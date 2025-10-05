Свой участок — не значит безопасный: в Шебекине мужчина подорвался прямо у дома

В Шебекине Белгородской области произошёл инцидент, который вновь напомнил о минной опасности в приграничных регионах. Мужчина наступил на взрывное устройство прямо на своём участке. В результате получил тяжёлые травмы и был доставлен в областную клиническую больницу.

"В городе Шебекине пострадал мирный житель. На своём участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. В стабильно тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сравнение уровней угрозы при обнаружении взрывоопасных предметов

Ситуация Уровень риска Необходимые действия Обнаружен подозрительный предмет на участке Очень высокий Немедленно покинуть место, вызвать 112 Взрыв без последующего возгорания Высокий Проверить безопасность, вызвать МЧС Обнаружение снаряда после обстрела Критический Изолировать зону, не прикасаться Сомнительные металлические предметы в земле Средний Сообщить в полицию или администрацию

Советы шаг за шагом

При обнаружении подозрительного предмета немедленно отойдите минимум на 100 метров. Не трогайте, не сдвигайте и не пытайтесь "заглушить" устройство. Позвоните на номер 112 и сообщите точное местоположение. Предупредите соседей, чтобы никто не приближался. Дождитесь прибытия сапёрной группы и оставайтесь на безопасном расстоянии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : попытаться самостоятельно закопать или переместить предмет.

Последствие : детонация и тяжёлые травмы.

Альтернатива : покинуть место и дождаться специалистов.

Ошибка : накрыть устройство доской, ведром или тканью.

Последствие : вибрация или давление могут вызвать взрыв.

Альтернатива : ограничить доступ людей и животных.

Ошибка: сфотографировать находку слишком близко.

Последствие: даже лёгкая вибрация может активировать взрыватель.

Альтернатива: сообщить о находке без попытки документировать её.

А что если…

А что если взрывное устройство находится прямо на вашем участке и нет возможности его обойти? В этом случае главное — не паниковать. Уберите всех людей и животных, отметьте место ориентиром на расстоянии, затем вызовите специалистов. Даже старые боеприпасы могут быть активными спустя десятилетия, поэтому любая попытка самостоятельного вмешательства смертельно опасна.

FAQ

Что делать при подозрении на мину?

Отойти как можно дальше и вызвать службы по номеру 112.

Можно ли самостоятельно проверить предмет?

Нет. Даже касание или вибрация могут привести к взрыву.

Кто отвечает за разминирование?

Специализированные сапёрные подразделения МЧС и Министерства обороны.

Можно ли использовать металлодетектор для проверки участка?

Только после официального разрешения сапёров — самостоятельно это крайне опасно.

Когда можно вернуться на участок после взрыва?

Только после обследования территории специалистами.

Мифы и правда

Миф : старые боеприпасы уже не взрываются.

Правда : даже спустя 70 лет они сохраняют чувствительность к вибрации.

Миф : если мина не сработала, её можно переместить.

Правда : любое движение может привести к детонации.

Миф: взрывоопасные предметы встречаются только в зоне боевых действий.

Правда: находки возможны и на мирных территориях, особенно в приграничных районах.

Исторический контекст

После Второй мировой войны на территории России ежегодно находят десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Белгородская область регулярно становится зоной работы сапёрных подразделений. С 2022 года введены программы по информированию населения о действиях при обнаружении мин и снарядов.

