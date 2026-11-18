Есть блюда, которые выглядят как сборный конструктор текстур, но на деле держатся на одной простой идее: не дать сладкой свёкле забить своим вкусом всё остальное. В этом салате она работает в паре с зелёной чечевицей и сельдереем, где каждый компонент вносит свой характер. Чечевица даёт ореховую плотность, хрустящий сельдерей — свежесть, а свёкла, прошедшая термическую обработку, становится мягкой основой, на которую ложится весь ансамбль. К этому добавляется укропное масло, которое здесь выступает не просто ароматизатором, а связующим звеном, вводящим травяную горчинку и глубину.

Ингредиенты

Для укропного масла:

Укроп — 70 г

Чеснок — 10 г

Соль — 0,5 ч. л.

Масло растительное — 150 г

Для салата:

Свекла — 400 г

Чечевица (зелёная) — 100 г (в сухом виде)

Лук красный — 130 г

Сельдерей черешковый — 130 г

Масло растительное — по вкусу

Соль — по вкусу

Орегано — 0,5 ч. л.

Перец черный — по вкусу

Для заправки:

Горчица (баварская, сладкая) — 1 ч. л.

Масло оливковое (Extra Virgin) — 1 ст. л.

Приготовление

Приготовление укропного масла

Укроп (веточки, без стеблей) вымойте и просушите. В чаше блендера измельчите укроп, чеснок и соль. Добавьте растительное масло и пробейте всё до однородной массы. Готовое масло хранится в холодильнике 2-3 месяца. Подготовка чечевицы

Сварите чечевицу согласно инструкции на упаковке. Пока она горячая, добавьте 1 столовую ложку укропного масла и перемешайте. Обжарка лука

Красный лук нарежьте полукольцами. Обжарьте его на небольшой сковороде на слабом огне около 3 минут. Добавьте немного соли и сухой орегано. Лук должен потерять сырой вид, но остаться хрустящим. Готовка свёклы

Свёклу нарежьте соломкой толщиной около 5 мм (можно использовать ручную овощерезку). В небольшом количестве растительного масла потушите свёклу до готовности. Посолите и поперчите по вкусу. Сборка салата

Подготовьте заправку: смешайте баварскую горчицу и оливковое масло. Сельдерей нарежьте тонкими колечками. Смешайте остывшую свёклу, обжаренный лук, чечевицу, добавьте сельдерей и заправку.

Итог — сытное, нарядное блюдо, где сладость свёклы уравновешена пряностью лука и травяным оттенком укропного масла. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо или как плотную закуску, которая хорошо работает и в пост, и как лёгкий ужин.

Если захотеть усилить ореховую ноту, можно заменить часть растительного масла в заправке на миндальное или добавить немного кунжутных семечек поверх. Но важно сохранить баланс: здесь нет места избыточной сладости или жирности, всё держится на чистоте вкуса и контрасте текстур.