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CDEK.Shopping: любимой зарубежной сладостью россиян признан шоколад Kinder JOY
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CDEK.Shopping: любимой зарубежной сладостью россиян признан шоколад Kinder JOY

В 2024 году самой популярной зарубежной сладостью среди россиян стали шоколадные яйца Kinder JOY, которые занимают 14,8% от всех покупок в категории "сладости" по данным CDEK. Shopping. В тройку лидеров также входят марципановые пралине Niederegger и порошковый напиток Bolero Drinks ICE TEA, сообщает Газета.Ру.

В целом, продажи шоколада выросли: покупки шоколадных плиток увеличились на 5% с средним чеком в 312 рублей, а шоколадных конфет — также на 5% с увеличением среднего чека до 349 рублей.

Фото: flickr.com/Monik Markus (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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