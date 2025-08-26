Всего горсть орехов пекан и щепотка корицы — и семья в восторге
Теплый аромат корицы, сладость батата и ореховая хрустящая корочка — этот пудинг из сладкого картофеля и пекана способен превратить обычный вечер в настоящий праздник. Под золотистой корочкой скрывается нежная бриошь, пропитанная заварным кремом, а завершающим акцентом становится шарик ванильного мороженого и щедрая капля кленового сиропа с бурбоном.
Что делает этот пудинг особенным
- Гармония вкусов: крем из батата, орехи пекан и корица создают ощущение уюта и тепла.
- Контраст текстур: мягкая сердцевина и золотистая корочка с орехами.
- Ароматный акцент: кленовый сироп с бурбоном добавляет глубины.
- Простота приготовления: доступные продукты превращаются в изысканный десерт.
- Сезонность: лучшее угощение для осенних встреч и праздничных столов.
Секреты идеального результата
Чтобы пудинг получился воздушным и ароматным, важно соблюдать несколько правил:
- Используйте подсушенный хлеб бриошь — он лучше держит форму и впитывает крем.
- Если бататное пюре готовите сами, добейтесь полной однородности.
- Дайте хлебу пропитаться кремом хотя бы полчаса перед выпеканием.
- Запекайте до золотистого верха, а после дайте десерту немного остыть.
Ингредиенты
Хлеб и мороженое
- 12 ломтиков бриоши, подсушенных за ночь, нарезанных кубиками (около 2,5 см)
- ванильное мороженое для подачи
Ореховая начинка
- 1 стакан (250 г) коричневого сахара
- 2 стакана (240 г) орехов пекан, измельчённых
- 85 г (6 ст. л.) растопленного солёного масла
- 2 ч. л. корицы
- щепотка соли
Заварной крем с бататом
- 240 мл цельного молока (можно заменить любым другим)
- 240 мл жирных сливок
- 175 г пюре из батата (домашнего или консервированного)
- 55 г сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта или пасты
- 1 ч. л. корицы
- 1/2 ч. л. специй для тыквенного пирога
- щепотка соли
- 4 яйца
- 28 г растопленного и слегка остывшего солёного масла
Сироп «Бурбон»
- 180 мл кленового сиропа
- 15–30 мл бурбона
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта или пасты
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка формы. Форму диаметром 23 см (или квадратную — 20–23 см) смажьте кулинарным спреем и застелите пергаментом. Поставьте её на противень.
- Поджарьте хлеб. Если бриошь не подсушена заранее, слегка подрумяньте кубики при 177 градусов, примерно 7–10 минут. Важно, чтобы хлеб оставался мягким внутри.
- Ореховая смесь. Смешайте сахар, орехи, масло, корицу и соль до однородности.
- Заварной крем. Соедините молоко, сливки, бататное пюре, сахар, ваниль и специи. Добавьте яйца, хорошо взбейте и влейте масло. Масса должна получиться гладкой, без комков.
- Сборка пудинга. Выложите слой хлеба, присыпьте орехово-коричной смесью. Повторите ещё дважды. Полейте кремом, слегка утрамбовав хлеб ложкой, и завершите оставшейся смесью. Дайте настояться минимум 30 минут (или оставьте в холодильнике на ночь).
- Выпечка. Выпекайте при 175–177 градусов в течение 45–55 минут до золотистой корочки. Серединка должна слегка дрожать при встряхивании. После духовки дайте постоять 10–15 минут.
- Сироп и подача. Смешайте сироп, бурбон и ваниль. Если вкус бурбона кажется резким, слегка прогрейте смесь на медленном огне 5 минут. Подавайте пудинг тёплым, дополнив шариком мороженого и каплей сиропа.
Как подать и сохранить
Готовый пудинг лучше всего есть теплым — с ванильным мороженым или взбитыми сливками. Но и в охлажденном виде он сохраняет нежность и насыщенный вкус.
Хранить десерт можно до четырех дней в холодильнике, а в морозильной камере — до двух месяцев. Перед подачей достаточно слегка разогреть его в духовке и полить теплым кленовым сиропом с бурбоном.
Сочетание уюта и изысканности
Этот десерт объединяет лучшее от орехового пирога и хлебного пудинга. Он прост в приготовлении, но всегда производит впечатление. Именно поэтому его выбирают для семейных ужинов и праздничных столов, где хочется удивить близких несложным, но эффектным блюдом.
