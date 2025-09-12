Обычная курица против тропического хаоса: рецепт риса, который ломает стереотипы

Представьте себе блюдо, где сочная курица встречается с тропическими ананасами, а кисло-сладкий соус создаёт настоящий праздник вкуса. Это не просто еда — это путешествие в азиатскую кухню, которое покорило сердца многих в нашей стране. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Куриное филе: 600 г

Консервированные ананасы: 200 г

Ананасовый сок (из консервов): 200 мл

Красный сладкий перец: 100 г

Корень имбиря: 15 г

Чеснок: 1 зубчик

Крахмал: 2 ст. л.

Соевый соус: 2 ст. л.

Томатный соус: 2 ст. л.

Растительное масло: 2 ст. л.

Яблочный уксус: 1 ст. л.

Перец чили: щепотка (по желанию)

Чёрный молотый перец: по вкусу

Соль: по вкусу

Круглый рис: 200 г

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты по списку. Помните, что соевый соус солёный, так что соли добавляйте меньше. Если мясо замороженное, разморозьте его правильно — советы в конце рецепта.

Очистите сладкий перец от семян и нарежьте средними кусочками (или колечками, если перец маленький). Консервированные ананасы тоже нарежьте кусочками. Очистите имбирь и чеснок, затем мелко порубите или натрите на тёрке.

Промойте куриное филе, обсушите и нарежьте кубиками. Положите в пакет с крахмалом, потрясите для равномерного покрытия. Вместо курицы можно взять говядину, свинину или индейку — учтите изменения в калориях и времени готовки.

Разогрейте масло в сковороде на сильном огне. Обжарьте курицу до румяной корочки, помешивая. Советы по выбору сковороды и масла — в отдельных статьях по ссылкам в конце.

В сковороду отправьте ананасы, перец, ананасовый сок, томатный соус, соевый соус и уксус. Перемешайте и тушите на медленном огне 10 минут. Если соус густеет, добавьте воды или сока — регулируйте по вкусу. Добавьте чеснок, имбирь, чили, молотый перец и соль. Хорошо перемешайте.

Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. Отварите рис в подсоленной воде по инструкции на упаковке. Откиньте на сито. Разложите рис с курицей по тарелкам, украсьте зеленью.