Жительница ХМАО заревновала супруга и отправила ему на СВО необычный подарок

Россиянка обвинила мужа в измене и отправила ему в зону СВО траурный венок

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обвинила мужа в измене и отправила ему на место проведения специальной военной операции (СВО) на Украине необычный подарок — траурный венок, сообщает URA. RU.

Военнослужащий записал видео с распаковкой посылки и направил его в редакцию издания, а также в полицию. На видео видно, что в посылке был венок с черной лентой, на которой написано "Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь", и банка консервов с надписью "Как был нищим, так и останешься".

Как рассказал военный, его жена работает в образовательном учреждении в одном из российских регионов.

Полиция ХМАО уже начала проверку по факту случившегося.

Фото: Freepik.com