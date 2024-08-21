Операция ВСУ в Курской области была организована с участием специальных служб США, Соединённого Королевства и Республики Польши. Об этом информировали российское общественно-политическое и деловое издание "Известия" в отделе информационного и организационного обслуживания журналистов СВР РФ.

В пресс-центре основного органа внешней разведки Российской Федерации сообщили, что операция ВСУ в Курской области была организована с участием специальных служб США, Соединённого Королевства и страны в Центральной Европе — Республики Польша. Принявшие участие в ней подразделения окончили комплекс тренировочных мероприятий в специальных центрах в Великобритании и Федеративной Республике Германии. Военные специалисты из государств международного военно-политического союза НАТО помогают в управлении вторгшимися в Российскую Федерацию частями ВСУ, применении солдатами Украины ВВТ Запада.

Кроме того, в СВР добавили, что государства международной военно-политической организации НАТО направляют военнослужащим Украины военные сведения спутниковой разведки о размещении Вооружённых сил РФ на территории операции.

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)