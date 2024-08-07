Алаудинов: у ВСУ нет средств для захвата Курской АЭС

Все действия украинской армии в Курской области обречены, а для захвата Курской атомной электростанции (АЭС) у них нет средств. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

Он также подчеркнул, что бросив в Курскую область военнослужащих ВСУ Владимир Зеленский израсходовал свои последние ресурсы для ведения боевых действий из-за обрушения фронта на донецком направлении.

"Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

По словам Алаудинова, сейчас Киев понимает, что он не в состоянии остановить продвижение российской армии. В связи с этим ВСУ предпринимают попытки, чтобы хоть что-то показать "своим хозяевам", что они на что-то способны.

Командир спецназа уверен, что даже те военнослужащие ВСУ, которые участвовали в летнем контрнаступлении в 2023 году, стали прекрасно понимать, что ничего серьезного армия сделать не сможет.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92