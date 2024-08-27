Американские СМИ рассказали, в чем ВСУ уступают России

В украинской армии назвали главные проблемы в войсках, а также угрозы от военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).
"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — пишет автор статьи.
Он подчеркнул, что у российских войск есть способность наносить неослабевающие авиационные удары, что помогает им вытеснять украинскую армию с даже укрепленных позиций.
Кроме того, в публикации говорится, что своими действиями ВСУ пытались перекинуть российские войска, находящиеся на Донбассе, перекинуть в Курскую область. Однако этого не произошло — ВС РФ продолжают наступать и брать под контроль новые населенные пункты, причем с той же интенсивностью
Накануне главком ВСУ Александр Сырский в эфире украинского телемарафона заявлял, что своими действиями Киев собирается отвлечь от боевых действий на Донбассе.
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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