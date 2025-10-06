Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

Вместо таблеток — танки: Билл Гейтс возмутился новой политикой Швеции

Билл Гейтс раскритиковал Швецию за увеличение военных расходов и сокращение гуманитарной помощи

Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из самых влиятельных благотворителей мира, публично выразил недовольство политикой правительства Швеции. В интервью шведскому изданию Dagens Industri он осудил резкое увеличение военных расходов страны на фоне сокращения финансирования международных гуманитарных программ.

По словам Гейтса, подобный дисбаланс между обороной и помощью развивающимся странам "ставит под вопрос приоритеты общества, которое долгие годы считалось примером гуманизма и ответственности".

"Действительно ли этого хотят люди, и действительно ли это необходимо?" — задался вопросом филантроп Билл Гейтс.

Гейтс обеспокоен сокращением поддержки глобальных инициатив

Особое внимание миллиардер уделил тому, что в новом бюджетном законопроекте Швеции отсутствуют ассигнования для Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией.
Этот фонд, одним из ключевых доноров которого выступает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, играет важную роль в поддержке здравоохранения в странах Африки и Азии.

Гейтс отметил, что Швеция долгие годы оставалась надёжным партнёром в международных инициативах по борьбе с эпидемиями, но теперь, по его словам, "страна меняет свои приоритеты в сторону милитаризации".

"Когда страны, которые раньше помогали спасать жизни, начинают тратить больше на оружие, мир становится беднее", — подчеркнул основатель Microsoft.

Почему Швеция увеличивает военный бюджет

Резкое усиление оборонных расходов связано с изменениями в европейской политике безопасности.
После начала конфликта на Украине в 2022 году Швеция отказалась от политики нейтралитета, которой придерживалась более двухсот лет, и подала заявку на вступление в НАТО.
Членство было одобрено два года спустя, что повлекло за собой обязательства по увеличению доли военных расходов в ВВП.

В 2025 году парламент утвердил план, предполагающий:

  • увеличение численности армии с 60 000 до 115 000 военнослужащих к 2030 году;

  • выделение дополнительных 300 млрд шведских крон (около 27 млрд долларов) на нужды обороны;

  • повышение предельного возраста призыва для бывших офицеров с 47 до 70 лет;

  • ежегодное поэтапное увеличение оборонного бюджета.

Таблица "Сравнение": приоритеты бюджета Швеции (до и после вступления в НАТО)

Год Доля военных расходов (% ВВП) Финансирование международных фондов Основные приоритеты
2021 1.2 % Высокое (Глобальный фонд, ВОЗ, ЮНИСЕФ) Гуманитарные и климатические программы
2024 2.0 % Среднее Баланс между обороной и помощью
2025 (план) 2.5 % Низкое, без новых ассигнований Укрепление армии, модернизация техники

Из таблицы видно, что гуманитарные программы фактически уступили место военным приоритетам.

Реакция шведского общества

Мнение Билла Гейтса вызвало неоднозначную реакцию в самой Швеции.
Часть граждан поддержала его позицию, заявив, что стране, известной своим пацифизмом, стоит сохранять баланс между безопасностью и социальной ответственностью.
Однако сторонники правительства утверждают, что нынешние меры продиктованы "реальной необходимостью" укрепления обороноспособности в условиях нестабильной геополитической ситуации.

"После 2022 года мы живём в другом мире. Нейтралитет больше не гарантирует безопасность", — отметил один из депутатов Риксдага в комментарии местным СМИ.

Глобальные фонды под угрозой

По данным аналитиков, решение Стокгольма сократить взносы в Глобальный фонд может привести к недофинансированию ряда международных медицинских программ, включая поставки противомалярийных сеток, антиретровирусных препаратов и диагностику туберкулёза.
Фонд Гейтса, который ежегодно выделяет миллиарды долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями, уже предупредил, что сокращение поддержки со стороны развитых стран может "замедлить прогресс десятилетий".

Советы шаг за шагом: как странам сохранить баланс между обороной и гуманизмом

  1. Прозрачное распределение бюджета. Важно публиковать отчёты о том, какие сферы получают сокращение при росте оборонных расходов.

