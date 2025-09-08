Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Вода против асфальта: почему плавание побеждает бег и ходьбу

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами

Когда солнце светит дольше, а погода зовёт на улицу, самое время поменять душный спортзал на свежий воздух. Бег, уличные тренажёры или йога в парке — отличные варианты, но есть и более универсальный способ укрепить здоровье летом — плавание. Оно требует минимум экипировки, доступно почти везде — в бассейнах, на пляжах, озёрах и прудах — и при этом даёт впечатляющие результаты для тела и психики.

Сколько калорий сжигает плавание

Исследования показывают, что во время плавания организм расходует до 25% больше энергии, чем при беге. Наиболее эффективным с точки зрения калорийности считается брасс: человек весом около 80 кг теряет 132 калории всего за 10 минут. Помимо высокой энергозатратности, этот стиль активно задействует мышцы спины, ягодиц и бёдер.
Тем, кто хочет нагрузить пресс, стоит попробовать кроль. Во время него именно мышцы кора стабилизируют тело, пока руки совершают мощные гребки. Освоить правильную технику можно по видеоурокам — это позволит избежать ошибок и быстрее достичь результата.

Продлевает ли плавание жизнь

Учёные всё чаще отмечают, что плавание не только помогает контролировать вес, но и может влиять на продолжительность жизни. Так, профессор Стивен Блэр из Университета Северной Каролины сделал вывод:

"У пловцов значительно ниже риск смертности от всех причин по сравнению не только с малоподвижными людьми, но и с бегунами и ходоками", — сказал профессор Стивен Блэр.

По его мнению, водные виды активности — будь то плавание, аквааэробика или бег в воде — можно практиковать на протяжении всей жизни, а их польза сопоставима, а иногда и превосходит эффект от ходьбы или бега.

Щадящая нагрузка для суставов

Главное отличие плавания от большинства наземных тренировок — отсутствие ударной нагрузки. Вода поддерживает тело и бережёт суставы, поэтому плавание часто назначают спортсменам после травм. Это позволяет укреплять мышцы и восстанавливаться без риска повторного повреждения.

Влияние на психику

Плавание полезно не только для тела. Оно работает как своеобразная медитация: ровное дыхание, ритмичные движения и контакт с водой создают ощущение спокойствия и умиротворения. Такой "водный антистресс" помогает снять напряжение, улучшить настроение и даже справиться с симптомами тревожности.

Как подготовиться

Чтобы начать тренироваться в воде, достаточно самого необходимого: купальника или плавок, полотенца и очков. Длинные волосы лучше убирать под шапочку, но это не обязательно.

Правила безопасности

• Всегда плавайте с партнёром или там, где есть спасатели.
• В озере или пруду держитесь ближе к берегу, если чувствуете усталость.
• При заплывах на открытой воде используйте сопровождение — например, друга в каяке, чтобы обезопасить себя от лодочного трафика.
• Соблюдайте указания на пляже или в бассейне и при сомнениях спрашивайте у спасателя.

Плавание сочетает в себе физическую нагрузку, восстановление, профилактику болезней и отдых для нервной системы. Всё это делает его одним из самых доступных и эффективных способов тренироваться летом.

