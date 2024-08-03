Лишний кусочек торта: диетолог рассказал об опасных причинах сильной зависимости от сладкого

Диетолог Дмитрий Семирядов обсудил опасные причины повышенной тяги к сладкому. Он указал, что сахарная зависимость может маскировать различные заболевания и функциональные состояния, такие как гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) и депрессия.
Семирядов также отметил, что недостаток витаминов и минералов, таких как цинк, хром, железо, кальций и магний, может усиливать тягу к сладкому. Другие факторы, такие как стресс, недостаток сна, гормональные колебания и употребление продуктов с сахарозаменителями, также способствуют сахарной зависимости.
Фото: commons. wikimedia.org/Geolina163 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В Великобритании вспыхнули протесты против мигрантов
Протесты против мигрантов прошли в нескольких городах Великобритании, включая Манчестер, Портсмут, Белфаст, Сток-он-Трент и Кингстон-апон-Халл, привлекая внимание нескольких тысяч участников.
В Европарламенте предупредили об опасности фентанила, назвав его "новой чумой"
Депутат Европарламента от Италии Паоло Инсельвини предупредил о растущей опасности фентанила, называя его "новой чумой" Европы из-за его низкой стоимости и доступности.
Изъятого у мужчины в Москве тигренка передали в Центр реабилитации диких животных
В Москве у мужчины без соответствующих разрешений изъяли месячного тигренка, который был найден в специальной переноске при проверке автомобиля сотрудниками ГАИ.
Врач Гордеев: не стоит пытаться самостоятельно диагностировать рак
Специалист в области онкологии Евгений Гордеев предостерег от попыток самостоятельно диагностировать рак.