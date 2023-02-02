Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 70,1217
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.02.2023 : 76,2245
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:35

Цены на мобильную связь по итогам года могут вырасти на 10%

К концу нынешнего года средний рост тарифов на мобильную связь вряд ли превысит 10%, поскольку цены находятся под жестким контролем ФАС. Такое мнение высказал руководителя Центра компетенций НТИ Александр Сиволобов.

По его словам, в прошлом году причиной роста тарифов, в первую очередь, стала инфляция, затронувшая все расходные статьи бюджета операторов. Кроме того выросли цены на электричество. Плюс усложнилась и ситуация с кадрами. Именно поэтому операторы были вынуждены поднимать цены, считает эксперт.

Мир

Министр нефти Венесуэлы: Антироссийские санкции сеют хаос на рынке

По словам Тарека Эль-Аиссами, рестрикции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке

Читать полностью

New York Times : "Моцарт" завершил свои гастроли на Украине

Американские наемники объявили о расформировании и отправляются домой за океан.

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости