15-метровый монстр в море: береговая охрана Швеции разгадала тайну дрейфующей угрозы

Береговая охрана Швеции сообщила о необычном происшествии у западных границ страны. На её официальной странице в Facebook появилось сообщение о том, что в территориальные воды страны дрейфует крупный неопознанный объект.

Сигнал о находке поступил от Морского корпуса и спасательной службы Smögen Sea Rescue Company. По словам специалистов, размеры объекта были настолько внушительными, что он представлял реальную угрозу для морского движения. Судна, проходящие поблизости, могли столкнуться с ним, что создало бы риск аварии.

Поиски таинственного объекта

Чтобы разобраться в ситуации, на место был направлен сторожевой катер KBV 310. Команда береговой охраны сумела отследить и закрепить дрейфующий объект, после чего доставила его в портовый город Гюлескер, расположенный недалеко от границы с Норвегией.

На берегу ожидала разгадка. "Неопознанный объект", о котором заговорили местные СМИ и пользователи соцсетей, оказался вовсе не космическим кораблём или необычным морским феноменом. Это были повреждённые остатки лопасти ветряной турбины длиной около 15 метров и шириной около 5 метров.

Почему лопасть оказалась в море

Вопрос о происхождении фрагмента остаётся открытым. В Швеции установлено лишь ограниченное количество морских ветряных электростанций, и эксперты пока не выяснили, был ли обломок частью какой-то из действующих турбин или же попал в воду во время транспортировки.

Специалисты указывают, что повреждения могли произойти по разным причинам. Возможен вариант, что лопасть была списана из-за износа и случайно оказалась в открытом море при перевозке. Не исключают также и аварийный обрыв.

Ветряные турбины и их хрупкость

Современные ветряные турбины производятся из композитных материалов — чаще всего из стекловолокна и эпоксидных смол. Они рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, но при сильных нагрузках и бурях могут повреждаться. Иногда такие обломки становятся причиной расследований, ведь сброшенные в море части конструкций представляют опасность как для судоходства, так и для морской экологии.

В последние годы Европа активно развивает офшорные ветропарки. В Северном и Балтийском морях возведены сотни установок, и каждая из них требует регулярного обслуживания. По данным Европейской ветроэнергетической ассоциации, ежегодно списываются десятки лопастей, и их утилизация остаётся серьёзной экологической проблемой.

Опасность для моряков и экологии

Плавающие в море обломки крупных объектов — это не только потенциальная угроза для кораблей. Они могут навредить и морской экосистеме. Лопасти турбин содержат полимерные материалы, которые при разрушении выделяют микрочастицы в воду. Такие отходы разлагаются крайне медленно и могут попадать в пищевую цепочку морских обитателей.

Кроме того, обломки крупногабаритных конструкций могут застревать в рыболовных сетях или повреждать лодки. В прошлом фиксировались случаи, когда рыбацкие суда получали серьёзные повреждения из-за столкновения с подобными объектами.

Что дальше

Следствие продолжает выяснять происхождение найденной лопасти. По словам представителей береговой охраны, расследование может занять время: предстоит установить, связана ли находка с одной из действующих шведских турбин или же её привело течением из соседних стран.

Власти подчеркнули, что подобные находки будут тщательно фиксироваться и проверяться, чтобы исключить угрозу для морского движения. В условиях, когда Европа активно развивает альтернативную энергетику, вопросы безопасности и утилизации отходов становятся как никогда актуальными.

Три интересных факта