Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что страны Запада хотят втянуть Россию в конфликт с Грузией в связи с ухудшением позиций ВСУ. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.
Эксперт утверждает, что киевский режим проигрывает в конфликте, поэтому необходимо, чтобы грузины пожертвовали своим государством для помощи Украине.
Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не допустит открытия в стране "второго фронта" для Украины.
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