Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
батат
батат
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:46

Сладкий картофель: один секрет для поддержания здоровья и молодости

Development: калий из сладкого картофеля помогает регулировать давление и снижает нагрузку на сердце

Сладкий картофель давно стал частью мировой кухни. Его мягкий вкус, универсальность в приготовлении и богатый набор питательных веществ сделали этот корнеплод популярным во многих странах. Но главное — он способен не только разнообразить рацион, но и принести ощутимую пользу здоровью.

Витамины и минералы для здоровья организма

Сладкий картофель можно смело назвать кладовой полезных веществ. В его составе присутствуют витамины А, С и Е, а также такие минералы, как калий, магний и железо. Эти элементы необходимы для нормальной работы организма: они поддерживают здоровье кожи, способствуют укреплению костей и положительно влияют на зрение.

Поддержка пищеварительной системы

Клетчатка, содержащаяся в этом клубне, стимулирует работу кишечника. Она помогает формировать каловый комок, облегчает его продвижение и снижает риск запоров. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не менее 25 граммов клетчатки в сутки, и сладкий картофель отлично справляется с этой задачей.

Контроль уровня сахара в крови

В отличие от многих других источников углеводов, сладкий картофель имеет низкий гликемический индекс. Это значит, что сахар поступает в кровь постепенно, предотвращая резкие скачки глюкозы. Такой эффект особенно важен для людей, страдающих диабетом, или тех, кто хочет снизить риск развития этого заболевания. По данным Международной федерации диабета, уже сегодня более 530 миллионов взрослых живут с диабетом, и прогнозы показывают дальнейший рост числа пациентов.

Поддержка сердца и сосудов

Калий и клетчатка, которыми богат сладкий картофель, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Калий помогает регулировать артериальное давление, а клетчатка снижает уровень холестерина в крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Development, увеличение количества калия в рационе способствует профилактике гипертонии и снижает нагрузку на сердце.

Укрепление иммунитета

Высокое содержание витамина А делает сладкий картофель важным продуктом для иммунной системы. Этот витамин поддерживает защитные барьеры организма — кожу и слизистые оболочки. Немаловажен и витамин С, который помогает клеткам бороться с инфекциями.

"Витамин С действует непосредственно на наши защитные клетки и помогает бороться с болезнетворными микроорганизмами, укрепляя наши антитела", — сказала фармацевт Лучиана Роча.

Помощь в контроле веса

Благодаря клетчатке сладкий картофель дает ощущение сытости на длительное время. Это позволяет снизить общее количество потребляемой пищи и облегчает процесс похудения. Диетологи отмечают, что такие продукты помогают контролировать аппетит без строгих ограничений.

Красота и здоровье кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в клубне, защищают кожу от действия свободных радикалов и замедляют процессы старения. Витамин А играет ключевую роль в обновлении клеток, что делает кожу более гладкой и сияющей. Витамин Е также способствует сохранению упругости и эластичности.

Польза для глаз

Бета-каротин, которым богат сладкий картофель, в организме превращается в витамин А, жизненно необходимый для здоровья зрения. В сочетании с цинком он помогает снизить риск возрастной макулярной дегенерации — серьезного заболевания глаз.

Крупное исследование Age-Related Eye Disease Study (AREDS), проведенное Национальным институтом глаза США, показало: у людей со средней или прогрессирующей стадией ВМД комбинация цинка, бета-каротина и витаминов С и Е снижала вероятность ухудшения зрения на 25-19%.

Регулярное употребление сладкого картофеля не только разнообразит меню, но и поможет укрепить иммунитет, поддержать сердце, улучшить пищеварение и сохранить здоровье глаз. Этот продукт стоит того, чтобы чаще появляться на столе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-иммунолог Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 0:11

Осень подкрадывается: вирусы уже рядом, а защита ещё не у всех

Осень — время задуматься о профилактике. Почему вакцинация против гриппа особенно важна для офисных работников, школьников и тех, кто заботится о пожилых.

Читать полностью » Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце вчера в 23:20

Скромная гречка, которая борется с воспалением и старением

Гречка не чудо-продукт, но её регулярное употребление помогает сердцу, сосудам, контролю сахара и работе кишечника. Разбираем, за что её ценят врачи.

Читать полностью » Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга вчера в 23:03

Старость не равна деменции: врач объяснил, как сохранить память до конца жизни

Почему когнитивные способности могут сохраняться до глубокой старости и какие привычки помогают тренировать мозг и защищать его от преждевременного старения

Читать полностью » Кардиологи рекомендовали ограничить соль до 2300 мг в день для снижения давления вчера в 22:44

Давление атакует молодых: болезнь перестала быть "возрастной"

Установлено, что гипертония перестала быть проблемой только пожилых. Новые рекомендации врачей выявляют тревожные факты о здоровье молодежи — узнайте больше.

Читать полностью » Врач Фернандес: подавленные эмоции ведут к бессоннице, усталости и снижению иммунитета 05.09.2025 в 22:26

Сдержанные эмоции возвращаются болезнями: врачи предупредили об опасности

Почему подавленные эмоции не исчезают и как слёзы помогают организму справляться со стрессом и снижать риск психических и физических нарушений

Читать полностью » Врачи назвали продукты и привычки, провоцирующие приступы подагры вчера в 22:16

Недуг королей возвращается: подагра поражает всё больше людей

Подагру называют «болезнью королей», но на самом деле она грозит многим. Разбираем, почему она возникает, кто в группе риска и как её держать под контролем.

Читать полностью » Смартфон в туалете увеличивает риск геморроя на 50% — исследование США вчера в 21:42

TikTok на унитазе может стоить здоровья: неожиданные данные исследований

Смартфоны в туалете становятся причиной геморроя у людей. Убедитесь в этом, прочитав исследование, показывающее связь между привычками и здоровьем.

Читать полностью » Кардиолог Янси: сердечный приступ может проявляться болью в челюсти или тошнотой вчера в 20:34

Тревога без причины, тошнота без еды: какие сигналы выдают надвигающийся сердечный приступ

Сердце может послать неожиданные сигналы о беде. Узнайте 5 необычных признаков сердечного приступа, которые нельзя игнорировать, чтобы сохранить здоровье.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам
Еда

Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet