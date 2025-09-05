В новый перечень шведских ценностей вошли IKEA и Бергман, но не легендарные музыканты

Шведское правительство представило обновлённый список объектов, признанных культурным наследием страны. Этот перечень оказался довольно неожиданным: в него вошли знаковые произведения искусства, культурные явления и бренды, но не оказалось одной из самых узнаваемых групп в истории поп-музыки — ABBA.

Что вошло в список культурного наследия

При составлении списка чиновники сделали акцент на символах, которые уже десятилетиями формируют образ Швеции в мире. В перечне можно найти:

• фильм Ингмара Бергмана "Седьмая печать", ставший классикой мирового кинематографа;

• легендарного литературного персонажа Пеппи Длинныйчулок, созданного Астрид Линдгрен;

• Нобелевскую премию, которую ежегодно вручают в Стокгольме;

• компанию IKEA, чья мебель известна во всём мире.

Эти культурные ориентиры объединяют как искусство, так и общественные институты, демонстрируя широту понятия "наследие".

Почему ABBA не попала в перечень

Несмотря на то что ABBA — пожалуй, самый известный музыкальный бренд Швеции, коллектив не получил места в списке. Причина в строгом критерии: объекту должно быть не менее 50 лет. Группа была создана в начале 1970-х, и хотя с момента её появления прошло более полувека, чиновники решили, что влияние ABBA пока ещё недостаточно исторически "отстоялось".

Такой подход вызвал споры: многие считают, что песни коллектива уже давно стали классикой, а сам бренд оказал огромное влияние на популярную культуру, сопоставимое с Нобелевской премией или литературными героями.

Политический контекст

Составление списка стало частью предвыборной программы право-консервативной коалиции, находящейся у власти. По замыслу авторов инициативы, перечень должен подчеркнуть национальную идентичность и показать миру, что именно Швеция считает своими главными культурными достижениями.

Однако не все восприняли нововведение положительно. В Шведской академии, которая отвечает за присуждение Нобелевской премии, список подвергли критике.