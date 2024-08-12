В США не видят плохих последствий для Украины из-за Курской области

Белый дом не считает, что может произойти значительная эскалация ситуации в украинском конфликте из-за нападения ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на помощников в администрации президента США.
При этом в публикации отмечается, что некоторые американские чиновники боятся "свирепого ответа" со стороны Российской Федерации.
"Опасения эскалации не выросли сильно в Белом доме…, ожидания заключаются в том, что региональные битвы будут напоминать бои на Украине", — пишет автор статьи, говоря о ситуации в Курской области.
В свою очередь, отставной подполковник армии США Джон Нагл предположил, что Киев атакой на российский регион предпринимает попытки привлечь внимание основного спонсора поставок оружия — США, перед предстоящими выборами главы государства.
Стоит отметить, что в результате нападения 6 августа ВСУ на Курскую область, в этом регионе, а также Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Минобороны сообщают, что российские войска совместно с пограничниками ФСБ продолжают отбивать атаки ВСУ.
Фото: pxhere.com
Тысячи людей эвакуированы из Афин из-за лесных пожаров
Тысячи жителей эвакуируются из своих домов, поскольку крупный лесной пожар стремительно приближается к Афинам. Пламя достигает высоты до 25 метров, и эвакуация затронула исторический район Марафон и соседний город Варнавас, где горят дома и имущество.
Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются
По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.
Венчурные инвестиции в криптовалютные проекты возросли до $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года
Капитал, направленный на поддержку криптовалютных стартапов, достиг $2,7 миллиарда во втором квартале 2024 года, несмотря на замедление рыночной активности.
Новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана откроются в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко осмотрели новые корпуса научно-исследовательского кластера, включающие Центральный кластер, "Квантум парк" и комплекс общежитий.