Плавать или бегать: новое исследование ставит жир в тупик
Плавание давно перестало быть просто летним развлечением. Всё чаще его выбирают как универсальный способ укрепить здоровье, развить силу и гибкость, а заодно — избавиться от лишнего веса. И если вы думаете, что в бассейне калории тратятся меньше, чем на беговой дорожке, вы удивитесь результатам современных исследований.
Почему плавание помогает похудеть
Когда-то считалось, что плавание не способствует снижению веса. В экспериментах 1980-х и 1990-х годов участники, регулярно посещавшие бассейн, не теряли массу тела. Но позже выяснилось: причина не в самой воде, а в том, как именно люди тренировались.
Современные данные говорят об обратном. Учёные установили, что при сочетании плавания и умеренного ограничения калорий вес снижается стабильно. Например, в одном исследовании за 13 недель занятий трижды в неделю участники потеряли почти 6 килограммов и уменьшили процент жира на 3%. А спустя несколько лет другой эксперимент подтвердил: женщины, тренировавшиеся по часу три раза в неделю, уменьшили объём жира на 4,3% и стали заметно выносливее.
Главное преимущество плавания в том, что оно не травмирует суставы. Для людей с лишним весом это особенно важно: в воде нагрузка на колени и позвоночник минимальна, а мышцы работают активно. Поэтому плавание идеально подходит тем, кому противопоказаны прыжки или длительные пробежки.
Сколько калорий сжигается в бассейне
Количество потраченной энергии зависит от веса человека и выбранного стиля плавания. Чем активнее вы двигаетесь и чем больше задействовано мышц, тем выше расход.
• Человек весом около 60 кг теряет за полчаса в воде примерно 180-330 ккал.
• При весе 70 кг расход увеличивается до 223-409 ккал.
• А если вы весите около 85 кг, можете потратить 266-488 ккал за те же 30 минут.
Самыми эффективными стилями считаются кроль, брасс и баттерфляй. Плавание на спине немного уступает, но тоже даёт отличный эффект, особенно если чередовать стили в одном занятии.
Как сделать тренировки результативнее
Чтобы плавание действительно помогло похудеть, важно не просто расслабленно держаться на воде, а тренироваться осознанно. Есть несколько проверенных шагов, которые помогут тратить больше калорий и получать удовольствие от процесса.
1. Подберите правильное снаряжение
Неподходящий купальник, запотевающие очки и тесная шапочка способны испортить даже самый сильный настрой. Для комфортных занятий подберите:
-
спортивный купальник с плотной посадкой;
-
очки с регулируемым ремешком и анатомичной оправой;
-
шапочку, подходящую по размеру;
-
ласты, если хотите усилить нагрузку на ноги.
Хорошее снаряжение избавит от раздражающих мелочей и позволит сосредоточиться на технике и дыхании.
2. Освойте несколько стилей
Многие выбирают кроль за скорость и лёгкость скольжения, но другие стили тоже важны.
-
Брасс укрепляет внутренние мышцы бёдер и пресс.
-
Плавание на спине помогает держать осанку и тренирует плечи.
-
Баттерфляй — один из самых энергозатратных и задействует всё тело.
Освоив разные техники, вы сможете комбинировать движения и задействовать больше мышц, что ускорит метаболизм и процесс сжигания жира.
3. Занимайтесь с тренером
Если вы плаваете "по-собачьи" или не умеете выдыхать под воду, не стесняйтесь взять несколько уроков. Опытный инструктор поможет выработать правильное дыхание и плавные гребки. Всего за 3-4 занятия можно уверенно освоить кроль и перейти к самостоятельным тренировкам.
После этого ищите программы онлайн, пробуйте новые комплексы и периодически консультируйтесь со специалистом, чтобы корректировать технику.
Как построить тренировку для похудения
Чтобы плавание приносило максимальный эффект, структура занятия должна быть продуманной.
-
Разминка. Проплывите 200-400 метров спокойным темпом, чтобы мышцы разогрелись.
-
Отработка движений. Используйте плавательные доски, колобашки или ласты, чтобы проработать отдельные группы мышц. Например, плывите только ногами с доской или только руками с зажатой колобашкой.
