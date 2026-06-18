Космический телескоп Swift хотят спасти буксиром: почему потеря аппарата ударит по всей земной астрофизике

Подъем орбиты космического телескопа Swift, который более двадцати лет изучает самые мощные взрывы во Вселенной, позволит предотвратить досрочное завершение его миссии. Старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Марат Абубекеров пояснил NewsInfo, почему спасение аппарата критически важно для мировой науки.

Ранее стало известно, что уже в июне к телескопу отправится специализированный космический буксир LINK. Аппарат НАСА работает на низкой околоземной орбите, где из-за высокой солнечной активности сопротивление разреженной атмосферы возросло, что привело к ускоренному снижению телескопа. Развитие технологий обслуживания позволяет продлевать срок службы дорогостоящих инструментов, у которых заканчивается топливо для коррекции орбиты.

Физик отмечает, что современные технические средства, включая точные звездные датчики, дают возможность безопасно сблизиться с объектом на орбитальных скоростях. Сейчас отрасль активно внедряет системы передачи данных для малых спутников, что упрощает управление сложными миссиями. Эксперт подчеркивает, что спасение Swift — технологически амбициозная задача.

"Скорость аппарата составляет восемь километров в секунду. К нему должен подлететь двигатель, прицепиться и отбуксировать на орбиту высотой шестьсот километров. Каждый такой телескоп уникален, а со Swift поступает много чрезвычайно важных наблюдательных данных для фундаментальной астрофизики. Потеря этой машины — серьезная неудача. Неизвестно, когда создадут аналог, особенно в нынешней экономической и политической ситуации", — пояснил Абубекеров.

Специалист добавил, что Swift выполняет роль форпоста гамма-астрономии, постоянно сканируя шестую часть неба. При обнаружении вспышки телескоп за две минуты перенаправляет рентгеновские и ультрафиолетовые инструменты на источник, что позволяет передать координаты земным обсерваториям для фиксации послесвечения. Подобный мониторинг космоса требует высокоточных сенсоров, производство которых сейчас активно налаживается, включая выпуск германиевых пластин для нужд отрасли.

"Гамма-всплеск — это предельные энергии, возникающие при слиянии черных дыр, которые невозможно воспроизвести на Земле. Изучение этих событий — ключ к пониманию физики фундаментальных взаимодействий. Важно знать, что когда мы говорим о телескопах такого уровня, мы имеем в виду интересы всего человечества, а не отдельной страны. Потеря Swift станет ощутимым ударом для мировой астрофизики", — добавил эксперт.

Научное сообщество сегодня активно применяет передовые методы анализа данных, используя в том числе вычислительные модели для исследования черных дыр. Развитие технологий обработки сигналов помогает ученым эффективнее использовать поступающую информацию. В частности, применение инновационных оптических чипов уже сейчас позволяет анализировать световые потоки с лабораторной точностью. Успешный опыт обслуживания спутников также опирается на наработки, полученные в рамках масштабных орбитальных группировок.

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