и в детских игрушках благодаря его лёгкости и безопасности.

