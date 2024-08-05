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СВР: США готовят новые планы по дискредитации России в мировом спорте
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В России сообщили о намерении США дискредитировать фигуристок и синхронисток

СВР: США готовят новые планы по дискредитации России в мировом спорте

Соединенные Штаты собираются провести очередной этап кампании по изоляции Российской Федерации в мировом спорте. Соответствующее заявление появилось в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Там уточнили, что США намерены предоставить якобы доказательство о выявлении у российских спортсменов случаев использования допинга.

"Пресс-бюро СВР РФ сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по изоляции России в мировом спортивном движении", — говорится в сообщении российского ведомства.

Уточняется, что в фокусе внимания Вашингтона окажутся такие спортивные дисциплины, в которых Россиия глобально признана лидером: художественная гимнастика, синхронное плавании и фигурное катание.

Кроме того, в СВР подчеркнули, что американская сторона будет предпринимать попытки убедить мировое сообщество и болельщиков, что высокие результаты и победы российских спортсменов являются якобы обманом и иллюзией.

Фото: pxhere.com

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