К концу нынешнего года средний рост тарифов на мобильную связь вряд ли превысит 10%, поскольку цены находятся под жестким контролем ФАС. Такое мнение высказал руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.
По его словам, в прошлом году причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, затронувшая все расходные статьи бюджета операторов. Кроме того выросли цены на электричество. Плюс усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.
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