Простые советы для богатого урожая и долгой лежкости

Батат в последние годы всё чаще появляется на дачных участках, но многие садоводы до конца не знают, когда именно его лучше убирать. Ошибка в сроках может снизить урожайность и ухудшить качество хранения. Опытный садовод Дмитрий Кастрицкий поделился проверенными рекомендациями.

Когда убирать батат

По словам эксперта, клубни активно формируются именно в сентябре. Поэтому торопиться не стоит: оптимальное время для уборки — конец месяца, когда рост замедляется и корнеплоды достигают максимального размера.

Почему важна погода

Выкапывать батат лучше в сухую погоду. Если сделать это после дождя, клубни хуже хранятся и начинают быстрее портиться. Поэтому стоит дождаться ясных дней, даже если уборку приходится немного отложить.

Нужно ли срывать цветы

Многие садоводы удивляются, когда батат зацветает, и задаются вопросом, стоит ли удалять цветки.

"Удалять цветы не требуется. Цветение никак не влияет на урожайность", — пояснил Кастрицкий.

Некоторые сорта, например "Порто Амарелло", вообще не цветут, а у других цветки могут появляться, что абсолютно нормально.

Главное правило

До конца сентября ботву лучше не трогать, давая клубням возможность налиться и полностью сформироваться. А уборку стоит планировать по погоде, чтобы сохранить урожай и обеспечить долгую лежкость.