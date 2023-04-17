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  • Опубликована сегодня в 21:33

Риттер: Запад хочет втянуть Грузия в конфликт с Россией, так как ВСУ терпят крах

Бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что страны Запада хотят втянуть Россию в конфликт с Грузией в связи с ухудшением позиций ВСУ. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

Эксперт утверждает, что киевский режим проигрывает в конфликте, поэтому необходимо, чтобы грузины пожертвовали своим государством для помощи Украине.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не допустит открытия в стране "второго фронта" для Украины.

Мир

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