Все действия украинской армии в Курской области обречены, а для захвата Курской атомной электростанции (АЭС) у них нет средств. Такое заявление сделал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
Он также подчеркнул, что бросив в Курскую область военнослужащих ВСУ Владимир Зеленский израсходовал свои последние ресурсы для ведения боевых действий из-за обрушения фронта на донецком направлении.
"Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели", - заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.
По словам Алаудинова, сейчас Киев понимает, что он не в состоянии остановить продвижение российской армии. В связи с этим ВСУ предпринимают попытки, чтобы хоть что-то показать "своим хозяевам", что они на что-то способны.
Командир спецназа уверен, что даже те военнослужащие ВСУ, которые участвовали в летнем контрнаступлении в 2023 году, стали прекрасно понимать, что ничего серьезного армия сделать не сможет.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitriy 92
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