Фруктовый тарт держит форму даже после ножа: всё дело в одном ингредиенте

Фруктовый тарт — это десерт, который обещает эстетическое удовольствие и в идеале должен держать форму, как на витрине кондитерской. Но дома всё выходит иначе: нож врезается в золотистый корж, и пирог начинает крошиться, словно хрупкая стена. Края трескаются, дно ломается, а вместо изящных ломтиков на тарелке оказывается хаос.

Почему это происходит

Главная причина — выбор теста. Основа тарта определяет не только вкус, но и то, насколько аккуратно его можно подать.

Чаще всего хозяйки используют три вида:

песочное тесто — податливое и универсальное;

слоёное — воздушное, но маслянистое и капризное;

сладкое песочное — плотное, хрустящее, с насыщенным вкусом.

Последний вариант идеален для деревенских пирогов, но чрезмерное количество масла делает его слишком ломким. Его трудно раскатать и уложить в форму, а после выпечки корж может буквально рассыпаться.

Что выбирают профессионалы

Опытные кондитеры чаще всего работают с другим вариантом — сладким тестом.

"Вот почему профессионалы часто выбирают сладкое тесто: с ним легче работать, его чище резать, оно более устойчиво в духовке", — заявили кондитеры и тренеры Леа и Джей Би.

Его особенность в рецептуре: меньше масла и больше яиц. Такая пропорция делает основу плотной и пластичной, а сам тарт выглядит аккуратно даже после нарезки.

Маленькая хитрость

Готового сладкого теста в супермаркете не найти. Поэтому тем, кто хочет тарт без трещин и крошек, придётся приготовить его самостоятельно. Но пугаться не стоит: рецепт прост, а результат впечатляет.

Рецепт сладкого теста

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 250 г

Масло сливочное — 125 г

Сахарная пудра — 75 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — щепотка

Пошаговое приготовление: