К концу нынешнего года средний рост тарифов на мобильную связь вряд ли превысит 10%, поскольку цены находятся под жестким контролем ФАС. Такое мнение высказал руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.

По его словам, в прошлом году причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, затронувшая все расходные статьи бюджета операторов. Кроме того выросли цены на электричество. Плюс усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.