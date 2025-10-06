Вместо таблеток — танки: Билл Гейтс возмутился новой политикой Швеции
Американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс, основатель Microsoft и один из самых влиятельных благотворителей мира, публично выразил недовольство политикой правительства Швеции. В интервью шведскому изданию Dagens Industri он осудил резкое увеличение военных расходов страны на фоне сокращения финансирования международных гуманитарных программ.
По словам Гейтса, подобный дисбаланс между обороной и помощью развивающимся странам "ставит под вопрос приоритеты общества, которое долгие годы считалось примером гуманизма и ответственности".
"Действительно ли этого хотят люди, и действительно ли это необходимо?" — задался вопросом филантроп Билл Гейтс.
Гейтс обеспокоен сокращением поддержки глобальных инициатив
Особое внимание миллиардер уделил тому, что в новом бюджетном законопроекте Швеции отсутствуют ассигнования для Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией.
Этот фонд, одним из ключевых доноров которого выступает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, играет важную роль в поддержке здравоохранения в странах Африки и Азии.
Гейтс отметил, что Швеция долгие годы оставалась надёжным партнёром в международных инициативах по борьбе с эпидемиями, но теперь, по его словам, "страна меняет свои приоритеты в сторону милитаризации".
"Когда страны, которые раньше помогали спасать жизни, начинают тратить больше на оружие, мир становится беднее", — подчеркнул основатель Microsoft.
Почему Швеция увеличивает военный бюджет
Резкое усиление оборонных расходов связано с изменениями в европейской политике безопасности.
После начала конфликта на Украине в 2022 году Швеция отказалась от политики нейтралитета, которой придерживалась более двухсот лет, и подала заявку на вступление в НАТО.
Членство было одобрено два года спустя, что повлекло за собой обязательства по увеличению доли военных расходов в ВВП.
В 2025 году парламент утвердил план, предполагающий:
-
увеличение численности армии с 60 000 до 115 000 военнослужащих к 2030 году;
-
выделение дополнительных 300 млрд шведских крон (около 27 млрд долларов) на нужды обороны;
-
повышение предельного возраста призыва для бывших офицеров с 47 до 70 лет;
-
ежегодное поэтапное увеличение оборонного бюджета.
Таблица "Сравнение": приоритеты бюджета Швеции (до и после вступления в НАТО)
|Год
|Доля военных расходов (% ВВП)
|Финансирование международных фондов
|Основные приоритеты
|2021
|1.2 %
|Высокое (Глобальный фонд, ВОЗ, ЮНИСЕФ)
|Гуманитарные и климатические программы
|2024
|2.0 %
|Среднее
|Баланс между обороной и помощью
|2025 (план)
|2.5 %
|Низкое, без новых ассигнований
|Укрепление армии, модернизация техники
Из таблицы видно, что гуманитарные программы фактически уступили место военным приоритетам.
Реакция шведского общества
Мнение Билла Гейтса вызвало неоднозначную реакцию в самой Швеции.
Часть граждан поддержала его позицию, заявив, что стране, известной своим пацифизмом, стоит сохранять баланс между безопасностью и социальной ответственностью.
Однако сторонники правительства утверждают, что нынешние меры продиктованы "реальной необходимостью" укрепления обороноспособности в условиях нестабильной геополитической ситуации.
"После 2022 года мы живём в другом мире. Нейтралитет больше не гарантирует безопасность", — отметил один из депутатов Риксдага в комментарии местным СМИ.
Глобальные фонды под угрозой
По данным аналитиков, решение Стокгольма сократить взносы в Глобальный фонд может привести к недофинансированию ряда международных медицинских программ, включая поставки противомалярийных сеток, антиретровирусных препаратов и диагностику туберкулёза.
Фонд Гейтса, который ежегодно выделяет миллиарды долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями, уже предупредил, что сокращение поддержки со стороны развитых стран может "замедлить прогресс десятилетий".
Советы шаг за шагом: как странам сохранить баланс между обороной и гуманизмом
-
Прозрачное распределение бюджета. Важно публиковать отчёты о том, какие сферы получают сокращение при росте оборонных расходов.
