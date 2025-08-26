Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
пудинг
пудинг
© flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:12

Всего горсть орехов пекан и щепотка корицы — и семья в восторге

Осенний десерт: пудинг из батата и бриоши с ореховой корочкой

Теплый аромат корицы, сладость батата и ореховая хрустящая корочка — этот пудинг из сладкого картофеля и пекана способен превратить обычный вечер в настоящий праздник. Под золотистой корочкой скрывается нежная бриошь, пропитанная заварным кремом, а завершающим акцентом становится шарик ванильного мороженого и щедрая капля кленового сиропа с бурбоном.

Что делает этот пудинг особенным

  • Гармония вкусов: крем из батата, орехи пекан и корица создают ощущение уюта и тепла.
  • Контраст текстур: мягкая сердцевина и золотистая корочка с орехами.
  • Ароматный акцент: кленовый сироп с бурбоном добавляет глубины.
  • Простота приготовления: доступные продукты превращаются в изысканный десерт.
  • Сезонность: лучшее угощение для осенних встреч и праздничных столов.

Секреты идеального результата

Чтобы пудинг получился воздушным и ароматным, важно соблюдать несколько правил:

  • Используйте подсушенный хлеб бриошь — он лучше держит форму и впитывает крем.
  • Если бататное пюре готовите сами, добейтесь полной однородности.
  • Дайте хлебу пропитаться кремом хотя бы полчаса перед выпеканием.
  • Запекайте до золотистого верха, а после дайте десерту немного остыть.

Ингредиенты

Хлеб и мороженое

  • 12 ломтиков бриоши, подсушенных за ночь, нарезанных кубиками (около 2,5 см)
  • ванильное мороженое для подачи

Ореховая начинка

  • 1 стакан (250 г) коричневого сахара
  • 2 стакана (240 г) орехов пекан, измельчённых
  • 85 г (6 ст. л.) растопленного солёного масла
  • 2 ч. л. корицы
  • щепотка соли

Заварной крем с бататом

  • 240 мл цельного молока (можно заменить любым другим)
  • 240 мл жирных сливок
  • 175 г пюре из батата (домашнего или консервированного)
  • 55 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного экстракта или пасты
  • 1 ч. л. корицы
  • 1/2 ч. л. специй для тыквенного пирога
  • щепотка соли
  • 4 яйца
  • 28 г растопленного и слегка остывшего солёного масла

Сироп «Бурбон»

  • 180 мл кленового сиропа
  • 15–30 мл бурбона
  • 1/2 ч. л. ванильного экстракта или пасты

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка формы. Форму диаметром 23 см (или квадратную — 20–23 см) смажьте кулинарным спреем и застелите пергаментом. Поставьте её на противень.
  2. Поджарьте хлеб. Если бриошь не подсушена заранее, слегка подрумяньте кубики при 177 градусов, примерно 7–10 минут. Важно, чтобы хлеб оставался мягким внутри.
  3. Ореховая смесь. Смешайте сахар, орехи, масло, корицу и соль до однородности.
  4. Заварной крем. Соедините молоко, сливки, бататное пюре, сахар, ваниль и специи. Добавьте яйца, хорошо взбейте и влейте масло. Масса должна получиться гладкой, без комков.
  5. Сборка пудинга. Выложите слой хлеба, присыпьте орехово-коричной смесью. Повторите ещё дважды. Полейте кремом, слегка утрамбовав хлеб ложкой, и завершите оставшейся смесью. Дайте настояться минимум 30 минут (или оставьте в холодильнике на ночь).
  6. Выпечка. Выпекайте при 175–177 градусов в течение 45–55 минут до золотистой корочки. Серединка должна слегка дрожать при встряхивании. После духовки дайте постоять 10–15 минут.
  7. Сироп и подача. Смешайте сироп, бурбон и ваниль. Если вкус бурбона кажется резким, слегка прогрейте смесь на медленном огне 5 минут. Подавайте пудинг тёплым, дополнив шариком мороженого и каплей сиропа.

Как подать и сохранить

Готовый пудинг лучше всего есть теплым — с ванильным мороженым или взбитыми сливками. Но и в охлажденном виде он сохраняет нежность и насыщенный вкус.

Хранить десерт можно до четырех дней в холодильнике, а в морозильной камере — до двух месяцев. Перед подачей достаточно слегка разогреть его в духовке и полить теплым кленовым сиропом с бурбоном.

Сочетание уюта и изысканности

Этот десерт объединяет лучшее от орехового пирога и хлебного пудинга. Он прост в приготовлении, но всегда производит впечатление. Именно поэтому его выбирают для семейных ужинов и праздничных столов, где хочется удивить близких несложным, но эффектным блюдом.

