Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
девушка в бвссейне
девушка в бвссейне
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:48

Бассейн превращается в испытание: что делать в первые секунды, когда мышца сводит до слёз

Судорога в бассейне требует немедленного натяжения носка ноги — тренер Калиниченко

Резкая судорога в бассейне способна выбить человека из равновесия даже при хорошем уровне подготовки, и, как сообщает EcoSever, специалисты напоминают о простых действиях, которые помогают быстро снять спазм. Тренер по плаванию, директор Клуба спортивного плавания "Дельфин" Каролина Калиниченко рассказала жителям Республики Коми, как правильно действовать в таких ситуациях.

Как распознать и остановить спазм

По словам тренера, судороги чаще всего возникают в стопе или икроножной мышце и требуют немедленной реакции. Вне зависимости от причины важно как можно быстрее вывести мышцу из состояния резкого напряжения.

"Нужно выйти из бассейна. Садимся, натягиваем носок ноги на себя и держим какое-то время, чтобы мышца натянулась, потом всё проходит", — пояснила Калиниченко.

Такой способ позволяет восстановить кровоток и уменьшить болевые ощущения, которые зачастую становятся препятствием для продолжения тренировки.

Она подчёркивает, что при схватившем в воде спазме следует выбрать безопасное положение, чтобы не потерять контроль над телом. Нередко люди пытаются доплыть до края как можно быстрее, но важно действовать плавно, сохраняя устойчивое положение в воде, чтобы не усилить мышечное напряжение.

Действия в бассейне: как добраться до бортика

Если судорога застала на середине дорожки, Калиниченко рекомендует использовать подручные средства, чтобы удержаться на плаву.

"Бассейн разный бывает. Если большой бассейн, а человек плывет на середине, можно просто зацепиться за разграничения дорожек и потянуть на себя носок ноги в воде. Если небольшой бассейн, просто выйти", — добавила специалист.

Таким образом, ключевым остаётся умение стабилизировать положение тела и обеспечить себе опору.

При возникновении сильного дискомфорта важно обратиться за помощью — в бассейне всегда должны присутствовать инструктор и медик. Тренер подчёркивает, что многие не умеют самостоятельно справляться со спазмом, особенно дети, поэтому рядом должен находиться человек, способный оказать поддержку. Если же возникшие ощущения могут быть связаны с сердечной деятельностью, промедление становится опасным.

Когда нужна помощь специалистов

По словам Калиниченко, судороги далеко не всегда связаны исключительно с переутомлением мышц. Иногда причиной становится недостаток жидкости, минералов или медицинские состояния, требующие внимания. В таких случаях важно не игнорировать повторяющиеся эпизоды и сообщать о них инструктору или врачу. Наличие дежурных специалистов позволяет оперативно оценить ситуацию и при необходимости оказать первую помощь.

Эксперт подчёркивает, что правильная реакция и своевременное обращение к профессионалам помогают снизить риски и сохраняют безопасность во время занятий. Это особенно актуально для тех, кто только начинает тренировочный процесс и ещё не полностью контролирует свои ощущения в воде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медкабинеты должны быть в каждой школе постоянно — Миронов сегодня в 9:43
Школьный медкабинет — не для галочки: как отсутствие врача рядом с детьми создаёт угрозу

"Справедливая Россия" требует медкабинеты во всех школах: формально они есть в 85%, но врач часто приезжает лишь пару раз в неделю.

Читать полностью » Голубая тушь снова вошла в моду на лето — визажист Пэт МакГрат сегодня в 8:10
Лицо дышит, но сияет: формула макияжа, которая работает даже в жару

Лето — идеальное время для экспериментов с макияжем. Один яркий акцент способен полностью изменить образ, добавив свежести и лёгкости.

Читать полностью » Два учёных доказали, что старение — это не угасание, а гиперфункция – Aging сегодня в 6:38
Организм работает на повышенных оборотах: внутри запускается режим, который тайно ускоряет старение

Две научные идеи, возникшие в России, изменили мировое понимание старения и рака, связав гормональную регуляцию мозга с молекулярными путями роста.

Читать полностью » Эпидемия гриппа фиксируется при превышении порога в 10% — Светлана Вахрушева сегодня в 4:22
Вирусы вступили в сезон силы: специалисты фиксируют резкий рост заражений по всей стране

С начала холодов в России растёт число респираторных инфекций: эксперты фиксируют усиление циркуляции гриппа и других вирусов на фоне низкой доли COVID-19.

Читать полностью » Кето- и белковые диеты исключают углеводы и нарушают баланс — Кабанов сегодня в 4:12
Жил на гречке и яблоках — а потом едва не лишился сил: теперь понимаю, почему диеты не работают

Почему диеты снова и снова заводят в тупик и как сбалансированное питание помогает выйти из замкнутого круга? Эксперт объясняет, как изменить рацион надолго.

Читать полностью » Волосы теряют плотность при нарушении питания тканей организма — трихологи сегодня в 2:13
Утром на расчёске снова комок волос — но стоило изменить одну привычку, и всё поменялось

Выпадение волос после сорока часто связано не с возрастом, а с нарушением внутренних процессов организма. Разбор ключевых факторов помогает понять, как мягко восстановить здоровье волос и поддержать их рост.

Читать полностью » Овсянка помогает снизить уровень холестерина — врачи сегодня в 0:05
Варила овсянку неправильно всю жизнь — теперь готовлю по-новому и сыта до обеда

Простая овсянка может стать идеальным завтраком или причиной набора веса — всё зависит от того, как её готовить и какие ингредиенты добавлять.

Читать полностью » Глиттерные лаки стали главным трендом сезона — визажист Дебора Липпман вчера в 20:10
Маникюр стал искусством: как блестящая идея изменила индустрию красоты

Дебора Липпман превратила глиттерный лак в символ стиля и свободы самовыражения. Как один оттенок изменил индустрию маникюра и вдохновил миллионы женщин.

Читать полностью »

Новости
Общество
Финансовые тайны нарушают доверие между партнёрами — психолог Коновалова
Питомцы
Собаки едят из кошачьего лотка из-за сильных запахов — ветеринары
Наука
Астрономы сравнили линии хлора и калия с серой и аргоном — Nature Astronomy
Садоводство
Сенполии сталкиваются с сухим воздухом и слабым светом в декабре — цветоводы
Общество
Негативные переживания создают незакрытые гештальты — психолог Пузырев
ЮФО
В Ленинском районе возбудили дело за пятимесячную невыплату — Крымская газета
Спорт и фитнес
Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер
ЮФО
Крым рассматривает использование очищенных стоков для полива — эксперт Николенко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet