Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женские сладкие ароматы
Женские сладкие ароматы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:44

Топ-3 сладких аромата, которые сделают ваш образ незабываемым — подберите идеальный для любого случая

Эксперты выделили три культовых сладких аромата сезона 2025: Lancôme, Carolina Herrera и YSL

В новом сезоне женская парфюмерия с мягкими сладкими нотами продолжает укреплять свои позиции. Эксперты отмечают: главная тенденция 2025 года — ароматы, которые очаровывают, но не перегружают. Такие композиции становятся универсальным выбором как для повседневных ситуаций, так и для особых случаев.

По мнению исследователей моды, секрет популярности сладких ароматов заключается в умении вызывать эмоции без излишней интенсивности. Сочетание гурманских оттенков с мягкой цветочной основой дарит ощущение уюта и делает парфюм комфортным для любого возраста.

Три культовых аромата сезона

La Vie Est Belle от Lancôme
Эта классика женской парфюмерии символизирует элегантность в современном прочтении. В композиции собраны ирис, жасмин и флердоранж, а баланс сладости создают пралине и ваниль. Парфюм отличается стойкостью, сохраняясь на коже в течение всего дня, и подходит для торжественных мероприятий, подчеркивая женственность и уверенность.

Good Girl от Carolina Herrera
Флакон в форме туфельки на шпильке уже стал символом стиля. Аромат сочетает миндаль, кофе и какао с белыми цветами, что придает композиции чувственность и свежесть. Такой парфюм идеально звучит на вечерних мероприятиях, становясь выбором женщин, которые стремятся выделиться.

Black Opium от Yves Saint Laurent
Эта композиция с кофейными и ванильными нотами, дополненными розовым перцем и белыми цветами, сочетает насыщенность и мягкость. Парфюм хорошо раскрывается в холодное время года, создавая эффектное, но не навязчивое звучание. Эксперты подчеркивают, что именно такие ароматы демонстрируют, как можно сочетать яркость с комфортом в современной парфюмерии.

Как выбрать и правильно носить сладкие духи

Выбирая парфюм, важно учитывать сезон, атмосферу и личный стиль. Чтобы аромат раскрывался гармонично, специалисты советуют тестировать его на коже перед покупкой. Более стойкий эффект дают версии с парфюмерной водой, а в помещении духи лучше использовать умеренно.

Вопросы и ответы

  • Подойдут ли сладкие духи для офиса? Да, при условии, что они сбалансированы и нанесены в небольшом количестве.
  • Чем отличается парфюмерная вода от туалетной? В парфюмерной воде выше концентрация масел, поэтому она держится дольше, а туалетная звучит легче и свежее.
  • Можно ли носить сладкие ароматы летом? Да, особенно если в их составе есть цитрусовые ноты, смягчающие сладость и делающие аромат комфортным в жаркую погоду.

В 2025 году сладкие женские ароматы становятся выбором тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность, сохранив элегантность и уют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Барретт назвала факторы риска разговоров во сне — стресс, недосып и алкоголь сегодня в 14:17

Сны знают наши тайны: во сне можно проговориться о самом сокровенном

Разговоры во сне — распространенное явление, связанное с подсознательными желаниями и переживаниями. Узнайте, что их вызывает и как это относится к вашему здоровью.

Читать полностью » Эндокринолог Матвеева рассказала, как стресс приводит к набору веса сегодня в 14:11

Гормон, который превращает переживания в лишние килограммы

Эндокринолог объяснила, как стресс и высокий уровень кортизола влияют на аппетит, сон и обмен веществ, провоцируя набор лишнего веса.

Читать полностью » Врач — психотерапевт Леонид Третьяк назвал десинхроноз главной причиной нарушений сна после отпуска сегодня в 13:17

Отдохнул — и перестал спать: почему отпуск превращается в бессонный марафон

После отпуска мучает бессонница? Психотерапевт рассказывает, как восстановить режим сна, избежать десинхроноза и быстро вернуться к здоровому графику.

Читать полностью » Врач Кондрахин назвал основные симптомы железодефицитной анемии сегодня в 13:08

Болезнь, которая не убивает, но меняет жизнь

Врач рассказал, чем опасен дефицит железа, какие признаки могут указывать на анемию и почему это состояние хоть и не смертельно, но заметно ухудшает жизнь.

Читать полностью » Фитнес для полных: топ упражнений, которые нельзя делать – советы тренера сегодня в 12:45

Фитнес для начинающих: эти упражнения могут быть опасны, если у вас лишний вес

Фитнес-тренер назвала упражнения, от которых стоит отказаться людям с лишним весом. Эксперт подчёркивает важность правильного выбора тренировок для эффективного и, главное, безопасного снижения веса.

Читать полностью » Врач Арсланова назвала категории людей, которым опасны жёсткие диеты сегодня в 12:05

Кому жёсткая диета может навредить больше, чем лишний вес

Врач назвала группы людей, которым строгие диеты могут серьёзно навредить, и объяснила, почему вместо жёстких ограничений стоит выбирать сбалансированный подход.

Читать полностью » Арбуз — ягода, которая обманывает: любимое лакомство скрывает неожиданные запреты сегодня в 11:45

Инна Пичугина: арбуз полезен для сердца, но противопоказан при гастрите и диабете

Узнайте, как арбуз могут укрепить ваше здоровье и кому его лучше не есть. Полезные свойства, рекомендации и интересные факты о ягоде.

Читать полностью » Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз сегодня в 11:03

Дождь может подарить не свежесть, а конъюнктивит

Офтальмолог рассказала, почему в сезон дождей возрастает риск глазных инфекций и какие ошибки после прогулки могут привести к воспалению и конъюнктивиту.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца
Питомцы

Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении
СЗФО

Историческую "витаминную аптеку" блокадного Ленинграда восстановили в Петербурге
ЮФО

В Крыму летом ощущается неравномерное распределение питьевой воды
Спорт и фитнес

Мишель Олсон, профессор спорта, назвала пользу ходьбы во время полумарафона
Дом

Как навсегда избавиться от запаха кошачьих меток — советы ветеринара
Авто и мото

Специалисты назвали самые подделываемые автозапчасти
СФО

Байкальск в режиме ЧС: переполненный золоотвал и угроза срыва отопительного сезона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru