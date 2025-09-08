Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:46

Кейт Бланшетт получила роль, о которой мечтают многие: что скрывает "Сладкая тоска"

Кейт Бланшетт снимется в фильме "Сладкая тоска" Элис Бирч осенью 2025 года

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вновь готовится к большой роли: осенью 2025 года стартуют съёмки фильма "Sweetsick" ("Сладкая тоска"), где она сыграет главную героиню. Режиссёром и автором сценария выступит Элис Бирч — драматург и сценарист, известная по работе над "Леди Макбет". Для неё этот проект станет первым полнометражным фильмом. Картина создаётся при поддержке Searchlight Pictures и сразу привлекла внимание критиков и зрителей ещё до начала производства.

Дебют Элис Бирч в полном метре

Элис Бирч уже зарекомендовала себя как яркий сценарист, чьи истории отличаются напряжённой драматургией и вниманием к внутреннему миру персонажей. Её сценарий "Леди Макбет" был отмечен на фестивалях и принёс автору признание. Теперь Бирч пробует силы в режиссуре, сохраняя за собой и роль сценариста. Она заявила, что хочет воплотить на экране собственное смелое видение и исследовать тему человеческих желаний в максимально глубокой форме.

"Я невероятно рада снять свой дебютный полнометражный фильм с такой выдающейся командой создателей и соавторов. То, что в центре фильма будет несравненная Кейт Бланшетт, просто потрясающе", — сказала режиссёр Элис Бирч.

Сюжет фильма "Сладкая тоска"

История строится вокруг женщины, обладающей необычным даром: она может видеть, чего люди на самом деле хотят больше всего в жизни. Такая способность становится и её благословением, и проклятием, ведь знание чужих глубинных желаний открывает сложные моральные и психологические вопросы. Создатели пока не раскрывают подробностей сценария, но уже ясно, что зрителей ждёт драма с элементами мистики и философских размышлений.

Съёмки запланированы в Великобритании и Греции — именно там будут развернуты основные события. Эти страны выбраны не случайно: британская архитектура и природные пейзажи Греции создадут контрастную визуальную атмосферу, подчёркивающую эмоциональную напряжённость истории.

Участие Кейт Бланшетт

Для Кейт Бланшетт проект станет очередным серьёзным вызовом. В её карьере уже были роли, требовавшие сложной психологической игры: "Кэрол", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Бархатный топорик". Её героини всегда отличались многослойностью и внутренними противоречиями, и "Сладкая тоска" продолжит эту линию. Кроме того, актриса выступит сопродюсером картины через свою компанию Dirty Films.

Бланшетт известна как артистка, которая тщательно выбирает проекты, предпочитая работы с яркой авторской интонацией. Именно поэтому сотрудничество с Элис Бирч выглядит закономерным: обе ценят глубокое исследование человеческой природы и не боятся рисковать в творческом поиске.

Продюсерская команда и партнёры

За создание "Sweetsick" отвечает компания Searchlight Pictures — студия с репутацией сильного игрока на фестивальном поле. В числе продюсеров — Тесса Росс, Джульетт Хауэлл и Тео Барроуклоу из House Productions, а также Ли Грумбридж и сама Кейт Бланшетт. В проект вовлечены и Film4, и Dirty Films, что обещает качественный баланс авторского и продюсерского подхода.

"Мы все очень верим в Элис Бирч, и было замечательно видеть, что фантастическая команда, которую она собрала вокруг себя, и не в последнюю очередь потрясающая Кейт, разделяют наши чувства — всех их привлекает её смелое, прекрасное видение", — отметила продюсер Тесса Росс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джессика Честейн сыграет в мистическом триллере сегодня в 1:21

Голливуд готовит фильм, где Джессику Нэшвилл покажут мрачнее, чем когда-либо

Джессика Честейн сыграет загадочную героиню в мистическом триллере «Heartland», где свет софитов скрывает опасные тайны Нэшвилла.

Читать полностью » Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке вчера в 15:11

Газманов покинул сцену с болью: что произошло на ярмарке на Камчатке

Народный артист России оказался в центре внимания на Камчатке не только из-за концерта. Что случилось с Газмановым после выступления?

Читать полностью » В архивах Дэвида Боуи нашли материалы незавершённого мюзикла XVIII века вчера в 14:07

Последний секрет Боуи: что скрывают найденные в архивах заметки

В архивах Дэвида Боуи нашли следы его последнего проекта — мюзикла о Лондоне XVIII века. Почему он так и не был поставлен и при чём тут Джек Шеппард?

Читать полностью » Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину лидером по гонорарам на закрытых концертах вчера в 13:10

Спела два хита — купила квартиру: как устроена музыкальная экономика корпоративов

Продюсер рассказал, какие суммы звёзды требуют за частные выступления и кто сегодня лидирует по гонорарам на российских корпоративах.

Читать полностью » Остина Батлера и Эмили Ратаковски заметили вместе в баре Нью-Йорка — TMZ вчера в 12:54

Тайный вечер в баре Waverly Inn: что скрывают Батлер и Ратаковски

Эмили Ратаковски и Остина Батлера застали вместе в нью-йоркском баре — поклонники тут же начали строить догадки о возможном романе.

Читать полностью » Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке вчера в 11:58

От Гаги до Гранде: ночь, когда королевы сцены устроили битву за статуэтки MTV

Ариана Гранде, Леди Гага и Сабрина Карпентер стали главными звёздами MTV VMA 2024, но сюрпризы церемонии вышли далеко за рамки ожидаемого.

Читать полностью » Сидни Суини сосредоточилась на карьере после расставания с Джонатаном Давино — инсайдер вчера в 10:45

Голливудская сказка с подвохом: чем может обернуться союз Суини и Брауна

Слухи о связи Сидни Суини и Скутера Брауна набирают обороты, но актриса делает ставку на карьеру. Чем может обернуться эта история?

Читать полностью » Принц Джордж может поступить в Итонский колледж вчера в 9:41

Принц Джордж стоит на пороге судьбоносного выбора: какую школу назовут "колыбелью королей"

Принцу Джорджу предстоит важный выбор в образовании. Какие перемены ждут наследника престола и как семья готовится к новому этапу его жизни?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение
Садоводство

Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго
Спорт и фитнес

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут
Еда

Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления
Туризм

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"
Спорт и фитнес

Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее
Питомцы

Ветеринар Зимбрес назвала признаки стресса у кошек и способы его снизить
Авто и мото

Автомобильные радиошоу США и Канады: история Under the Hood, CarPro и Greg Carrasco
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet