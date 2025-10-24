Каждый глоток после обеда бьёт по поджелудочной: диетологи рассказали, почему это опасно

Регулярно запивая еду соками, сладкими напитками или газировкой, человек подвергает себя риску целого комплекса проблем со здоровьем. Несмотря на то, что эти напитки кажутся безобидным дополнением к трапезе, диетологи считают их одной из главных ошибок в питании.

"Соки и газировка часто содержат много простых сахаров, что позволяет им стремительно всасываться и вызывать резкий подъем сахара. Что в свою очередь усиливает нагрузку на поджелудочную железу. У людей с нарушением толерантности к глюкозе либо диабетом такой подход особенно неблагоприятен", — пояснила врач-диетолог, нутрициолог Надежда Литвинова-Гразион.

Почему не стоит запивать еду сладкими напитками

Главная причина — воздействие на пищеварение. Кислоты, содержащиеся в соках и сладкой газировке, раздражают слизистую желудка, особенно если употребляются вместе с едой. Это может приводить к вздутию, изжоге и нарушению секреции желудочного сока.

Кроме того, сочетание еды и напитков с высоким содержанием сахара нарушает естественный процесс переваривания. Организм получает сигнал о достаточном количестве калорий, но не о насыщении, и человек продолжает есть больше, чем нужно.

Как сахар влияет на обмен веществ

Избыток простых сахаров из напитков быстро повышает уровень глюкозы в крови. В ответ поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, что со временем приводит к её перегрузке. Если этот процесс повторяется регулярно, развивается инсулинорезистентность — один из первых шагов к диабету второго типа.

Сладкие напитки — это "пустые калории": они дают энергию, но не содержат клетчатки, белков и жиров. При этом добавляют в рацион десятки лишних граммов сахара ежедневно, что постепенно ведёт к увеличению веса и жировых отложений, особенно в области живота.

"В долгосрочной перспективе регулярное употребление сладких напитков связано с повышением риска ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы", — предупредила врач.

Советы шаг за шагом: чем заменить сладкие напитки

Начните с воды. Пейте чистую воду до и после еды. Минеральная или фильтрованная вода без добавок помогает пищеварению и не мешает усвоению питательных веществ. Добавьте аромат. Чтобы заменить привычку к сладкому вкусу, попробуйте воду с долькой лимона, огурца или веточкой мяты. Травяные чаи. Ромашка, мята, гибискус и ройбуш не содержат сахара, но обладают насыщенным вкусом. Газированная вода без сахара. Подойдёт тем, кто любит пузырьки, но хочет снизить вред. Постепенное сокращение. Если отказаться от сладких напитков резко сложно, уменьшайте количество сахара в напитках постепенно — так организм быстрее адаптируется.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запивать обед соком из пакета.

Последствие: повышение кислотности и сахара в крови, раздражение желудка.

Альтернатива: вода или несладкий компот из сухофруктов.

• Ошибка: пить газировку после жирной пищи.

Последствие: вздутие и замедленное пищеварение.

Альтернатива: травяной чай с мятой или имбирём.

• Ошибка: считать фруктовые соки полезными.

Последствие: те же скачки сахара, что и от газировки.

Альтернатива: свежие фрукты с клетчаткой, которые усваиваются медленнее.

А что если заменить сладкую газировку диетической?

На первый взгляд, напитки с пометкой "zero" кажутся безопасной альтернативой. Но исследования показывают, что искусственные подсластители могут влиять на микрофлору кишечника и провоцировать тягу к сладкому. Кроме того, вкус "псевдосладости" обманывает мозг, заставляя его ожидать притока энергии, которого не происходит, что приводит к перееданию.

Плюсы и минусы напитков