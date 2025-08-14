Блины с начинкой, которые удивят гостей: быстрый рецепт для праздника и будней

Вы когда-нибудь задумывались, как легко можно преобразить привычные блины в нечто удивительное? Сладкие роллы из блинов с творогом и фруктами — это не только вкусный десерт, но и отличный способ разнообразить ваше меню. Готовить их в домашних условиях проще простого, а результат всегда радует.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Пшеничная мука — 160 г

Куриные яйца — 3 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Какао — 3 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сливочный сыр — 300 г

Банан — 1 шт.

Киви — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Сахарная пудра (или сахар) — 0.5 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Сначала подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Тщательно промойте и обсушите. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте ложку сметаны и растительное масло, снова взбейте до однородной массы.

Просейте муку и какао в отдельную миску, чтобы насытить их кислородом, а затем перемешайте. В яичную смесь добавьте половину мучной смеси и перемешайте. Затем влейте теплое молоко и тщательно взбейте. Добавьте оставшуюся муку и разрыхлитель, добиваясь однородной консистенции. Оставьте тесто на 20 минут.

Для начинки используйте мягкий сливочный сыр или творог. Фрукты тщательно промойте и обсушите. Выложите сыр в миску, добавьте сахар и, при желании, ванильный сахар или корицу. Перемешайте, а если используете творог, взбейте его до однородного состояния. Очистите и нарежьте фрукты тонкими брусочками.

Слегка смажьте сковороду растительным маслом и хорошо разогрейте. Наливайте тесто, равномерно распределяя его по сковороде. Блины готовятся быстро — около минуты с каждой стороны. Готовые блины складывайте стопкой. На блинчик тонким слоем намажьте сырную массу, выложите полоски фруктов и сверните в трубочку. Обрежьте неровные края и нарежьте на равные части.