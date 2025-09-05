Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:01

15-метровый монстр в море: береговая охрана Швеции разгадала тайну дрейфующей угрозы

Береговая охрана Швеции обнаружила 15-метровый обломок ветряной турбины в Балтийском море

Береговая охрана Швеции сообщила о необычном происшествии у западных границ страны. На её официальной странице в Facebook появилось сообщение о том, что в территориальные воды страны дрейфует крупный неопознанный объект.

Сигнал о находке поступил от Морского корпуса и спасательной службы Smögen Sea Rescue Company. По словам специалистов, размеры объекта были настолько внушительными, что он представлял реальную угрозу для морского движения. Судна, проходящие поблизости, могли столкнуться с ним, что создало бы риск аварии.

Поиски таинственного объекта

Чтобы разобраться в ситуации, на место был направлен сторожевой катер KBV 310. Команда береговой охраны сумела отследить и закрепить дрейфующий объект, после чего доставила его в портовый город Гюлескер, расположенный недалеко от границы с Норвегией.

На берегу ожидала разгадка. "Неопознанный объект", о котором заговорили местные СМИ и пользователи соцсетей, оказался вовсе не космическим кораблём или необычным морским феноменом. Это были повреждённые остатки лопасти ветряной турбины длиной около 15 метров и шириной около 5 метров.

Почему лопасть оказалась в море

Вопрос о происхождении фрагмента остаётся открытым. В Швеции установлено лишь ограниченное количество морских ветряных электростанций, и эксперты пока не выяснили, был ли обломок частью какой-то из действующих турбин или же попал в воду во время транспортировки.

Специалисты указывают, что повреждения могли произойти по разным причинам. Возможен вариант, что лопасть была списана из-за износа и случайно оказалась в открытом море при перевозке. Не исключают также и аварийный обрыв.

Ветряные турбины и их хрупкость

Современные ветряные турбины производятся из композитных материалов — чаще всего из стекловолокна и эпоксидных смол. Они рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, но при сильных нагрузках и бурях могут повреждаться. Иногда такие обломки становятся причиной расследований, ведь сброшенные в море части конструкций представляют опасность как для судоходства, так и для морской экологии.

В последние годы Европа активно развивает офшорные ветропарки. В Северном и Балтийском морях возведены сотни установок, и каждая из них требует регулярного обслуживания. По данным Европейской ветроэнергетической ассоциации, ежегодно списываются десятки лопастей, и их утилизация остаётся серьёзной экологической проблемой.

Опасность для моряков и экологии

Плавающие в море обломки крупных объектов — это не только потенциальная угроза для кораблей. Они могут навредить и морской экосистеме. Лопасти турбин содержат полимерные материалы, которые при разрушении выделяют микрочастицы в воду. Такие отходы разлагаются крайне медленно и могут попадать в пищевую цепочку морских обитателей.

Кроме того, обломки крупногабаритных конструкций могут застревать в рыболовных сетях или повреждать лодки. В прошлом фиксировались случаи, когда рыбацкие суда получали серьёзные повреждения из-за столкновения с подобными объектами.

Что дальше

Следствие продолжает выяснять происхождение найденной лопасти. По словам представителей береговой охраны, расследование может занять время: предстоит установить, связана ли находка с одной из действующих шведских турбин или же её привело течением из соседних стран.

Власти подчеркнули, что подобные находки будут тщательно фиксироваться и проверяться, чтобы исключить угрозу для морского движения. В условиях, когда Европа активно развивает альтернативную энергетику, вопросы безопасности и утилизации отходов становятся как никогда актуальными.

Три интересных факта

  1. Современные лопасти ветряных турбин могут достигать длины более 100 метров — их перевозка требует особой логистики.
  2. Утилизация лопастей — одна из самых больших проблем "зелёной энергетики": они практически не перерабатываются.
  3. В Северном море действуют специальные службы мониторинга, отслеживающие обломки турбин, чтобы предотвратить угрозу навигации.

Французские учёные описали гигантский вирус PelV-1 с хвостом в 19 раз длиннее коронавируса вчера в 23:57

Вирус с хвостом в 19 раз длиннее, чем у коронавируса — фантастика или реальность

Учёные нашли гигантский вирус с хвостом, как у ската! PelV-1 заражает океанский фитопланктон и меняет взгляд на вирусы. Что скрывает его геном?

Читать полностью » Археологи обнаружили могилу 15-летней девушки в Тепе-Чалоу вчера в 23:04

Девушка, чья могила дороже царских сокровищ: загадка Великой Хорасанской цивилизации

Археологи нашли самое роскошное захоронение молодой девушки в Великой Хорасанской цивилизации — это открытие меняет представления о культурных связях бронзового века в Центральной Азии.

Читать полностью » Карликовая планета Квавар демонстрирует кольца на расстоянии 5757 километров вчера в 22:51

За завесой затмения: Квавар прячет нечто, способное перевернуть представления о дальнем космосе

Загадочный Квавар скрывает тайну: астрономы нашли намёк на вторую луну или кольцо во время затмения. Что там, за пределами Роша?

Читать полностью » Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии вчера в 22:02

Новые древние гробницы на Сардинии: что нашли под вулканической скалой

На Сардинии обнаружены три новых древних гробницы Домус-де-Янас — уникальные памятники доисторической культуры. Открытие раскрывает тайны древних погребальных обрядов и культурного наследия Средиземноморья.

Читать полностью » Археологи обнаружили египетскую статуэтку бога Патайкоса в гробнице Коммагены в Турции вчера в 21:46

2100-летний секрет раскрыт: боги путешествовали дальше, чем думали

В Турции нашли гробницу с египетским богом: как древняя Коммагена соединяла культуры? Открытие в Перре раскрывает тайны античного мира и культурных связей.

Читать полностью » Космический телескоп JWST выявил сотни маленьких красных точек в далёкой Вселенной вчера в 21:07

Загадка JWST: как крошечные точки стали рекордсменами по компактности в раннем космосе

С помощью JWST астрономы обнаружили загадочные маленькие красные точки в ранней Вселенной — возможно, это новый тип объектов, связанных с ростом сверхмассивных чёрных дыр.

Читать полностью » Учёные из Университета Кембриджа выявили влияние размера самцов на эволюцию австралопитеков вчера в 20:54

Быстрый урок эволюции: как размер самцов австралопитеков раскрывает секреты выживания за секунды

У ранних предков человека самцы были гигантами по сравнению с самками. Новое исследование раскрывает секреты их конкурентных обществ, бросая вызов нашим представлениям об эволюции.

Читать полностью » Археологи обнаружили древние орудия Homo antecessor в ледниковом слое Британии вчера в 20:40

Ирония судьбы: ледяная Британия, где люди процветали вопреки логике

480 тыс. лет назад лед сковал Британию, но каменные орудия у Лондона намекают: гоминины выживали в холоде без огня. Что помогло им?

Читать полностью »

