Шок в Индии: 34-летний мужчина проглотил часы и горсть металла — врачи едва спасли жизнь

В индийском городе Джайпур врачи столкнулись с по-настоящему редким случаем, который шокировал даже опытных хирургов. 34-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на сильнейшую боль в животе и полную невозможность есть или пить.

Родные, заметив резкое ухудшение состояния, срочно доставили его в местное медицинское учреждение. Как выяснилось позже, причиной мучений стали вовсе не обычные проблемы с пищеварением.

Что показало обследование

После осмотра медики приняли решение провести детальное обследование. Результаты шокировали: в пищеводе пациента застряли наручные часы, а в толстом кишечнике обнаружились металлические предметы — гайки, болты и железные фрагменты.

"В ходе сканирования были выявлены инородные металлические объекты — наручные часы, а также гайки и болты, которые находились в кишечнике", — рассказали врачи больницы Савай Мансингх в Джайпуре.

Как позже выяснилось, предметы мужчина проглотил сам, предположительно в состоянии психического расстройства.

Как проходила операция

Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция длилась около трёх часов. Хирурги действовали максимально аккуратно, чтобы не повредить внутренние органы.

"Все инородные тела удалось извлечь через небольшой разрез в брюшной полости", — сообщили медики.

Пациент перенёс операцию успешно. После вмешательства он был переведён в реанимацию, где находился под наблюдением в течение нескольких суток. Сейчас мужчина идёт на поправку, а его состояние оценивается как стабильное.

Как такие случаи возможны

Случаи проглатывания инородных предметов встречаются редко, но известны во многих странах. В большинстве случаев это происходит у людей с психическими расстройствами или в состоянии тяжёлого стресса. Иногда подобные действия могут быть следствием обсессивно-компульсивного синдрома или шизофрении.

Такие предметы, попадая в пищеварительный тракт, могут повредить стенки органов, вызвать внутренние кровотечения или даже привести к перфорации кишечника.

Что делают врачи в подобных ситуациях

Диагностика. Проводится рентген или компьютерная томография, чтобы точно определить местоположение предметов. Выбор метода извлечения. Если объект находится в желудке или верхних отделах кишечника, его пытаются достать эндоскопом. Хирургическое вмешательство. При опасных или острых предметах проводится операция, как в случае пациента из Джайпура. Послеоперационное наблюдение. Пациента оставляют в больнице до полного восстановления работы ЖКТ. Психиатрическая помощь. После таких инцидентов человеку требуется обследование у психиатра, чтобы предотвратить повторение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать боли в животе и надеяться, что "пройдёт само".

Последствие: внутренние повреждения, перитонит, угроза жизни.

Альтернатива: при острой боли обращаться к врачу немедленно.

Ошибка: пытаться вызвать рвоту или принимать слабительные.

Последствие: риск смещения острых предметов и повреждения органов.

Альтернатива: сохранять покой и ждать скорой помощи.

Ошибка: стесняться рассказывать врачу о случившемся.

Последствие: врач не сможет оценить опасность правильно.

Альтернатива: сообщить всю правду — это спасает жизнь.

Таблица: типичные инородные предметы и риски