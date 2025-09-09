Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка по плаванию
Тренировка по плаванию
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Вода против жира: почему бассейн не всегда спасает от лишних сантиметров

Врачи: плавание снижает общий процент жира, но не убирает жир только на животе

Погоня за "идеальным" упражнением для живота знакома многим. Но специалисты напоминают: убрать жир только в одной зоне тела невозможно. Тем не менее плавание остаётся одним из самых эффективных способов для снижения общего количества жировой массы и улучшения композиции тела. Правильно подобранные стили и приёмы помогут ускорить процесс и сделать тренировки разнообразнее.

Можно ли убрать живот с помощью плавания

Миф о том, что есть упражнения для "точечного" сжигания жира, давно развеян. Даже самые интенсивные занятия в бассейне не смогут прицельно убрать сантиметры с талии. Но регулярные тренировки заметно ускоряют обмен веществ и расход энергии, благодаря чему организм начинает использовать жировые запасы — в том числе и на животе.

По словам специалистов Американского совета по физическим упражнениям (ACE), именно за счёт общего снижения процента жира тело становится более подтянутым и пропорциональным. А значит, плавание работает на фигуру в целом, помогая достичь видимого результата.

Энергозатраты разных стилей

Существует четыре основных стиля плавания: кроль, брасс, баттерфляй и на спине. Все они требуют серьёзной энергии, но отличаются уровнем нагрузки.

• Брасс за полчаса сжигает около 200 калорий.
• Плавание на спине — примерно 250 калорий.
• Кроль — около 300 калорий.
• Баттерфляй — рекордные 450 калорий.

Таким образом, выбор стиля зависит не только от целей, но и от уровня подготовки. Начинающим лучше начать с кроля или брасса, а баттерфляй оставить на будущее, когда техника и выносливость будут выше.

Интервалы как ускоритель прогресса

Профессиональные спортсмены редко плавают равномерно весь заплыв. Они используют интервальные тренировки — чередование спокойных и быстрых отрезков. Такой подход повышает выносливость, ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий даже после выхода из бассейна.

Суть проста: чередовать быстрые 25-50 метров с лёгкими промежутками отдыха. Можно менять не только скорость, но и стиль плавания, комбинируя, например, кроль с баттерфляем.

Инвентарь для увеличения нагрузки

Хотя вода сама по себе создаёт сопротивление, опытным пловцам со временем становится проще преодолевать её. Чтобы добавить телу работы, используют специальные аксессуары:

  1. Ласты. Увеличивают нагрузку на ноги и ягодицы.

  2. Лопатки и перчатки с перепонками. Повышают сопротивление для рук.

  3. Пенопластовые гантели. Позволяют включить в тренировку элементы силовой работы.

По данным клиники Mayo, рост мышечной массы повышает скорость обмена веществ, что помогает организму сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.

Почему плавание подходит для всех

В отличие от бега или силовых тренировок, занятия в бассейне не перегружают суставы. Вода смягчает удары и равномерно распределяет нагрузку по телу. Поэтому плавание подходит людям любого возраста, а также тем, кто восстанавливается после травм или страдает лишним весом.

Кроме того, регулярные тренировки в воде благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и дыхание, помогают справляться со стрессом и улучшают сон.

Плавание не обещает "плоский живот за неделю", но является мощным инструментом для тех, кто хочет улучшить фигуру и здоровье. Комбинация правильного питания, регулярных занятий и постепенного усложнения тренировок приведёт к стабильному и безопасному результату.

