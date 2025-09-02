Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дыня
дыня
© commons.wikimedia.org by Marius Kant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:42

Мечта дачника сбылась: вот как получить сладкую дыню, словно с юга, даже в средней полосе

Как вырастить сладкую дыню: раскройте секрет рассады и подкормки для богатого урожая

Вырастить сладкую, крупную и ароматную дыню на своём участке мечтает каждый дачник. Но на практике результат не всегда оправдывает ожидания: вместо наливных "солнышек" на грядке часто оказываются мелкие, водянистые или вовсе недоразвитые плоды. Причины кроются в агротехнике. Если правильно организовать процесс от посева до ухода за растением, то даже в условиях средней полосы можно собрать достойный урожай.

Почему важна рассада

Одной из самых распространённых ошибок является прямой посев семян дыни в открытый грунт. Этот метод уместен лишь в южных регионах с продолжительным тёплым летом. В остальных случаях сроки вегетации растягиваются, и плоды просто не успевают набрать нужную массу и сладость.

Оптимальный вариант — выращивание дыни через рассаду. Посев семян проводят заранее, а на постоянное место растения переносят после установления стабильного тепла. Особенно хорошо себя показывает теплица: здесь поддерживается благоприятный микроклимат и защищает растения от ночных похолоданий.

При пересадке важно учитывать расположение корневой шейки. Заглублять её нельзя — если место соединения стебля и корней окажется под землёй, дыня будет угнетена, замедлит рост и даст меньше завязей.

Подкормки для сладких плодов

Дыня — культура, требовательная к питанию. Недостаток удобрений — частая причина, по которой плоды остаются мелкими. Первую подкормку проводят уже с появлением первой настоящей листовой пластины: это стимулирует рост и укрепляет рассаду.

Вторую делают через 10-14 дней, применяя комплексные удобрения с калием и фосфором. Эти элементы помогают формированию завязей и отвечают за сахаристость плодов. Без такой подпитки растение расходует силы лишь на поддержание роста листвы, а не на развитие крупных сладких дынь.

Полезно чередовать корневые подкормки с внекорневыми — например, растворами микроэлементов, которые поддержат растение в стрессовые периоды.

Зачем нужна формировка

Даже при хорошей рассаде и достаточном питании дыня может разочаровать мелкими плодами, если не уделить внимание формировке. Этот агротехнический приём заключается в прищипывании лишних точек роста.

Прищипка помогает растению не тратить силы на обильную зелёную массу и многочисленные завязи. Если оставить ограниченное количество побегов и плодов, то питательные вещества будут направлены именно к ним, и дыня вырастет крупнее и слаще.

Формировка также улучшает проветривание посадок, снижает влажность внутри кустов и тем самым уменьшает риск грибковых болезней, которые часто поражают бахчевые культуры.

Итог

Чтобы дыня радовала не только количеством, но и качеством урожая, важно помнить три основных правила: рассадный метод выращивания, своевременные подкормки и формировка. В совокупности они помогают получить плоды, близкие по вкусу к южным сортам, даже в регионах с более прохладным климатом.

Три интересных факта

  1. Дыня относится к семейству тыквенных, как и огурцы, кабачки и арбузы, но её плоды содержат значительно больше сахаров.
  2. В древности дыню считали "солнечным плодом" и выращивали в Египте ещё за 2000 лет до нашей эры.
  3. Селекционеры вывели более 100 сортов дыни, различающихся не только размером и вкусом, но и сроками созревания: от ультраранних (50-60 дней) до поздних (120 дней).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цветы шнитт-лука применяют в салатах, выпечке и уксусах сегодня в 4:37

Букет, который можно подать к столу: цветы вместо приправы

Шнитт-лук — это не только обычная зелень. Узнайте, как его цветы могут украсить блюда и принести пользу для здоровья, добавив уникальные ароматы и витамины.

Читать полностью » Как поливать орхидею правильно — безопасные способы вместо опасных мифов сегодня в 4:28

Секрет спасения орхидей: три шага, которые запрещено нарушать — ошибка с кубиками льда разрушает корни

Полив орхидей льдом — опасный миф, который губит корни. Узнайте, почему тёплая вода методом погружения, правильный субстрат и влажность воздуха спасут ваш фаленопсис. 3 важных факта об уходе.

Читать полностью » Сара Рубенс: фиолетовая брокколи лучше переносит холод и слаще после заморозков сегодня в 3:33

Самый "зимний" овощ: растёт в холоде, но делает тарелку теплее

Фиолетовая брокколи — новый хит осени, сочетающий уникальный вкус, выносливость к холодам и красоту. Узнайте, как правильно ее вырастить и собрать урожай!

Читать полностью » Осенняя перекопка против проволочника: как правильно подготовить почву к зиме сегодня в 3:28

Три простых шага, которые пустят под откос планы проволочника — проверено опытными дачниками

Как избавиться от проволочника без химии: севооборот, горчица и секрет с картофельными ловушками. Ошибки, которые превращают огород в рассадник личинок.

Читать полностью » 5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут 02.10.2025 в 2:28

Не повторяйте чужих ошибок: 5 шагов к идеальному хранению лука – ваш урожай сохранится до весны

Узнайте, как правильно хранить лук, чтобы он не сгнил! 6 ошибок при подготовке и хранении, которые могут уничтожить ваш урожай. Простые советы для сохранения до весны.

Читать полностью » Садовник Гиффорд: перекись водорода помогает садоводам бороться с грибковыми болезнями растений сегодня в 2:11

Секретные свойства перекиси водорода: дешёвое средство оказалось врагом грибка и плесени

Узнайте, как перекись водорода может стать незаменимым помощником в борьбе с болезнями и вредителями на вашем участке - советы от опытных садоводов.

Читать полностью » 5 правил ухода за сентябрьскими посевами — защита от заморозков и вредителей сегодня в 1:28

Дачный лайфхак: шесть недель до свежих салатов — какие семена бросить в землю сейчас

Сентябрь — время сажать уникальные культуры: маше, слоновий чеснок и зимние салаты. Узнайте, как получить урожай до морозов и заложить основу для весеннего изобилия. Секреты ухода + 3 неочевидных факта!

Читать полностью » Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия сегодня в 1:07

Последний шанс спасти красоту: что делать с цинниями перед холодами

Как ухаживать за цинниями осенью? Узнайте три варианта: оставить в саду, собрать семена или создать осенний букет — все секреты успешного ухода!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Наука и технологии

Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа
Культура и шоу-бизнес

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции
Еда

Приготовьте салат из куриной грудки и шампиньонов по рецепту кулинарных экспертов
Авто и мото

BYD представил внедорожник Fang Cheng Bao Tai 3 с интеграцией дрона DJI
Красота и здоровье

Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция
Спорт и фитнес

Mayo Clinic обновила данные о влиянии дефицита калорий на снижение веса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet