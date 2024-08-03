Лишний кусочек торта: диетолог рассказал об опасных причинах сильной зависимости от сладкого

Диетолог Семирядов: зависимость от сладкого может указывать на гипотериоз и депрессию

Диетолог Дмитрий Семирядов обсудил опасные причины повышенной тяги к сладкому. Он указал, что сахарная зависимость может маскировать различные заболевания и функциональные состояния, такие как гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) и депрессия.

Семирядов также отметил, что недостаток витаминов и минералов, таких как цинк, хром, железо, кальций и магний, может усиливать тягу к сладкому. Другие факторы, такие как стресс, недостаток сна, гормональные колебания и употребление продуктов с сахарозаменителями, также способствуют сахарной зависимости.

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