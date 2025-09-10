Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Десерт
Десерт
© Freepik is licensed under Free license
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:59

Сахарный капкан после ужина: почему бороться с ним почти невозможно

Профессор питания: вечером тяга к сладкому достигает пика из-за усталости и циркадных ритмов

После ужина у многих возникает желание чем-то себя побаловать. Чаще всего это связано именно с тягой к сладкому. На первый взгляд это кажется привычкой или слабостью, но в действительности у этого явления есть вполне объяснимые причины. Наука и специалисты в области питания давно изучают механизмы, которые заставляют нас тянуться к десерту вечером.

Почему хочется сладкого

1. Эффект запрета

Когда человек сознательно ограничивает потребление сахара, мозг воспринимает это как лишение удовольствия. В психологии это называют "ощущаемой депривацией". Организм не всегда нуждается в сладком физически, но умственная установка на запрет провоцирует противоположную реакцию — сильное желание нарушить правило.

"Тяга к еде — это выученная реакция", — сказала профессор диетологии Энн ВанБебер.

2. Сигналы окружающей среды

Реклама, посты в социальных сетях, упаковка и витрины магазинов ежедневно напоминают нам о сладостях. Такие визуальные и звуковые стимулы запускают в организме реакции: активируется выделение слюны, повышается работа пищеварительных ферментов и усиливается мозговая активность, связанная с ожиданием удовольствия. Именно поэтому один рекламный ролик шоколада способен вызвать желание немедленно пойти и купить плитку.

3. Вознаграждение для мозга

Сахар стимулирует выработку дофамина и серотонина — гормонов, отвечающих за ощущение радости. Поэтому даже маленькая конфета способна поднять настроение. Однако этот эффект недолгий. При регулярном избытке сладкого мозг постепенно снижает естественный уровень дофамина, и для получения удовольствия требуется всё больше сахара.

4. Дисбаланс уровня сахара в крови

Если ужин состоит в основном из быстрых углеводов — например, пасты или белого хлеба, — уровень глюкозы в крови сначала резко поднимается, а затем так же быстро падает. Именно в этот момент организм подаёт сигнал: нужно срочно съесть что-то сладкое, чтобы восстановить баланс. Разорвать этот круг помогает правильно составленный приём пищи: сочетание белка, клетчатки и полезных жиров.

5. Желание смены вкуса

После сытного ужина вкусовые рецепторы "привыкают" к солёным или пряным вкусам. Организм требует разнообразия, и сладкий вкус становится естественным завершением трапезы. Этот феномен называют сенсорно-специфическим насыщением. Добавление разных вкусов — кислого, горького, умами — в основное блюдо помогает снизить вероятность резкой тяги к десерту.

"Мы можем уменьшить это, добавив сладкие вкусы вместе с кислым, горьким, соленым и умами в основную часть трапезы", — сказала профессор диетологии Энн ВанБебер.

6. Вечерний пик тяги

Многие замечают, что желание перекусить чем-то сладким усиливается именно вечером. Исследования подтверждают: тяга к сладкому и солёному возрастает в течение дня и достигает максимума после ужина. Это связано не только с циркадными ритмами, но и с усталостью. К вечеру снижается самоконтроль, и мозг легче поддаётся соблазнам.

"Исследования показывают, что тяга к определенной пище может быть привычной, и что в течение дня способность к меньшему самоконтролю в течение дня может быть связана с умственной усталостью", — сказала профессор питания Джоан Салдж Блейк.

Как справиться с вечерным желанием сладкого

Полностью запрещать себе десерт не стоит — это лишь усиливает эффект запрета. Гораздо полезнее заменить привычные торты и конфеты более лёгкими и питательными вариантами.

  • Свежие или замороженные фрукты.
  • Сорбет из ягод с добавлением какао-порошка.
  • Нежирный йогурт, который можно слегка подсластить фруктами.
  • Чай с шоколадным или ванильным вкусом.
  • Горячий напиток на основе какао с молоком.

