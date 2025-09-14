Простые советы для богатого урожая и долгой лежкости
Батат в последние годы всё чаще появляется на дачных участках, но многие садоводы до конца не знают, когда именно его лучше убирать. Ошибка в сроках может снизить урожайность и ухудшить качество хранения. Опытный садовод Дмитрий Кастрицкий поделился проверенными рекомендациями.
Когда убирать батат
По словам эксперта, клубни активно формируются именно в сентябре. Поэтому торопиться не стоит: оптимальное время для уборки — конец месяца, когда рост замедляется и корнеплоды достигают максимального размера.
Почему важна погода
Выкапывать батат лучше в сухую погоду. Если сделать это после дождя, клубни хуже хранятся и начинают быстрее портиться. Поэтому стоит дождаться ясных дней, даже если уборку приходится немного отложить.
Нужно ли срывать цветы
Многие садоводы удивляются, когда батат зацветает, и задаются вопросом, стоит ли удалять цветки.
"Удалять цветы не требуется. Цветение никак не влияет на урожайность", — пояснил Кастрицкий.
Некоторые сорта, например "Порто Амарелло", вообще не цветут, а у других цветки могут появляться, что абсолютно нормально.
Главное правило
До конца сентября ботву лучше не трогать, давая клубням возможность налиться и полностью сформироваться. А уборку стоит планировать по погоде, чтобы сохранить урожай и обеспечить долгую лежкость.
