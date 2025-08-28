Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:25

Шоколад, булочки и стройная фигура: диетолог назвала допустимую порцию

Сладкое на диете: диетолог Круглова раскрыла главный секрет – можно ли есть и худеть

Многие люди считают, что для достижения стройной фигуры необходимо полностью исключить из рациона такие любимые лакомства, как торты, шоколад и булочки. Однако эксперт в области диетологии Наталья Круглова утверждает обратное.

В интервью она подчеркнула, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием сахара допустимо даже во время диеты, если соблюдать определённые правила и нормы. Такой подход позволяет сохранить удовольствие от еды и не ощущать себя лишённым любимых сладостей, однако он требует терпения и более длительного времени для достижения желаемых результатов.

Создание калорийного дефицита — ключ к похудению

Наталья Круглова объясняет, что основная задача при снижении веса — это создание дефицита калорий. Это означает, что человек должен потреблять меньше энергии, чем расходует его организм. В большинстве случаев рекомендуется уменьшить суточную норму калорий на 15-20% относительно базового уровня потребности. Такой подход помогает постепенно снижать вес без сильных стрессов для организма и ощущения голода.

Диетолог напоминает, что даже небольшие кусочки сладостей могут содержать значительное количество калорий. Например, кусочек торта или булочка могут легко превысить дневную норму по калориям, особенно если их есть регулярно или в больших количествах. Кроме того, такие продукты очень вкусные и вызывают желание съесть ещё больше, что усложняет контроль за рационом и способствует перееданию.

Можно ли есть сладкое во время диеты?

Несмотря на распространённое мнение о необходимости полного отказа от сладкого при похудении, Наталья Круглова советует не исключать его полностью. По её словам, важно соблюдать баланс и не превращать любимые лакомства в запретные плоды. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество простых углеводов и добавленного сахара в рацион должно составлять не более 10% от общей калорийности.

Это означает, что в день можно позволить себе примерно 100-200 килокалорий из сладкого. Для примера — это примерно один небольшой зефир или половинка конфеты или небольшая сдобная булочка весом около 50-80 граммов. Такой подход позволяет сохранить удовольствие от еды и снизить риск срывов на диете.

Практические советы по включению сладкого в рацион

Эксперт рекомендует планировать потребление сладостей так, чтобы оно не превышало установленных норм. Лучше всего употреблять их в первой половине дня или после тренировки — тогда организм лучше использует энергию и меньше склонен к накоплению жира. Также важно учитывать общий баланс питания: основное меню должно быть насыщенным белками, клетчаткой и полезными жирами.

Кроме того, стоит отдавать предпочтение натуральным продуктам с меньшим содержанием добавленного сахара — например, фруктам или йогуртам без добавок. В случае с выпечкой или кондитерскими изделиями лучше выбирать домашние рецепты с минимальным количеством сахара или заменять его на натуральные подсластители.

Интересные факты по теме

1. Согласно исследованиям ученых из Гарвардского университета, умеренное потребление сладкого не только не мешает похудению при соблюдении калорийного дефицита, но и способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.
2. В Японии популярна концепция "модерированной диеты", которая допускает небольшие порции сладостей в рамках сбалансированного питания для поддержания психологического комфорта.
3. Исследования показывают, что регулярное употребление тёмного шоколада (с высоким содержанием какао) помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса — что способствует более легкому контролю веса.

