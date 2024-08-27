В украинской армии назвали главные проблемы в войсках, а также угрозы от военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

"Украинские солдаты, сражающиеся на самых горячих участках фронта, говорят, что они в значительной степени уступают в вооружении и численности личного состава", — пишет автор статьи.

Он подчеркнул, что у российских войск есть способность наносить неослабевающие авиационные удары, что помогает им вытеснять украинскую армию с даже укрепленных позиций.

Кроме того, в публикации говорится, что своими действиями ВСУ пытались перекинуть российские войска, находящиеся на Донбассе, перекинуть в Курскую область. Однако этого не произошло — ВС РФ продолжают наступать и брать под контроль новые населенные пункты, причем с той же интенсивностью

Накануне главком ВСУ Александр Сырский в эфире украинского телемарафона заявлял, что своими действиями Киев собирается отвлечь от боевых действий на Донбассе.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine