© flickr.com by Eric Petruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Фруктовый тарт держит форму даже после ножа: всё дело в одном ингредиенте

Кондитеры Леа и Джей Би: для фруктового тарта лучше использовать сладкое тесто

Фруктовый тарт — это десерт, который обещает эстетическое удовольствие и в идеале должен держать форму, как на витрине кондитерской. Но дома всё выходит иначе: нож врезается в золотистый корж, и пирог начинает крошиться, словно хрупкая стена. Края трескаются, дно ломается, а вместо изящных ломтиков на тарелке оказывается хаос.

Почему это происходит

Главная причина — выбор теста. Основа тарта определяет не только вкус, но и то, насколько аккуратно его можно подать.

Чаще всего хозяйки используют три вида:

  • песочное тесто — податливое и универсальное;
  • слоёное — воздушное, но маслянистое и капризное;
  • сладкое песочное — плотное, хрустящее, с насыщенным вкусом.

Последний вариант идеален для деревенских пирогов, но чрезмерное количество масла делает его слишком ломким. Его трудно раскатать и уложить в форму, а после выпечки корж может буквально рассыпаться.

Что выбирают профессионалы

Опытные кондитеры чаще всего работают с другим вариантом — сладким тестом.

"Вот почему профессионалы часто выбирают сладкое тесто: с ним легче работать, его чище резать, оно более устойчиво в духовке", — заявили кондитеры и тренеры Леа и Джей Би.

Его особенность в рецептуре: меньше масла и больше яиц. Такая пропорция делает основу плотной и пластичной, а сам тарт выглядит аккуратно даже после нарезки.

Маленькая хитрость

Готового сладкого теста в супермаркете не найти. Поэтому тем, кто хочет тарт без трещин и крошек, придётся приготовить его самостоятельно. Но пугаться не стоит: рецепт прост, а результат впечатляет.

Рецепт сладкого теста

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Масло сливочное — 125 г
  • Сахарная пудра — 75 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — щепотка

Пошаговое приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты. В миске соедините муку, сахарную пудру и соль.
  2. Добавьте масло. Нарежьте холодное масло кубиками и перетрите руками или в комбайне до состояния крошки.
  3. Вмешайте яйцо. Сделайте углубление, вбейте яйцо и аккуратно соберите тесто в шар. Старайтесь не месить слишком долго.
  4. Охладите. Заверните в плёнку и отправьте в холодильник на час — так работать с тестом будет проще.
  5. Раскатайте. Выложите тесто в форму, проколите дно вилкой. Для выпечки вслепую используйте пергамент и груз (например, фасоль). Выпекайте при 180 °C 12-15 минут, затем уберите груз и подрумяньте ещё 5 минут.

