Пирог с клубникой
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:39

Почему ваш организм всегда требует сладкое: раскрываем секрет "десертного желудка"

Как не превратить вечерние сладости в врага здоровья: диетологические советы

Многие привыкли завершать ужин чем-то сладким — кусочком торта, печеньем или хотя бы шоколадкой. Но полезно ли такое удовольствие для организма, если оно становится ежедневной привычкой? Диетологи уверяют: ответ не столь однозначен.

Почему хочется сладкого после ужина

Исследователи из Института Макса Планка в Германии недавно ввели термин "десертный желудок" — ощущение, что после плотного ужина всё же остаётся место для сладкого. Ученые отмечают, что это не миф, а эволюционный механизм. В эпоху охотников и собирателей сладкие плоды были редким источником быстрой энергии, и организм выработал устойчивое желание к таким продуктам. Сегодня, несмотря на доступность пищи, рецепторы по-прежнему реагируют на сладкое, создавая ощущение, что лакомство "влезает" даже после сытной трапезы.

Все десерты разные

Диетологи подчеркивают: не стоит воспринимать сладкое как абсолютное зло. Миска фруктов с медом и тройной шоколадный торт — оба считаются десертом, но эффект от них разный. Фрукты дают клетчатку и витамины, а торты и пирожные в основном приносят лишние калории и добавленный сахар. Самое важное — учитывать, как десерт вписывается в общий рацион: насыщены ли остальные приёмы пищи овощами, белком, цельными злаками и полезными жирами, или сладкое становится заменой полноценному питанию.

Сахарный бюджет

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать добавленный сахар: не более 25 г (около 6 ч. л.) в день для женщин и 36 г (9 ч. л.) для мужчин. Для понимания: кусок торта или сладкий кофе легко превышают эти нормы. Специалисты советуют рассматривать сахар как бюджет: если вечером запланирован десерт, днём лучше отказаться от сладкого батончика или газировки. При этом размер порции играет ключевую роль: маленький кусочек горького шоколада способен утолить тягу без вреда.

Как сделать сладкое более полезным

Эксперты рекомендуют несколько приёмов:

  • контролировать порции (один шарик мороженого вместо трёх);
  • готовить дома, регулируя сладость самостоятельно;
  • сочетать десерт с полезными продуктами (фрукты, орехи, йогурт);
  • есть осознанно, наслаждаясь вкусом, а не "на автомате";
  • выбирать варианты с меньшим содержанием сахара или с заменителями вроде стевии.

Баланс вместо запретов

Диетологи сходятся во мнении: десерт не враг здоровью, если его употреблять разумно. Небольшая порция сладкого может стать приятным завершением дня, если при этом соблюдается баланс в питании. Жизнь слишком коротка, чтобы полностью лишать себя удовольствия, но столь же коротка, чтобы страдать от переизбытка сахара.

