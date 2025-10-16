Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кража трусов
Кража трусов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:18

Свобода ниже пояса: простое правило, которое спасает тестостерон и фертильность

Узкие трусы могут привести к бесплодию и варикоцеле у мужчин — Артур Богатырёв

Тесное нижнее бельё - не просто вопрос комфорта, а фактор, напрямую влияющий на мужское здоровье. Уролог-андролог Артур Богатырёв в беседе рассказал, что ношение слишком узких трусов может привести к серьёзным последствиям — от нарушения выработки тестостерона до бесплодия.

Почему опасно тесное бельё

Главная функция мошонки — поддержание температуры яичек ниже температуры тела. Это необходимо для нормального созревания сперматозоидов и синтеза тестостерона.

"Для нормального функционирования яичек температура должна быть ниже температуры тела — именно поэтому они расположены вне его. Оптимальный диапазон — от 32 до 34 градусов", — пояснил уролог Артур Богатырёв.

Когда мужчина носит тесное бельё, циркуляция воздуха нарушается, температура повышается, а это может привести к перегреванию тестикул.

Сравнение видов нижнего белья

Тип белья Комфорт Влияние на температуру Подходит для
Боксеры Средний Оптимальная вентиляция Спорт, активный день
Трусы-семейники Высокий Свободная терморегуляция Дом, отдых, сон
Плавки Низкий Сильное удержание тепла Короткие тренировки
Синтетическое бельё Условный комфорт Перегрев, плохая вентиляция Не рекомендуется

Как тесное бельё влияет на организм

Длительное сжатие мошонки нарушает кровоток, приводит к застою венозной крови и перегреванию тканей.

"При сочетании ношения тугого белья и сидячего образа жизни может развиться варикоцеле — расширение и застой крови в венозном сплетении вокруг яичка. Со временем тестикула может начать атрофироваться, ухудшаются показатели спермограммы, возможно развитие бесплодия и эректильной дисфункции", — предупредил Богатырёв.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте свободное бельё. Отдавайте предпочтение хлопковым или бамбуковым тканям, которые "дышат" и не сдавливают.

  2. Меняйте бельё ежедневно. Это предотвращает перегрев и воспаления.

  3. Откажитесь от синтетики. Она плохо отводит влагу и повышает температуру.

  4. Давайте телу отдых. Ночью лучше спать без нижнего белья — так улучшается кровоток.

  5. Следите за посадкой. Пояс не должен давить, а резинка — пережимать талию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: носить тесное бельё ежедневно;
    Последствие: перегрев, ухудшение сперматогенеза, риск бесплодия;
    Альтернатива: выбрать свободные боксеры или семейники.

  • Ошибка: сидеть по 8-10 часов подряд в офисе;
    Последствие: застой крови, варикоцеле;
    Альтернатива: вставать каждые 30-40 минут и делать разминку.

  • Ошибка: спать в плотных плавках под тёплым одеялом;
    Последствие: ночной перегрев мошонки;
    Альтернатива: спать без белья или в лёгких хлопковых шортах.

А что если…

Что если мужчина уже чувствует дискомфорт? Следует сменить бельё на более свободное, а при боли или отёке обратиться к урологу.

А если всё же удобнее в плавках? Их можно носить, но недолго — например, во время тренировки или плавания.

Что если варикоцеле уже диагностировано? Тесное бельё противопоказано — оно усугубляет застой крови. Врач назначит корректирующее лечение или операцию.

Плюсы и минусы различных моделей белья

Модель Плюсы Минусы
Боксеры Удобны, обеспечивают вентиляцию Не подходят под узкие брюки
Семейники Комфортны, безопасны для кровотока Менее практичны при спорте
Плавки Поддержка при активности Перегревают мошонку
Синтетические модели Быстро сохнут Не пропускают воздух

FAQ

Какой материал белья безопаснее?
Лучше всего натуральные ткани — хлопок, бамбук, модал.

Можно ли носить компрессионное бельё?
Только короткое время и по показаниям врача.

Опасно ли спать в белье?
Да, особенно в жарком помещении — повышается риск перегрева яичек.

Как часто нужно менять бельё?
Ежедневно, а при жаре — дважды в день.

Есть ли влияние на потенцию?
Да, перегрев может снижать уровень тестостерона и вызывать эректильную дисфункцию.

Мифы и правда

  • Миф: тесное бельё не влияет на фертильность.
    Правда: перегрев тестикул напрямую снижает качество спермы.

  • Миф: синтетика лучше, потому что эластичная.
    Правда: она не пропускает воздух и повышает риск воспалений.

  • Миф: летом безопасно носить плавки.
    Правда: высокая температура усиливает негативный эффект.

  • Миф: бельё с компрессией полезно при варикоцеле.
    Правда: наоборот, оно усугубляет застой крови.

Исторический контекст

До середины XX века мужчины носили исключительно свободное бельё - семейные трусы или длинные шорты. Плотные модели появились позже с развитием синтетических тканей и спортивной моды. Уже в 1980-х врачи начали говорить о влиянии тесного белья на температуру мошонки и мужскую фертильность, а современные исследования подтвердили эту связь.

Три интересных факта

  1. Температура яичек выше 35 °C уже снижает активность сперматозоидов.

  2. Мужчины, спящие без белья, имеют лучшие показатели спермограммы.

  3. Варикоцеле встречается у каждого пятого мужчины и чаще развивается у тех, кто ведёт сидячий образ жизни.

