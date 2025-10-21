Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© unsplash.com by National Cancer Institute is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:49

Шок в Индии: 34-летний мужчина проглотил часы и горсть металла — врачи едва спасли жизнь

В Индии врачи извлекли из кишечника мужчины наручные часы, гайки и болты

В индийском городе Джайпур врачи столкнулись с по-настоящему редким случаем, который шокировал даже опытных хирургов. 34-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на сильнейшую боль в животе и полную невозможность есть или пить.

Родные, заметив резкое ухудшение состояния, срочно доставили его в местное медицинское учреждение. Как выяснилось позже, причиной мучений стали вовсе не обычные проблемы с пищеварением.

Что показало обследование

После осмотра медики приняли решение провести детальное обследование. Результаты шокировали: в пищеводе пациента застряли наручные часы, а в толстом кишечнике обнаружились металлические предметы — гайки, болты и железные фрагменты.

"В ходе сканирования были выявлены инородные металлические объекты — наручные часы, а также гайки и болты, которые находились в кишечнике", — рассказали врачи больницы Савай Мансингх в Джайпуре.

Как позже выяснилось, предметы мужчина проглотил сам, предположительно в состоянии психического расстройства.

Как проходила операция

Врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция длилась около трёх часов. Хирурги действовали максимально аккуратно, чтобы не повредить внутренние органы.

"Все инородные тела удалось извлечь через небольшой разрез в брюшной полости", — сообщили медики.

Пациент перенёс операцию успешно. После вмешательства он был переведён в реанимацию, где находился под наблюдением в течение нескольких суток. Сейчас мужчина идёт на поправку, а его состояние оценивается как стабильное.

Как такие случаи возможны

Случаи проглатывания инородных предметов встречаются редко, но известны во многих странах. В большинстве случаев это происходит у людей с психическими расстройствами или в состоянии тяжёлого стресса. Иногда подобные действия могут быть следствием обсессивно-компульсивного синдрома или шизофрении.

Такие предметы, попадая в пищеварительный тракт, могут повредить стенки органов, вызвать внутренние кровотечения или даже привести к перфорации кишечника.

Что делают врачи в подобных ситуациях

  1. Диагностика. Проводится рентген или компьютерная томография, чтобы точно определить местоположение предметов.

  2. Выбор метода извлечения. Если объект находится в желудке или верхних отделах кишечника, его пытаются достать эндоскопом.

  3. Хирургическое вмешательство. При опасных или острых предметах проводится операция, как в случае пациента из Джайпура.

  4. Послеоперационное наблюдение. Пациента оставляют в больнице до полного восстановления работы ЖКТ.

  5. Психиатрическая помощь. После таких инцидентов человеку требуется обследование у психиатра, чтобы предотвратить повторение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать боли в животе и надеяться, что "пройдёт само".
    Последствие: внутренние повреждения, перитонит, угроза жизни.
    Альтернатива: при острой боли обращаться к врачу немедленно.

  • Ошибка: пытаться вызвать рвоту или принимать слабительные.
    Последствие: риск смещения острых предметов и повреждения органов.
    Альтернатива: сохранять покой и ждать скорой помощи.

  • Ошибка: стесняться рассказывать врачу о случившемся.
    Последствие: врач не сможет оценить опасность правильно.
    Альтернатива: сообщить всю правду — это спасает жизнь.

Таблица: типичные инородные предметы и риски

Предмет Потенциальный риск Метод удаления
Монеты, кнопки Закупорка кишечника Эндоскопия
Острые предметы (гвозди, иглы) Повреждение стенок органов Хирургия
Батарейки Химический ожог Срочное удаление
Металлические детали (гайки, болты) Механическое повреждение Операция

А что если предмет застрял, но боли нет

Даже если нет выраженных симптомов, ситуация остаётся опасной. Предмет может двигаться по пищеварительному тракту и повредить ткани. Врачи советуют не ждать проявлений боли — а сразу обратиться за медицинской помощью. Иногда пациентам удаётся избежать операции, если инородное тело удаляют эндоскопически на раннем этапе.

Мифы и правда

Миф 1. Если проглотить мелкий предмет, он "выйдет сам".
Правда. Даже небольшой предмет может застрять в кишечнике или вызвать воспаление.

Миф 2. Металлические предметы безопасны, если не острые.
Правда. Тяжёлые металлы могут выделять токсичные вещества и вызывать отравление.

Миф 3. Домашние методы (молоко, слабительные) помогут.
Правда. Это может ухудшить ситуацию и затруднить работу врачей.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что человек проглотил опасный предмет?
Появляются боль, тошнота, затруднённое дыхание или глотание, иногда — рвота с кровью.

Что делать, если ребёнок проглотил игрушку или монету?
Немедленно вызвать скорую помощь. Не пытаться достать предмет самостоятельно.

Можно ли увидеть предмет на рентгене?
Да, металлические и плотные объекты хорошо видны при обследовании.

Как избежать подобных случаев?
Следить за детьми, не держать мелкие предметы во рту и обращаться за психиатрической помощью при признаках навязчивого поведения.

Три интересных факта

  1. В мировой медицинской практике зафиксированы случаи, когда пациенты глотали более 100 металлических предметов — от ключей до лезвий.

  2. Врачи из Индии регулярно сталкиваются с подобными пациентами — страна входит в десятку по числу редких хирургических случаев.

  3. После успешных операций врачи часто сохраняют извлечённые предметы как музейные экспонаты для обучения студентов.

Исторический контекст

Случаи проглатывания предметов известны с древности: о них писали ещё Гиппократ и Галён. В XX веке такие пациенты стали чаще попадать к хирургам благодаря развитию психиатрии и диагностических методов. Сегодня медицина позволяет спасать даже тех, кто проглотил десятки металлических деталей, но подобные операции остаются редкими и крайне рискованными.

