Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров
Погоня за "идеальным" упражнением для живота знакома многим. Но специалисты напоминают: убрать жир только в одной зоне тела невозможно. Тем не менее плавание остаётся одним из самых эффективных способов для снижения общего количества жировой массы и улучшения композиции тела. Правильно подобранные стили и приёмы помогут ускорить процесс и сделать тренировки разнообразнее.
Можно ли убрать живот с помощью плавания
Миф о том, что есть упражнения для "точечного" сжигания жира, давно развеян. Даже самые интенсивные занятия в бассейне не смогут прицельно убрать сантиметры с талии. Но регулярные тренировки заметно ускоряют обмен веществ и расход энергии, благодаря чему организм начинает использовать жировые запасы — в том числе и на животе.
По словам специалистов Американского совета по физическим упражнениям (ACE), именно за счёт общего снижения процента жира тело становится более подтянутым и пропорциональным. А значит, плавание работает на фигуру в целом, помогая достичь видимого результата.
Энергозатраты разных стилей
Существует четыре основных стиля плавания: кроль, брасс, баттерфляй и на спине. Все они требуют серьёзной энергии, но отличаются уровнем нагрузки.
• Брасс за полчаса сжигает около 200 калорий.
• Плавание на спине — примерно 250 калорий.
• Кроль — около 300 калорий.
• Баттерфляй — рекордные 450 калорий.
Таким образом, выбор стиля зависит не только от целей, но и от уровня подготовки. Начинающим лучше начать с кроля или брасса, а баттерфляй оставить на будущее, когда техника и выносливость будут выше.
Интервалы как ускоритель прогресса
Профессиональные спортсмены редко плавают равномерно весь заплыв. Они используют интервальные тренировки — чередование спокойных и быстрых отрезков. Такой подход повышает выносливость, ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже после выхода из бассейна.
Суть проста: чередовать быстрые 25-50 метров с лёгкими промежутками отдыха. Можно менять не только скорость, но и стиль плавания, комбинируя, например, кроль с баттерфляем.
Инвентарь для увеличения нагрузки
Хотя вода сама по себе создаёт сопротивление, опытным пловцам со временем становится проще преодолевать её. Чтобы добавить телу работы, используют специальные аксессуары:
-
Ласты. Увеличивают нагрузку на ноги и ягодицы.
-
Лопатки и перчатки с перепонками. Повышают сопротивление для рук.
-
Пенопластовые гантели. Позволяют включить в тренировку элементы силовой работы.
По данным клиники Mayo, рост мышечной массы повышает скорость обмена веществ, что помогает организму сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.
Почему плавание подходит для всех
В отличие от бега или силовых тренировок, занятия в бассейне не перегружают суставы. Вода смягчает удары и равномерно распределяет нагрузку по телу. Поэтому плавание подходит людям любого возраста, а также тем, кто восстанавливается после травм или страдает лишним весом.
Кроме того, регулярные тренировки в воде благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и дыхание, помогают справляться со стрессом и улучшают сон.
Плавание не обещает "плоский живот за неделю", но является мощным инструментом для тех, кто хочет улучшить фигуру и здоровье. Комбинация правильного питания, регулярных занятий и постепенного усложнения тренировок приведёт к стабильному и безопасному результату.
