Бассейн превращается в испытание: что делать в первые секунды, когда мышца сводит до слёз

Резкая судорога в бассейне способна выбить человека из равновесия даже при хорошем уровне подготовки, и, как сообщает EcoSever, специалисты напоминают о простых действиях, которые помогают быстро снять спазм. Тренер по плаванию, директор Клуба спортивного плавания "Дельфин" Каролина Калиниченко рассказала жителям Республики Коми, как правильно действовать в таких ситуациях.

Как распознать и остановить спазм

По словам тренера, судороги чаще всего возникают в стопе или икроножной мышце и требуют немедленной реакции. Вне зависимости от причины важно как можно быстрее вывести мышцу из состояния резкого напряжения.

"Нужно выйти из бассейна. Садимся, натягиваем носок ноги на себя и держим какое-то время, чтобы мышца натянулась, потом всё проходит", — пояснила Калиниченко.

Такой способ позволяет восстановить кровоток и уменьшить болевые ощущения, которые зачастую становятся препятствием для продолжения тренировки.

Она подчёркивает, что при схватившем в воде спазме следует выбрать безопасное положение, чтобы не потерять контроль над телом. Нередко люди пытаются доплыть до края как можно быстрее, но важно действовать плавно, сохраняя устойчивое положение в воде, чтобы не усилить мышечное напряжение.

Действия в бассейне: как добраться до бортика

Если судорога застала на середине дорожки, Калиниченко рекомендует использовать подручные средства, чтобы удержаться на плаву.

"Бассейн разный бывает. Если большой бассейн, а человек плывет на середине, можно просто зацепиться за разграничения дорожек и потянуть на себя носок ноги в воде. Если небольшой бассейн, просто выйти", — добавила специалист.

Таким образом, ключевым остаётся умение стабилизировать положение тела и обеспечить себе опору.

При возникновении сильного дискомфорта важно обратиться за помощью — в бассейне всегда должны присутствовать инструктор и медик. Тренер подчёркивает, что многие не умеют самостоятельно справляться со спазмом, особенно дети, поэтому рядом должен находиться человек, способный оказать поддержку. Если же возникшие ощущения могут быть связаны с сердечной деятельностью, промедление становится опасным.

Когда нужна помощь специалистов

По словам Калиниченко, судороги далеко не всегда связаны исключительно с переутомлением мышц. Иногда причиной становится недостаток жидкости, минералов или медицинские состояния, требующие внимания. В таких случаях важно не игнорировать повторяющиеся эпизоды и сообщать о них инструктору или врачу. Наличие дежурных специалистов позволяет оперативно оценить ситуацию и при необходимости оказать первую помощь.

Эксперт подчёркивает, что правильная реакция и своевременное обращение к профессионалам помогают снизить риски и сохраняют безопасность во время занятий. Это особенно актуально для тех, кто только начинает тренировочный процесс и ещё не полностью контролирует свои ощущения в воде.