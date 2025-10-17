Плавать или бегать: новое исследование ставит жир в тупик

Плавание давно перестало быть просто летним развлечением. Всё чаще его выбирают как универсальный способ укрепить здоровье, развить силу и гибкость, а заодно — избавиться от лишнего веса. И если вы думаете, что в бассейне калории тратятся меньше, чем на беговой дорожке, вы удивитесь результатам современных исследований.

Почему плавание помогает похудеть

Когда-то считалось, что плавание не способствует снижению веса. В экспериментах 1980-х и 1990-х годов участники, регулярно посещавшие бассейн, не теряли массу тела. Но позже выяснилось: причина не в самой воде, а в том, как именно люди тренировались.

Современные данные говорят об обратном. Учёные установили, что при сочетании плавания и умеренного ограничения калорий вес снижается стабильно. Например, в одном исследовании за 13 недель занятий трижды в неделю участники потеряли почти 6 килограммов и уменьшили процент жира на 3%. А спустя несколько лет другой эксперимент подтвердил: женщины, тренировавшиеся по часу три раза в неделю, уменьшили объём жира на 4,3% и стали заметно выносливее.

Главное преимущество плавания в том, что оно не травмирует суставы. Для людей с лишним весом это особенно важно: в воде нагрузка на колени и позвоночник минимальна, а мышцы работают активно. Поэтому плавание идеально подходит тем, кому противопоказаны прыжки или длительные пробежки.

Сколько калорий сжигается в бассейне

Количество потраченной энергии зависит от веса человека и выбранного стиля плавания. Чем активнее вы двигаетесь и чем больше задействовано мышц, тем выше расход.

• Человек весом около 60 кг теряет за полчаса в воде примерно 180-330 ккал.

• При весе 70 кг расход увеличивается до 223-409 ккал.

• А если вы весите около 85 кг, можете потратить 266-488 ккал за те же 30 минут.

Самыми эффективными стилями считаются кроль, брасс и баттерфляй. Плавание на спине немного уступает, но тоже даёт отличный эффект, особенно если чередовать стили в одном занятии.

Как сделать тренировки результативнее

Чтобы плавание действительно помогло похудеть, важно не просто расслабленно держаться на воде, а тренироваться осознанно. Есть несколько проверенных шагов, которые помогут тратить больше калорий и получать удовольствие от процесса.

1. Подберите правильное снаряжение

Неподходящий купальник, запотевающие очки и тесная шапочка способны испортить даже самый сильный настрой. Для комфортных занятий подберите:

спортивный купальник с плотной посадкой;

очки с регулируемым ремешком и анатомичной оправой;

шапочку, подходящую по размеру;

ласты, если хотите усилить нагрузку на ноги.

Хорошее снаряжение избавит от раздражающих мелочей и позволит сосредоточиться на технике и дыхании.

2. Освойте несколько стилей

Многие выбирают кроль за скорость и лёгкость скольжения, но другие стили тоже важны.

Брасс укрепляет внутренние мышцы бёдер и пресс.

Плавание на спине помогает держать осанку и тренирует плечи.

Баттерфляй — один из самых энергозатратных и задействует всё тело.

Освоив разные техники, вы сможете комбинировать движения и задействовать больше мышц, что ускорит метаболизм и процесс сжигания жира.

3. Занимайтесь с тренером

Если вы плаваете "по-собачьи" или не умеете выдыхать под воду, не стесняйтесь взять несколько уроков. Опытный инструктор поможет выработать правильное дыхание и плавные гребки. Всего за 3-4 занятия можно уверенно освоить кроль и перейти к самостоятельным тренировкам.

После этого ищите программы онлайн, пробуйте новые комплексы и периодически консультируйтесь со специалистом, чтобы корректировать технику.

Как построить тренировку для похудения

Чтобы плавание приносило максимальный эффект, структура занятия должна быть продуманной.

Разминка. Проплывите 200-400 метров спокойным темпом, чтобы мышцы разогрелись. Отработка движений. Используйте плавательные доски, колобашки или ласты, чтобы проработать отдельные группы мышц. Например, плывите только ногами с доской или только руками с зажатой колобашкой. Интервалы. Это сердце тренировки. Выполняйте короткие спринты на 50-100 метров с отдыхом 30-60 секунд. Интервальное плавание ускоряет обмен веществ и повышает выносливость. Заминка. Завершите тренировку 200 метрами спокойного кроля, чтобы восстановить дыхание и снизить пульс.

Регулярные тренировки — три-четыре раза в неделю по 45-60 минут — помогут постепенно снизить вес. Не забывайте, что перерывы между отрезками должны быть короткими, а питание — сбалансированным. Без корректировки рациона даже самые активные заплывы дадут лишь частичный результат.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: плавать медленно и без цели.

Последствие: мышцы не получают достаточной нагрузки, а расход калорий минимален.

Альтернатива: планируйте тренировку заранее, включайте интервалы и разные стили.

Ошибка: плавать только одним стилем.

Последствие: развивается ограниченное число мышц, теряется интерес.

Альтернатива: чередуйте кроль, брасс и плавание на спине, чтобы нагрузка была комплексной.

Ошибка: ходить в бассейн без регулярности.

Последствие: организм не успевает адаптироваться, эффект минимальный.

Альтернатива: выбирайте удобный график и посещайте тренировки хотя бы трижды в неделю.

А что если вы не любите бассейн

Если вам не нравится запах хлорки или не устраивает температура воды, можно начать с аквааэробики. Это отличная альтернатива плаванию: тренировки проходят под музыку, с меньшей технической нагрузкой, но с тем же эффектом для фигуры. Со временем, привыкнув к воде, можно перейти к полноценным заплывам.

Плюсы и минусы плавания для похудения

Плюсы:

минимальная нагрузка на суставы;

задействуются все группы мышц;

тренируется дыхательная система;

повышается гибкость и выносливость;

плавание подходит людям любого возраста и комплекции.

Минусы:

требует доступа к бассейну и регулярного графика;

возможен эффект голода после тренировки;

без контроля питания прогресс замедляется.

Понимая эти особенности, можно адаптировать программу под себя: выбрать подходящее время занятий, взять абонемент в ближайший бассейн и скорректировать рацион.

FAQ

Как часто нужно плавать, чтобы похудеть?

Минимум три раза в неделю по 45-60 минут. Если добавить четвёртую тренировку, процесс пойдёт быстрее.

Какой стиль плавания самый эффективный для сжигания жира?

Кроль и баттерфляй — самые энергозатратные. Они задействуют больше мышц и требуют активного дыхания.

Можно ли похудеть только от плавания, без диеты?

Можно, но эффект будет скромнее. При сочетании с правильным питанием результаты появляются заметно быстрее.

Мифы и правда

Миф: плавание не помогает сбросить вес.

Правда: современные исследования доказывают обратное — при регулярных тренировках и сбалансированном питании плавание эффективно снижает жировую массу.

Миф: после бассейна обязательно хочется есть, значит, похудеть не получится.

Правда: чувство голода действительно усиливается, но при контроле рациона это не мешает снижению веса.

Миф: плавание подходит только молодым и спортивным.

Правда: вода снижает нагрузку на суставы, поэтому плавать можно даже людям с ожирением и пожилым.

Три интересных факта

Температура воды влияет на расход энергии: в прохладной воде организм тратит больше калорий на поддержание тепла. Сердце пловца бьётся реже, чем у людей, не занимающихся спортом — это показатель отличной выносливости. За час активного плавания можно сжечь столько же калорий, сколько за пробежку длиной 8 километров.

Плавание — это не просто приятное времяпрепровождение. Это полноценная тренировка, которая мягко формирует тело, улучшает самочувствие и укрепляет здоровье. Главное — регулярность, разнообразие и немного терпения: уже через пару месяцев вы почувствуете лёгкость в теле и прилив энергии.