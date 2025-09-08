Кейт Бланшетт получила роль, о которой мечтают многие: что скрывает "Сладкая тоска"

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вновь готовится к большой роли: осенью 2025 года стартуют съёмки фильма "Sweetsick" ("Сладкая тоска"), где она сыграет главную героиню. Режиссёром и автором сценария выступит Элис Бирч — драматург и сценарист, известная по работе над "Леди Макбет". Для неё этот проект станет первым полнометражным фильмом. Картина создаётся при поддержке Searchlight Pictures и сразу привлекла внимание критиков и зрителей ещё до начала производства.

Дебют Элис Бирч в полном метре

Элис Бирч уже зарекомендовала себя как яркий сценарист, чьи истории отличаются напряжённой драматургией и вниманием к внутреннему миру персонажей. Её сценарий "Леди Макбет" был отмечен на фестивалях и принёс автору признание. Теперь Бирч пробует силы в режиссуре, сохраняя за собой и роль сценариста. Она заявила, что хочет воплотить на экране собственное смелое видение и исследовать тему человеческих желаний в максимально глубокой форме.

"Я невероятно рада снять свой дебютный полнометражный фильм с такой выдающейся командой создателей и соавторов. То, что в центре фильма будет несравненная Кейт Бланшетт, просто потрясающе", — сказала режиссёр Элис Бирч.

Сюжет фильма "Сладкая тоска"

История строится вокруг женщины, обладающей необычным даром: она может видеть, чего люди на самом деле хотят больше всего в жизни. Такая способность становится и её благословением, и проклятием, ведь знание чужих глубинных желаний открывает сложные моральные и психологические вопросы. Создатели пока не раскрывают подробностей сценария, но уже ясно, что зрителей ждёт драма с элементами мистики и философских размышлений.

Съёмки запланированы в Великобритании и Греции — именно там будут развернуты основные события. Эти страны выбраны не случайно: британская архитектура и природные пейзажи Греции создадут контрастную визуальную атмосферу, подчёркивающую эмоциональную напряжённость истории.

Участие Кейт Бланшетт

Для Кейт Бланшетт проект станет очередным серьёзным вызовом. В её карьере уже были роли, требовавшие сложной психологической игры: "Кэрол", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Бархатный топорик". Её героини всегда отличались многослойностью и внутренними противоречиями, и "Сладкая тоска" продолжит эту линию. Кроме того, актриса выступит сопродюсером картины через свою компанию Dirty Films.

Бланшетт известна как артистка, которая тщательно выбирает проекты, предпочитая работы с яркой авторской интонацией. Именно поэтому сотрудничество с Элис Бирч выглядит закономерным: обе ценят глубокое исследование человеческой природы и не боятся рисковать в творческом поиске.

Продюсерская команда и партнёры

За создание "Sweetsick" отвечает компания Searchlight Pictures — студия с репутацией сильного игрока на фестивальном поле. В числе продюсеров — Тесса Росс, Джульетт Хауэлл и Тео Барроуклоу из House Productions, а также Ли Грумбридж и сама Кейт Бланшетт. В проект вовлечены и Film4, и Dirty Films, что обещает качественный баланс авторского и продюсерского подхода.