Такой подход позволяет получить удовольствие без перегрузки организма лишним сахаром.

Желание съесть сладкое после ужина — это не слабость характера, а сочетание биологических и психологических механизмов. Оно связано с работой мозга, гормонов, особенностями питания и даже привычками. Понимая причины этой тяги, можно легче контролировать свои желания и находить более полезные способы удовлетворить их.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитотерапевты: регулярный чай из гинкго билоба снижает тревожность и улучшает сон сегодня в 15:12

Когда память даёт сбой, а стресс накрывает: один чай меняет всё

Гинкго билоба называют живым ископаемым, а его листья используют для чая, который помогает мозгу работать лучше и приносит спокойствие.

Читать полностью » Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний сегодня в 14:23

Забудьте о кофе: короткий сон повышает внимание на 35% — NASA подтверждает это годами

Короткий дневной сон улучшает память, снижает стресс и замедляет старение мозга. Невролог Екатерина Демьяновская объясняет, как 20-30 минут отдыха защищают от болезней и повышают продуктивность. Исследования NASA и японская практика инемури — в материале.

Читать полностью » Диетолог Татьяна Жаровская: кефир натощак может вызвать изжогу сегодня в 14:12

Йогурт против кефира: какой кисломолочный продукт полезнее утром

Диетолог Татьяна Жаровская рассказала, чем отличаются кефир и йогурт на завтрак, и как правильно их сочетать, чтобы усилить пользу для организма.

Читать полностью » Хирург Андрей Сяктерев сообщил о успешной пересадке кожи бойцу сегодня в 13:38

В Ижевске спасли руку бойцу после огнестрельного ранения

Врачи Ижевска провели пересадку кожи военнослужащему после огнестрельного ранения. Операция прошла успешно, сейчас боец восстанавливается.

Читать полностью » Гранатовый сок и бразильские орехи — сколько нужно есть для защиты клеток сегодня в 13:23

Эту специю едят ложками: эксперт раскрыла, как обычная приправа замедляет патологические процессы

Нутрициолог Марина Шкилева раскрыла, какие продукты и привычки снижают риск онкологии. Гранатовый сок, куркума, селен и ликопин в томатах — главные защитники клеток. Как питание и спорт спасают от болезней?

Читать полностью » Минздрав Подмосковья показал работу санитарной авиации и реанимации в воздухе сегодня в 12:35

Реанимация в воздухе: как санитарные вертолёты спасают жизни

Санитарный вертолёт — это реанимация в воздухе. Врачи Подмосковья рассказали, как проходят экстренные вылеты и почему скорость полёта зависит от пациента.

Читать полностью » Гастроэнтерологи предупреждают: аспирин вызывает язву и кровотечения – будьте осторожны сегодня в 12:23

Кровотечение и язва: врачи предупреждают об опасности популярного лекарства

Аспирин небезопасен! Врачи Кондрахин и Мясников предупреждают о риске язв и кровотечений из-за ацетилсалициловой кислоты. Приём только по назначению врача!

Читать полностью » Врачи Нижневартовской детской больницы сохранили руку подростку после укуса змеи сегодня в 11:31

Почему яд гадюки так опасен и как действует противоядие

Врачи в Нижневартовске спасли подростка после укуса гадюки. Своевременное введение сыворотки и слаженные действия медиков помогли избежать тяжёлых осложнений.

Читать полностью »

Новости
Дом

Расхламление по методу Мари Кондо: как правильно навести порядок дома
Питомцы

Психолог Деревяга объяснила, почему люди выбирают породистых или беспородных питомцев
Еда

Гастроэнтеролог Белоусов: груша обогнала яблоко и банан по содержанию клетчатки
Садоводство

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября
Туризм

Полёты в Гонконг из Москвы в сентябре: цены на авиабилеты и условия транзита через Китай
ПФО

В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете
Питомцы

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев
Общество

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet