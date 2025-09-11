Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная свинина
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:13

Кисло-сладкая свинина: парадокс, где сладость побеждает солёность без боя

Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса

Хотите удивить близких необычным блюдом, которое сочетает нежность мяса и яркую кисло-сладкую нотку? Тогда этот рецепт свинины с ананасами — именно то, что нужно! Готовится он быстро, а результат превзойдёт все ожидания.

Ингредиенты

  • Свинина — 450 г
  • Консервированные ананасы — 300 г
  • Ананасовый сок (из банки) — 100 мл
  • Крахмал (картофельный или кукурузный) — 2 ст. л.
  • Томатный соус — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Свинину тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте кусочками произвольного размера. Посыпьте мясо крахмалом и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был сухим — это важно для правильной обжарки.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте свинину 3-5 минут до золотистой корочки. В отдельной сковороде соедините ананасовый сок, томатный соус (или кетчуп, или томатную пасту) и соевый соус. Доведите смесь до кипения и прогрейте 2 минуты.

Добавьте обжаренную свинину в соус, накройте крышкой и тушите на среднем огне 10 минут — соус слегка загустеет. Выложите в сковороду ананасы и прогревайте ещё 5 минут под крышкой, чтобы они пропитались ароматным соусом и стали мягкими.

Перед подачей крупно нарежьте свежую петрушку или зелёный лук — это добавит свежести и яркости вашему блюду.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Быстро и просто — всего 30 минут на всё приготовление.
  • Идеальное сочетание сладкого и солёного вкуса.
  • Универсальный рецепт, который легко адаптировать под свои предпочтения.

