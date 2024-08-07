Безопасное и бесплатное общение: новая технология меняет жизнь в Якутии

В Санкт-Петербургском университете коммуникаций было разработано уникальное устройство связи под названием "АЛИСА-С", специально предназначенное для поселка Тикси в Якутии.

Это устройство позволяет передавать голосовые и текстовые сообщения на расстояние до 15 км и может использоваться для передачи небольших изображений с низкой скоростью. В поселок уже было доставлено 12 таких устройств, и при полном развертывании сети они смогут обеспечить связью все население Тикси, насчитывающее около пяти тысяч человек.

Одним из главных преимуществ "АЛИСА-С" является отсутствие абонентской платы и независимость от базовых станций. Устройство может работать от батареек, аккумуляторов и пауэрбанков, а также интегрироваться с элементами "умного дома" и метеостанциями. Вместе с устройствами "АЛИСА-С" в Тикси было отправлено дополнительное оборудование, включая модем для управления беспилотниками, спутниковый приемник и станцию спутниковой связи "СНАРК-100Р", сообщает Техкульт.

Эта станция уже развернута на возвышенности рядом с Тикси и обеспечивает гибридную сеть, связывающую поселок с Санкт-Петербургом и другими городами в европейской части России.

Фото: pixabay.com/Karin Henseler (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)