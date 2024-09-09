81% участников СВО, участвующих в выборах, получили мандаты в России

Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев объявил, что 308 участников специальной операции, выдвинутых партией на выборы различных уровней в регионах, получили мандаты в итоге голосования. Всего было представлено 380 бойцов СВО, таким образом, мандаты получили 81 % из них.

Секретарь партии отметил, что большая часть кандидатов-участников СВО — это офицеры в возрасте от 30 до 50 лет, которые имели опыт военной подготовки и службы еще до начала специальной военной операции.

Якушев также проинформировал, что 31 мандат был получен кандидатами из числа активистов "Молодой гвардии Единой России". Все 25 кандидатов от партии, выдвинутые на должности высших должностных лиц в субъектах РФ, также получили мандаты. В законодательные собрания, выборы в которые прошли в 13 регионах, прошло 82 % кандидатов "Единой России": 545 из 659. В общем, по его словам, депутатский корпус партии по итогам Единого дня голосования обновится на 87 %.

Выборы состоялись 6-8 сентября и охватили 13 законодательных собраний субъектов России, 21 городскую думу региональных столиц, выборы глав 25 регионов, а также довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. В органы местного самоуправления было подано более 33,7 тыс. мандатов.

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