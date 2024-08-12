WSJ: Вашингтон не ждет эскалации на Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

Белый дом не считает, что может произойти значительная эскалация ситуации в украинском конфликте из-за нападения ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на помощников в администрации президента США.

При этом в публикации отмечается, что некоторые американские чиновники боятся "свирепого ответа" со стороны Российской Федерации.

"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме…, ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", — пишет автор статьи, говоря о ситуации в Курской области.

В свою очередь, отставной подполковник армии США Джон Нагл предположил, что Киев атакой на российский регион предпринимает попытки привлечь внимание основного спонсора поставок оружия — США, перед предстоящими выборами главы государства.

Стоит отметить, что в результате нападения 6 августа ВСУ на Курскую область, в этом регионе, а также Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Минобороны сообщают, что российские войска совместно с пограничниками ФСБ продолжают отбивать атаки ВСУ.

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