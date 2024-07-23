В 2024 году самой популярной зарубежной сладостью среди россиян стали шоколадные яйца Kinder JOY, которые занимают 14,8% от всех покупок в категории "сладости" по данным CDEK. Shopping. В тройку лидеров также входят марципановые пралине Niederegger и порошковый напиток Bolero Drinks ICE TEA, сообщает Газета.Ру.
В целом, продажи шоколада выросли: покупки шоколадных плиток увеличились на 5% с средним чеком в 312 рублей, а шоколадных конфет — также на 5% с увеличением среднего чека до 349 рублей.
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