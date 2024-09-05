Жительница ХМАО заревновала супруга и отправила ему на СВО необычный подарок

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обвинила мужа в измене и отправила ему на место проведения специальной военной операции (СВО) на Украине необычный подарок — траурный венок, сообщает URA. RU.
Военнослужащий записал видео с распаковкой посылки и направил его в редакцию издания, а также в полицию. На видео видно, что в посылке был венок с черной лентой, на которой написано "Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь", и банка консервов с надписью "Как был нищим, так и останешься".
Как рассказал военный, его жена работает в образовательном учреждении в одном из российских регионов.
Полиция ХМАО уже начала проверку по факту случившегося.
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