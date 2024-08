Служба безопасности Украины через свой канал в Telegram проинформировала о задержании в столице страны женщины, подозреваемой в организации поджогов транспортных средств, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Задержанной может грозить пожизненное лишение свободы.

По данным спецслужбы, подозреваемая якобы является сотрудницей российской разведки и намеревалась сформировать агентурную сеть в Киеве. Ей инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, что предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения с изъятием собственности.

СБУ утверждает, что основной целью предполагаемой агентурной группы должно было стать уничтожение служебных автомобилей оборонных структур путем поджогов. По версии следствия, задержанная предоставляла четкие указания по созданию самодельных зажигательных устройств для уничтожения транспортных средств.

Ранее украинские медиа сообщали о случаях поджогов автомобилей военнослужащих, которые ошибочно принимали за транспорт сотрудников военкоматов.

Подобные инциденты были зафиксированы в нескольких городах Украины, включая Одессу, Ровно, Львов и Калуш Ивано-Франковской области.

В сети широко распространены видеоматериалы, демонстрирующие принудительную мобилизацию в ВСУ, где представители военкоматов насильно увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя физическое воздействие.

Фото: www. president. gov. ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)