  2. Сохранение доли гуманитарных фондов. Даже при увеличении военного бюджета нужно оставлять фиксированный процент на международные программы.

  3. Международное партнёрство. Расширение сотрудничества с другими странами может снизить нагрузку на национальный бюджет.

  4. Гражданский контроль. Общественные организации должны иметь право отслеживать, как расходуются средства на оборону и благотворительность.

  5. Образовательные кампании. Важно объяснять населению, что гуманитарная помощь — это не альтруизм, а инвестиция в глобальную стабильность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: урезать гуманитарные программы ради ускоренного перевооружения.
    Последствие: рост смертности от болезней и снижение влияния страны на мировой арене.
    Альтернатива: пропорциональное распределение ресурсов.

  • Ошибка: считать, что членство в НАТО решает все вопросы безопасности.
    Последствие: игнорирование внутренних социальных рисков.
    Альтернатива: развивать гибридную систему безопасности — военную и гуманитарную.

  • Ошибка: недооценивать роль общественного мнения.
    Последствие: падение доверия к власти и имидж страны как гуманного лидера.
    Альтернатива: открытые обсуждения и гражданские инициативы.

А что если Швеция пойдёт по пути милитаризации?

Если тенденция сохранится, Швеция может окончательно потерять статус одного из самых миролюбивых государств Европы.
Ранее страна занимала лидирующие позиции в рейтингах по поддержке прав человека, устойчивому развитию и гуманитарной помощи.
Теперь же акцент на обороне может изменить её международный имидж — от нейтрального до стратегически ангажированного члена НАТО.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что полностью отказаться от гуманитарных миссий Швеция вряд ли сможет: эти программы глубоко укоренены в национальной политической культуре.

Плюсы и минусы новой военной политики Швеции

Плюсы Минусы
Повышение обороноспособности и доверия НАТО Сокращение гуманитарных программ
Создание новых рабочих мест в оборонной сфере Потеря имиджа гуманного государства
Рост технологической независимости Риск недофинансирования медицинских инициатив
Укрепление альянсов и внешней безопасности Ослабление "мягкой силы" Швеции на мировой арене

FAQ

Почему Билл Гейтс критикует именно Швецию?
Потому что страна традиционно считалась лидером гуманитарной помощи, и её отказ от финансирования Глобального фонда стал символическим шагом.

Какую сумму Швеция обычно выделяла на международные фонды?
До 2024 года взносы в Глобальный фонд составляли около 2,5 млрд шведских крон ежегодно.

Может ли страна пересмотреть решение?
Да, парламент имеет право внести корректировки в бюджет в середине года, если вопрос получит общественный резонанс.

Как отреагировали международные организации?
ВОЗ и Глобальный фонд выразили сожаление, отметив, что "каждая сокращённая крона — это упущенный шанс спасти жизнь".

Будет ли Фонд Гейтса компенсировать недостающее финансирование?
Фонд продолжит финансирование программ, но подчеркнул, что "одна организация не может заменить государственную поддержку".

Мифы и правда

Миф: Билл Гейтс выступает против военных расходов вообще.
Правда: он не против обороны, но считает, что она не должна идти в ущерб гуманитарным обязательствам.

Миф: Швеция полностью прекратила помощь бедным странам.
Правда: финансирование не обнулилось, но значительно сократилось и перестало расти.

Миф: вступление в НАТО требует обязательного сокращения гуманитарных программ.
Правда: таких условий нет — это внутреннее решение страны.

3 интересных факта

  1. Швеция была одной из первых стран, поддержавших Глобальный фонд в 2002 году.

  2. Фонд Билла и Мелинды Гейтс ежегодно выделяет на борьбу с инфекциями около 2 млрд долларов.

  3. В 2024 году именно за вклад в здравоохранение Гейтс был назван самым влиятельным филантропом десятилетия по версии Forbes.

Исторический контекст

Швеция веками придерживалась политики нейтралитета — начиная с XIX века и вплоть до событий 2022 года.
Эта позиция позволила стране стать мировым примером устойчивости и гуманизма, активно финансирующим международные фонды.
Однако вступление в НАТО стало символом новой эпохи, в которой военная безопасность превзошла идеалы пацифизма.

