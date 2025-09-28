Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гнев
Гнев
© Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:27

Говорите матом и становитесь сильнее: исследование доказало неожиданный эффект

Нецензурная лексика активирует мотивацию мозга

Мы привыкли считать нецензурную лексику проявлением невоспитанности. Но исследования показывают: в определённых условиях крепкое словцо может приносить пользу. Международная группа учёных выяснила, что повторение ругательств временно усиливает физическую силу, активирует мотивацию и даже помогает отвлечься от боли.

Результаты опубликованы на ресурсе eps.ac.uk и подтверждают то, о чём учёные догадывались раньше: речь и эмоции тесно связаны с физиологией.

Эксперимент: что проверяли

Добровольцев просили многократно произносить нецензурное слово и параллельно измеряли силу хвата. Для сравнения в контрольной группе использовались нейтральные выражения.

Вывод оказался наглядным: сила хвата увеличивалась в среднем на 1,4 килограмма при использовании брани. Участники также отмечали эмоциональный подъём, чувство юмора и лёгкость отвлечения.

Сравнение эффектов

Параметр При брани При нейтральных словах
Сила хвата +1,4 кг Без изменений
Эмоциональный фон Подъём, чувство юмора Нейтральное состояние
Способность отвлечься Выше Средняя
Восприятие боли Снижается Без изменений
Контроль ошибок Сохраняется Сохраняется

Что происходит в мозге

Учёные связывают эффект с активацией системы поведенческого подхода (BAS) — мотивационного контура, отвечающего за стремление к целям. Особенно сильно вырос показатель BAS Drive, отражающий силу побуждения к действию.

Интересно, что ожидалось снижение "ошибки-отрицательности" — электрического сигнала мозга, возникающего при совершении ошибки. Но этого не произошло: система мониторинга ошибок продолжала работать так же, как в контрольных условиях. То есть ругательства усиливают мотивацию, но не снижают самоконтроль.

Советы шаг за шагом: как использовать эффект правильно

  1. Применяйте бранные слова в тренировках, когда нужен краткосрочный всплеск силы или выносливости.

  2. Используйте их дозированно: чрезмерное количество может лишить эффект неожиданности.

  3. Не ждите долгосрочного результата — речь идёт о кратковременном усилении.

  4. Комбинируйте с дыхательными практиками и мотивационной музыкой для усиления эффекта.

  5. Избегайте употребления брани в социальных ситуациях, где это неприемлемо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что брань снижает самоконтроль.

  • Последствие: опасение использовать её в спорте или экстремальных условиях.

  • Альтернатива: данные показывают, что контроль ошибок сохраняется.

  • Ошибка: использовать ругательства постоянно.

  • Последствие: снижение эмоционального отклика и потеря эффекта.

  • Альтернатива: применять их как "редкий ресурс" для стрессовых моментов.

  • Ошибка: считать, что эффект универсален для всех.

  • Последствие: разочарование при отсутствии результата.

  • Альтернатива: учитывать индивидуальные особенности и фон настроения.

А что если…

…подобные исследования приведут к новым методикам психотерапии? Возможно, в будущем контролируемое использование эмоционально окрашенной речи станет частью тренировок или реабилитации. Это может помочь людям с низкой мотивацией или хронической усталостью.

Плюсы и минусы эффекта

Плюсы Минусы
Увеличение силы и выносливости Эффект кратковременный
Снижение боли Нецензурность может быть социально неприемлемой
Подъём настроения Возможна потеря эффекта при частом использовании
Сохранение самоконтроля Разные результаты у разных людей

FAQ

Можно ли заменить ругательства другими эмоциональными словами?
Исследования показывают, что именно нецензурная лексика даёт максимальный эффект, так как она глубже связана с эмоциональными центрами мозга.

Сколько длится эффект?
Обычно несколько минут, что достаточно для физических упражнений или краткой стрессовой ситуации.

Безопасно ли использовать метод регулярно?
Физиологически — да, но социальные и культурные факторы ограничивают применение.

Мифы и правда

  • Миф: мат делает людей агрессивными.

  • Правда: в контролируемых условиях он может снижать стресс и даже помогать в командной работе.

  • Миф: нецензурная лексика снижает умственные способности.

  • Правда: исследования показывают, что уровень контроля ошибок остаётся прежним.

  • Миф: эффект брани — это просто "плацебо".

  • Правда: нейрофизиологические показатели подтверждают реальное воздействие на мотивационные системы.

Сон и психология

Интересно, что эмоциональная окраска слов влияет и на качество сна. Люди, склонные активно выражать эмоции словами (включая брань), реже сообщают о проблемах с засыпанием. Это связывают с лучшей разрядкой стресса.

Три интересных факта

  1. В древних культурах "сильные слова" часто использовались в обрядах как способ усилить решимость.

  2. В английском языке сила эффекта варьируется в зависимости от популярности и частоты конкретного слова.

  3. У людей, владеющих несколькими языками, брань на "родном" языке вызывает более сильный физиологический отклик.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века психологи начали замечать: во время травм или экстремальной боли люди часто непроизвольно используют крепкие выражения. Это воспринималось как эмоциональная разрядка. В XXI веке исследования подтвердили: ругательства действительно активируют глубинные структуры мозга, отвечающие за эмоции и мотивацию. Сегодня наука постепенно реабилитирует этот аспект языка, превращая его из "порока" в инструмент для понимания человека.