-
Интервалы. Это сердце тренировки. Выполняйте короткие спринты на 50-100 метров с отдыхом 30-60 секунд. Интервальное плавание ускоряет обмен веществ и повышает выносливость.
-
Заминка. Завершите тренировку 200 метрами спокойного кроля, чтобы восстановить дыхание и снизить пульс.
Регулярные тренировки — три-четыре раза в неделю по 45-60 минут — помогут постепенно снизить вес. Не забывайте, что перерывы между отрезками должны быть короткими, а питание — сбалансированным. Без корректировки рациона даже самые активные заплывы дадут лишь частичный результат.
Ошибки, последствия и альтернативы
-
Ошибка: плавать медленно и без цели.
-
Последствие: мышцы не получают достаточной нагрузки, а расход калорий минимален.
-
Альтернатива: планируйте тренировку заранее, включайте интервалы и разные стили.
-
Ошибка: плавать только одним стилем.
-
Последствие: развивается ограниченное число мышц, теряется интерес.
-
Альтернатива: чередуйте кроль, брасс и плавание на спине, чтобы нагрузка была комплексной.
-
Ошибка: ходить в бассейн без регулярности.
-
Последствие: организм не успевает адаптироваться, эффект минимальный.
-
Альтернатива: выбирайте удобный график и посещайте тренировки хотя бы трижды в неделю.
А что если вы не любите бассейн
Если вам не нравится запах хлорки или не устраивает температура воды, можно начать с аквааэробики. Это отличная альтернатива плаванию: тренировки проходят под музыку, с меньшей технической нагрузкой, но с тем же эффектом для фигуры. Со временем, привыкнув к воде, можно перейти к полноценным заплывам.
Плюсы и минусы плавания для похудения
Плюсы:
-
минимальная нагрузка на суставы;
-
задействуются все группы мышц;
-
тренируется дыхательная система;
-
повышается гибкость и выносливость;
-
плавание подходит людям любого возраста и комплекции.
Минусы:
-
требует доступа к бассейну и регулярного графика;
-
возможен эффект голода после тренировки;
-
без контроля питания прогресс замедляется.
Понимая эти особенности, можно адаптировать программу под себя: выбрать подходящее время занятий, взять абонемент в ближайший бассейн и скорректировать рацион.
FAQ
Как часто нужно плавать, чтобы похудеть?
Минимум три раза в неделю по 45-60 минут. Если добавить четвёртую тренировку, процесс пойдёт быстрее.
Какой стиль плавания самый эффективный для сжигания жира?
Кроль и баттерфляй — самые энергозатратные. Они задействуют больше мышц и требуют активного дыхания.
Можно ли похудеть только от плавания, без диеты?
Можно, но эффект будет скромнее. При сочетании с правильным питанием результаты появляются заметно быстрее.
Мифы и правда
-
Миф: плавание не помогает сбросить вес.
-
Правда: современные исследования доказывают обратное — при регулярных тренировках и сбалансированном питании плавание эффективно снижает жировую массу.
-
Миф: после бассейна обязательно хочется есть, значит, похудеть не получится.
-
Правда: чувство голода действительно усиливается, но при контроле рациона это не мешает снижению веса.
-
Миф: плавание подходит только молодым и спортивным.
-
Правда: вода снижает нагрузку на суставы, поэтому плавать можно даже людям с ожирением и пожилым.
Три интересных факта
-
Температура воды влияет на расход энергии: в прохладной воде организм тратит больше калорий на поддержание тепла.
-
Сердце пловца бьётся реже, чем у людей, не занимающихся спортом — это показатель отличной выносливости.
-
За час активного плавания можно сжечь столько же калорий, сколько за пробежку длиной 8 километров.
Плавание — это не просто приятное времяпрепровождение. Это полноценная тренировка, которая мягко формирует тело, улучшает самочувствие и укрепляет здоровье. Главное — регулярность, разнообразие и немного терпения: уже через пару месяцев вы почувствуете лёгкость в теле и прилив энергии.