-
Сохранение доли гуманитарных фондов. Даже при увеличении военного бюджета нужно оставлять фиксированный процент на международные программы.
-
Международное партнёрство. Расширение сотрудничества с другими странами может снизить нагрузку на национальный бюджет.
-
Гражданский контроль. Общественные организации должны иметь право отслеживать, как расходуются средства на оборону и благотворительность.
-
Образовательные кампании. Важно объяснять населению, что гуманитарная помощь — это не альтруизм, а инвестиция в глобальную стабильность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: урезать гуманитарные программы ради ускоренного перевооружения.
Последствие: рост смертности от болезней и снижение влияния страны на мировой арене.
Альтернатива: пропорциональное распределение ресурсов.
-
Ошибка: считать, что членство в НАТО решает все вопросы безопасности.
Последствие: игнорирование внутренних социальных рисков.
Альтернатива: развивать гибридную систему безопасности — военную и гуманитарную.
-
Ошибка: недооценивать роль общественного мнения.
Последствие: падение доверия к власти и имидж страны как гуманного лидера.
Альтернатива: открытые обсуждения и гражданские инициативы.
А что если Швеция пойдёт по пути милитаризации?
Если тенденция сохранится, Швеция может окончательно потерять статус одного из самых миролюбивых государств Европы.
Ранее страна занимала лидирующие позиции в рейтингах по поддержке прав человека, устойчивому развитию и гуманитарной помощи.
Теперь же акцент на обороне может изменить её международный имидж — от нейтрального до стратегически ангажированного члена НАТО.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что полностью отказаться от гуманитарных миссий Швеция вряд ли сможет: эти программы глубоко укоренены в национальной политической культуре.
Плюсы и минусы новой военной политики Швеции
|Плюсы
|Минусы
|Повышение обороноспособности и доверия НАТО
|Сокращение гуманитарных программ
|Создание новых рабочих мест в оборонной сфере
|Потеря имиджа гуманного государства
|Рост технологической независимости
|Риск недофинансирования медицинских инициатив
|Укрепление альянсов и внешней безопасности
|Ослабление "мягкой силы" Швеции на мировой арене
FAQ
Почему Билл Гейтс критикует именно Швецию?
Потому что страна традиционно считалась лидером гуманитарной помощи, и её отказ от финансирования Глобального фонда стал символическим шагом.
Какую сумму Швеция обычно выделяла на международные фонды?
До 2024 года взносы в Глобальный фонд составляли около 2,5 млрд шведских крон ежегодно.
Может ли страна пересмотреть решение?
Да, парламент имеет право внести корректировки в бюджет в середине года, если вопрос получит общественный резонанс.
Как отреагировали международные организации?
ВОЗ и Глобальный фонд выразили сожаление, отметив, что "каждая сокращённая крона — это упущенный шанс спасти жизнь".
Будет ли Фонд Гейтса компенсировать недостающее финансирование?
Фонд продолжит финансирование программ, но подчеркнул, что "одна организация не может заменить государственную поддержку".
Мифы и правда
Миф: Билл Гейтс выступает против военных расходов вообще.
Правда: он не против обороны, но считает, что она не должна идти в ущерб гуманитарным обязательствам.
Миф: Швеция полностью прекратила помощь бедным странам.
Правда: финансирование не обнулилось, но значительно сократилось и перестало расти.
Миф: вступление в НАТО требует обязательного сокращения гуманитарных программ.
Правда: таких условий нет — это внутреннее решение страны.
3 интересных факта
-
Швеция была одной из первых стран, поддержавших Глобальный фонд в 2002 году.
-
Фонд Билла и Мелинды Гейтс ежегодно выделяет на борьбу с инфекциями около 2 млрд долларов.
-
В 2024 году именно за вклад в здравоохранение Гейтс был назван самым влиятельным филантропом десятилетия по версии Forbes.
Исторический контекст
Швеция веками придерживалась политики нейтралитета — начиная с XIX века и вплоть до событий 2022 года.
Эта позиция позволила стране стать мировым примером устойчивости и гуманизма, активно финансирующим международные фонды.
Однако вступление в НАТО стало символом новой эпохи, в которой военная безопасность превзошла идеалы пацифизма.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru