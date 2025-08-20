Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина в бассейне
Женщина в бассейне
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:27

После 40 бег перестаёт быть спасением: вот какой вид спорта работает намного лучше

Врачи: плавание после 40 лет снижает риск инфаркта и гипертонии

Иногда достаточно всего одной перемены, чтобы тело вздохнуло спокойно, а голова обрела новый ритм. Бег — хороший старт, но после сорока суставы начинают требовать более щадящего отношения. Поэтому специалисты всё чаще советуют вид спорта, который не оставит вас задыхаться после пары минут, но при этом включает в работу всё тело.

Почему после 40 бег уже не идеален?

Бег и теннис отлично тренируют сердце и лёгкие, но при этом серьёзно нагружают колени, бёдра и позвоночник. А с возрастом именно эти зоны чаще всего дают о себе знать. Здесь на помощь приходит вода — естественный амортизатор, который снимает нагрузку и позволяет двигаться даже тем, кто перенёс операции или страдает хронической болью.

Универсальная польза плавания

Плавание задействует всё тело: руки, спину, ноги и мышцы кора. Это аэробная нагрузка, которая развивает выносливость и улучшает фигуру, но без перегрузки отдельных зон. А главное — вы чувствуете эффект сразу: мышцы работают, дыхание стабилизируется, но нет ощущения, что "сил не осталось".

Здоровье сердца и сосудов

Кардиологи отмечают, что регулярные тренировки в воде заметно снижают риск инфаркта и гипертонии. Вода препятствует перегреву организма, поэтому нагрузку можно выдерживать дольше, а сердце работает в комфортном ритме.

Польза для психики

Плавание — это ещё и своеобразная медитация. Ритм вдоха и выдоха, движение в воде замедляют мысли, снимают стресс и дарят ощущение внутреннего спокойствия. Несколько дорожек в бассейне — и мир вокруг будто ставится на паузу.

Как начать после сорока

Врачи рекомендуют:

  • начинать с 2 тренировок в неделю по 30 минут;

  • выбирать стиль "брасс" для плавного старта;

  • со временем добавлять "кроль" для большей интенсивности;

  • не забывать про очки и, при желании, краткий курс у тренера.

Главное — выбирать своё темпо и удовольствие. Кто-то проплывёт десять дорожек подряд, кто-то наслаждается медленным ритмом — и оба варианта полезны.

Чем старше мы становимся, тем важнее спорт, который не вредит суставам и приносит радость. Плавание — именно такой выбор. Оно напоминает, что движение — не гонка за рекордами, а естественная часть жизни.

