Диетолог рассказала, как отразится запрет на ввоз желатина из Евросоюза на десертах в России

Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз свиного желатина из Евросоюза, который используется во многих блюдах и десертах. Несмотря на это, не предвидится дефицита десертов в России, поскольку в стране производят аналогичный желатин и существуют альтернативы, такие как говяжий желатин и агар-агар, изготовленный из водорослей. Эти альтернативы доступны и вегетарианцам, отметила диетолог Елена Соломатина, сообщает Вечерняя Москва.

Введение запрета на импорт определённых продуктов может стать проблемой, если производство не организовано на местном уровне, однако в случае с желатином такой проблемы нет. Для улучшения здоровья и компенсации коллагена, содержащегося в желатине, рекомендуется обратиться к врачу для назначения подходящих добавок.

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